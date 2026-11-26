Magyarország a lakossági és munkavállalói AI-használat tekintetében a 20. helyen áll a globális ranglistán, ami lényegesen meghaladja a mintegy 18 százalékos világszintű átlagot. A technológia lakossági és egyéni szintű elterjedtsége kimagasló, a vállalati értékteremtésben ugyanakkor komoly kihívások látszanak.
A Microsoft több mint ezer közép-európai és lengyelországi vállalatvezető megkérdezésével készült kutatása szerint a felsővezetők és igazgatósági tagok 94 százaléka használ AI-eszközöket a munkája során.
Ennek ellenére a cégek kevesebb mint 10 százaléka méri a technológia által teremtett tényleges üzleti értéket, és tízből kevesebb mint egy projekt jut el a kísérleti fázisból az éles, vállalati szintű bevezetésig.
A cégek jelentős része azért ragad le a tesztelési szakasznál, mert az AI-t csupán a feladatok gyorsabb elvégzésére használja, ami önmagában még nem jelenik meg a pénzügyi eredménykimutatásban (P&L).
A hagyományos cégeknek nem védekezésre kell berendezkedniük az AI-alapú riválisokkal szemben, hanem saját működésükbe kell gyorsabban beépíteniük a technológia használatát, mint ahogy a natív AI-vállalatok skálázódni tudnak
– mutatott rá Barbora Paulovič Deckerová.
Az előadás alapján a mesterséges intelligencia vállalati adaptációja három egymásra épülő szakaszra osztható:
1. Személyes produktivitás (asszisztens alapú AI): Az egyéni munkavégzést hatékonyabbá tevő eszközök használata (például e-mailek összegezése, prezentációkészítés). Ez a szakasz nem az azonnali létszámcsökkentésről szól, hanem az elengedhetetlen tanulási folyamatról, az AI-írástudás elsajátításáról és a technológiába vetett bizalom kiépítéséről.
2. Agent-vezérelt feladatok: Ebben a szakaszban az önálló AI-ügynökök konkrét részfeladatokat hajtanak végre. Itt a mutatók már a folyamatidő lerövidülését és a minőség javulását mérik.
3. Ember által irányított, AI-ügynökök által működtetett folyamatok: A valódi üzleti áttörést ez a szint hozza el, ahol az AI-ügynök teljes munkafolyamatokat (workflow) bonyolítanak le, míg a döntéshozatal és a stratégiai irányítás az ember kezében marad. Ez a szakasz már közvetlenül növeli az árbevételt és az ügyfélmegtartást.
Az adatok szerint
az AI által generált üzleti hatás 67 százaléka nem a tiszta technológiai használatból, hanem a munkatervezés, az irányítás és a folyamatok teljes újragondolásából származik.
A folyamatok átszervezésének sebessége kulcskérdés: míg a natív AI-vállalatok átlagosan kevesebb mint 6 hónap alatt állítanak szolgálatba egy új AI-ügyököt, addig a hagyományos cégeknél ez a folyamat akár 15 hónapig is eltarthat, ami kilenc hónapos lemaradást jelent.
A Microsoft saját belső tapasztalatai azt mutatják, hogy az értékesítési folyamatok újragondolásával 10–20 százalékkal nőtt a megkötött üzletek aránya, míg az ellátási láncban keletkező fennakadások azonosítási és megoldási ideje 10 napról 2,5 napra csökkent, ami dollármilliós megtakarítást eredményezett.
Az AI-ügynökök élesüzemi alkalmazásának alapfeltétele a kiberbiztonság. Az AI használatával a kiberbűnözők is gyorsabban képesek azonosítani a vállalati rendszerek és folyamatok sérülékenységeit. A hardverszektor globálisan a 43. leginkább célzott terület a kiberhálózatokban, a kockázatokat pedig növeli az árnyék-IT (shadow AI) jelenléte is, amikor a munkavállalók jóváhagyatlan külső eszközökbe töltik fel a vállalati adatokat.
Ahol a felsővezetés aktívan részt vesz a folyamatok átalakításában és az AI-eszközök napi használatában, ott a munkavállalói bizalom 17 százalékponttal magasabb, az újragondolt munkafolyamatokból származó üzleti érték pedig 17–20 százalékkal haladja meg az átlagot.
A mesterséges intelligencia már nem egy klasszikus IT-projekt, hanem a teljes üzleti működést átformáló tényező, emiatt az AI-stratégia irányítása az IT-vezetőktől végleg átkerült a vezérigazgatók asztalára
– emelte ki Barbora Paulovič Deckerová.
Címlapkép forrása: Portfolio
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