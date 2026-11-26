Az Nvidia-chipeket szerverekbe építő partnerek, köztük a Dell és a Supermicro
már értesítették a malajziai, szingapúri, thaiföldi és indonéziai megrendelőiket a kiszállítások leállításáról.
A döntés egy rendkívül jövedelmező piacot érint, hiszen a chipgyártó tavaly, 2025-ben 104 milliárd dolláros árbevételt könyvelt el a szingapúri leányvállalatán keresztül, ami 72 százalékos növekedést jelentett egyetlen év alatt. A vállalat részben ezen az egységen keresztül számolja el a tajvani és a kínai bevételeit is.
Az érintett délkelet-ázsiai államok az utóbbi időben a kínai AI-fejlesztők kedvelt célpontjaivá váltak. A pekingi önellátási törekvések ellenére a vezető kínai kutatólaboratóriumok továbbra is erősen függenek az Nvidia processzoraitól, különösen a nagy számítási kapacitást igénylő korai modellbetanítási szakaszban. Az amerikai tiltásokat úgy kerülték meg, hogy olyan helyi felhőszolgáltatóktól béreltek kapacitást, amelyek szabadon megvásárolhatták az Nvidia-chipekkel szerelt szervereket.
Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma a múlt héten vezetett be új szabályokat ennek a kiskapunak a bezárására. A szigorítás azután történt, hogy Jensen Huangot rövid időre eltávolították az Nvidia vezérigazgatói posztjáról, miután napvilágot láttak a házasságon kívüli viszonyairól szóló hírek. Az egyik érintett nő kapcsolatban állt egy olyan felhőszolgáltatóval, amely kínai cégeknek adott bérbe kapacitást, és amely ellen jelenleg csempészet gyanújával folyik vizsgálat. Bár Huang a héten visszatért a vállalat élére, a cég nem enyhít az új előírások szigorú betartásán.
Az új amerikai szabályozás 90 napos határidőt szabott a felhőszolgáltatóknak a működési engedély megszerzésére. Ehhez bizonyítaniuk kell, hogy a végfelhasználóik között nincsenek feketelistás vállalatok. Az egyik érintett szolgáltató vezetője szerint azonban a gyakorlati megvalósításhoz nem kaptak útmutatást, így senki sem tudja, hogyan kellene igényelni az engedélyt, ami teljes káoszt okoz a régióban.
A kínai technológiai cégek kereslete eddig dollármilliárdos adatközpont-építési hullámot hozott Délkelet-Ázsiában, különösen Malajziában és Indonéziában, ám az új korlátozások most komoly veszélybe sodorták ezeket a beruházásokat. A fennakadások máris érzékenyen érintik a szingapúri székhelyű Aolani felhőszolgáltatót, amely bérleti konstrukcióban tervezett fejlett számítási kapacitást biztosítani a TikTokot birtokló kínai ByteDance számára. A kialakult helyzet miatt a projektet finanszírozó bankok felfüggesztették egy mintegy 500 millió dolláros hitel folyósítását, a ByteDance pedig várhatóan teljesen eláll az üzlettől. Az ügyben az Nvidia nem kívánt nyilatkozni, a Dell, a Supermicro, a ByteDance és az Aolani pedig nem reagált a megkeresésekre.
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