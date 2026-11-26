Az igazgatóság közleménye szerint jelenleg is vizsgálják a rövid távú finanszírozás lehetőségeit, és több féllel tárgyalnak a likviditási gondok áthidalásáról, sőt egy esetleges stratégiai felvásárlás is szóba került. A vezetés ugyanakkor egyértelművé tette,

hogy ha nem sikerül gyors megoldást találni, kénytelenek lesznek csődöt jelenteni.

Ennek ellenére a légitársaság online felületén csütörtök délelőtt még mindig lehetett jegyeket váltani a pénteki és az azt követő napokon induló járatokra.

A működési zavarok első jelei már szerdán megmutatkoztak, amikor váratlanul törölték a Pakistan International Airlines (PIA) két, Nagy-Britanniából induló járatát. Ezeket a norvég cég teljesítette volna egy október elején kötött, úgynevezett wet-lease megállapodás keretében, amelynek értelmében a repülőgépet és a személyzetet is a Norse Atlantic biztosította. A fennakadás miatt a pakisztáni nemzeti légitársaság végül saját Boeing 777-es gépeivel vette át az útvonalak kiszolgálását. Ezzel párhuzamosan a Norse saját, a londoni Gatwick repülőtér és Orlando közötti szerdai járatát is törölték.

A vállalat már hosszabb ideje küzd pénzügyi nehézségekkel. Tavaly novemberben Eivind Roald váltotta az alapító Bjørn Tore Larsent a vezérigazgatói székben, majd a cég idén májusban 75 munkahelyet szüntetett meg egy 50 millió dolláros költségcsökkentési program részeként. Bár a vezérigazgató májusban még úgy nyilatkozott, hogy nem aggódik különösebben az üzemanyag-ellátás miatt, októberben a légitársaság már a tartósan magas kerozinárakra hivatkozva kényszerült visszafogni a kapacitásait.

Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy október végén lezárul az a megállapodás is, amelyet India legnagyobb diszkont légitársaságával, az IndiGóval kötöttek. Az indiai cég 2025 elején vett bérbe hat darab Boeing 787-9-es gépet az európai és brit járatainak elindításához, ám a légtérkorlátozásokra, a magas üzemanyagköltségekre és a kedvezőtlen devizaárfolyamokra hivatkozva nem hosszabbítja meg az együttműködést.

A Norse Atlantic tevékenysége az elmúlt években folyamatosan zsugorodott. A Cirium légi közlekedési elemzőcég adatai szerint a légitársaság a 2024-es csúcson még 4822 menetrend szerinti járatot üzemeltetett, ez a szám 2025-ben 4695-re, 2026-ban pedig 2565-re esett vissza, míg idén novemberre mindössze 122 járat szerepelt a menetrendjében.

A vállalat részvényárfolyama 85 százalékot zuhant a hírre.

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