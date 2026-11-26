Az IRON névre keresztelt robotot a kereskedelmi forgalomba hozatal előtt, az első negyedévben még kiskereskedelmi asszisztensként tanítják be – nyilatkozta Brian Ku, az Xpeng alelnöke a Bloomberg televíziónak. Bár pontos összeget nem említett,

elmondása szerint az eszköz ára az elektromos járművek középárkategóriája körül alakulhat.

A gyártó jelenleg 119 800 és 309 800 jüan közötti áron kínálja saját autóit, ami a legolcsóbb modell esetében nagyjából 6,1 millió forintot jelent.

A vállalat célja, hogy 2027-ben már több tízezer humanoid robotot értékesítsen. Ku ezt az évet kulcsfontosságúnak nevezte az üzletág felfuttatása és a tömeges piaci bevezetés szempontjából. A cég nem csupán a gépek eladásából vár bevételt, hanem a működésüket támogató szoftverfrissítésekből, a betanításból és az adatinfrastruktúra fenntartásából származó rendszeres díjakra is épít.

One video, one year of XPENG IRON. The story of XPENG advanced general-purpose humanoid robot: from doubt to recognition, from lab to production validation. The future of Physical AI? We're taking it one step at a time. $XPEV https://t.co/a2tdUikgSq — XPENG (@XPENG_Global) November 25, 2026

Az autógyártó azért kényszerül új növekedési pályák keresésére, mert Kínában megtorpant az elektromos autók iránti kereslet, a külföldi piacokon pedig a védővámok és a protekcionista gazdaságpolitika nehezítik a terjeszkedést. A robotika mellett az Xpeng más, mesterséges intelligenciára épülő területeken is erősít, így az önvezető technológiák és a repülő autók fejlesztésével egy szélesebb profilú mobilitási vállalattá kíván átalakulni. Ennek jegyében a héten jelentették be, hogy 2027-ben mutatják be első, kifejezetten erre a célra épített robotaxijukat, miközben Kanton városában már javában zajlik az önvezető rendszereik tesztelése.

A kínai autóipar szereplőire egyre nagyobb nyomás nehezedik az élesedő verseny és a folyamatos árháború miatt, ami szigorú költségkontrollra kényszeríti őket. Bár az Xpeng árbevétele éves összevetésben 19 százalékkal emelkedett, a vállalat a héten közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentésében mégis veszteségről számolt be.

Az iparági költségnyomást a cég technológiai fejlesztésekkel, a termékek finomhangolásával és a modellpaletta átalakításával igyekszik ellensúlyozni. Ku hangsúlyozta, hogy a fő cél a meglévő autóipari üzletág jövedelmezőségének javítása, miközben az új tevékenységi köröket is fenntartható üzleti alapokra helyezik.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images