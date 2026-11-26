A névtelenséget kérő források szerint Pete Hegseth védelmi miniszter, helyettese, Steve Feinberg, valamint a tárca technológiai vezetője, a korábban az Ubernél dolgozó Emil Michael az 1950-es védelmi termelési törvény (Defense Production Act, DPA) alkalmazását vitatták meg. Ez a jogszabály széles körű felhatalmazást ad az elnöknek a gazdasági beavatkozásra, és korábban főként háborús időkben vagy veszélyhelyzetekben – például a koronavírus-járvány idején a lélegeztetőgépek gyártásának felpörgetésére – használták. Bár a törvény nem ad közvetlen jogalapot egy magáncég vezetőjének kinevezésére, a kormányzat nyomásgyakorlási eszközként használhatta volna,
ugyanis kötelezhették volna a chipgyártót, hogy termelését katonai projektekre állítsa át, ami jelentősen visszavetette volna a vállalat üzleti terveit és nyereségességét.
A Fehér Ház a Pentagonhoz irányította az üggyel kapcsolatos kérdéseket. A védelmi tárca egy névtelenséget kérő tisztviselője határozottan cáfolta az értesüléseket, kijelentve, hogy a minisztérium felső vezetői között nem zajlottak ilyen megbeszélések, és sem a miniszter, sem a helyettesei nem tettek ilyen javaslatot. Az Nvidia szóvivője, Patrick Rutherford nem kívánta kommentálni az értesüléseket.
A kiszivárgott információk szerint Donald Trump elnök és JD Vance alelnök is meggyőződött arról, hogy az Nvidia kulcsfontosságú az amerikai gazdaság számára, Huang pedig egyedülálló módon képes stabilizálni a pénzügyi piacokat. Miután a vezérigazgató távozása körüli botrány lefelé húzta a tőzsdéket, Trump személyesen kérte fel Vance-t, hogy közvetítsen a cégvezető visszatérése érdekében, miközben a kabinet tagjai a hétvégén komoly nyomást gyakoroltak a vállalatra. Egy, az igazgatóság álláspontját ismerő forrás szerint a kormányzati tisztviselők a tárgyalások során nemzetbiztonsági érdekként hangsúlyozták Huang visszahelyezését, az Nvidia vezetése azonban ezt nem élte meg fenyegetésként.
Jogi és gazdasági szakértők ugyanakkor aggodalmukat fejezték ki a felmerült ötlettel kapcsolatban. Pete Harrell, a Georgetown Egyetem vendégkutatója szerint riasztó, hogy a kormányzat milyen mértékben kíván beleszólni a magánvállalatok ügyeibe ahelyett, hogy általános szabályozásokat alkotna. Bill Greenwalt, az American Enterprise Institute szakértője pedig arra mutatott rá, hogy a DPA csupán az állami megrendelések előresorolására ad lehetőséget, és a törvény szövege egyáltalán nem támasztja alá a Pentagon által tervezett nyomásgyakorlást, szerinte ugyanis az exportkorlátozások kilátásba helyezése jóval hatékonyabb eszköz lett volna.
A törvény ilyen jellegű felhasználásának ötlete a Szilícium-völgy befolyásos köreiben is felmerült az elmúlt hetekben. Balaji Srinivasan kriptopiaci befektető már a múlt héten arról írt a közösségi médiában, hogy az egymást érő kibertámadások közepette nemzetbiztonsági okokból a védelmi tárcának a DPA segítségével kellene visszasegítenie Huangot a legfontosabb mesterségesintelligencia-vállalat élére. Kedden pedig Shervin Pishevar technológiai befektető fejtette ki az X-en, hogy a vezérigazgató visszatérése után világosan látszik, hogy az Nvidia és az Egyesült Államok technológiai vezető szerepe többé nem pusztán vállalatirányítási vagy részvényesi kérdés, hanem a nemzetbiztonság, a gazdasági versenyképesség és a geopolitikai erőviszonyok alapköve.
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