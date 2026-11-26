A megnövekedett nézői érdeklődés miatt nyitnak a közéleti tartalmak felé – mondta el a médiavezető a HVG360-nak adott interjúban. A politikai átrendeződést hozó tavaszi választások után tárgyalt Németh S. Szilárddal, az ATV vezérigazgatójával, akinek felvetette, hogy az állami hirdetések korszakának végével kérdéses, mennyire maradhat versenyképes a csatornája önálló szereplőként. Bár Németh S. Szilárd szerint az ATV egyedül is képes a hosszú távú, sikeres működésre, Borsány-Gyenes egyre kiélezettebb piaci versenyre számít. A Network4 saját közéleti műsorok gyártásába kezdett, és úgy látják, a közmédia is egyre dinamikusabb résztvevője lesz a hírversenynek.
A megváltozott politikai környezet a tulajdonos szerint esélyt teremt a kiegyenlítettebb piaci versenyre, miután a NER idején a feltételek nem voltak egyenlőek.
A cégcsoport ennek szellemében a közelmúltban olyan ismert televíziósokat igazolt le, mint Rónai Egon, Krug Emília és Papp Gergő, emellett partnerségre lépett Magyar Márton portáljával, a Kontroll.hu-val is. A hirtelen terjeszkedés miatt szárnyra kaptak olyan pletykák, amelyek szerint a Network4 valójában a Tisza Párt médiaprojektje, Borsány-Gyenes azonban ezt határozottan visszautasította. Hangsúlyozta, hogy a vállalatukat húsz éve építik, növekedésüket pedig állami hirdetések nélkül, politikai kapcsolatok helyett pusztán az üzleti eredményekre alapozva érték el, így a piaci megerősödésük nem a 2026. áprilisi eseményekhez köthető.
A hírpiaci terjeszkedés mellett a cégvezető a sportmédiában is meghatározó szerepre törekszik. Idén szeptemberben ő váltotta Szöllősi Györgyöt a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöki posztján. Mint mondta, sikerült elfogadtatnia magát az átpolitizált szakmai közeg mindkét táborával.
Kitért arra is, hogy komolyan foglalkoztatja a Nemzeti Sport megszerzése.
A nagy múltú sportlapot nemzeti kincsnek tartja, amelyet meg kell újítani, és nem szabad veszni hagyni. Hozzátette, hogy amennyiben a közmédia a márka jövőjéről dönt, a Network4 egy átlátható folyamat keretében szívesen átvenné a lapot annak érdekében, hogy az megfelelő szakmai kezekben működhessen tovább.
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