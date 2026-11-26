Partnerséget ígért a kormány a biztosítási piacnak
Kármán András pénzügyminiszter előadásában többek között arról beszélt, hogy ahogyan a biztosítók kötelezettségvállalása a kárkifizetésekben érhető tetten, úgy a kormányé a vállalások teljesítésében. A biztosítás több mint pénzügyi termék: a családok és a vállalkozások biztonságának fontos eszköze. Egyúttal alapot teremt ahhoz, hogy a gazdaság szereplőinek kellő biztonságuk és bátorságuk legyen a hosszú távú fejlesztések és beruházások megvalósításához.
Az ágazat több mint 5000 milliárd forintnyi eszközt kezel, a nyugdíjpénztárakkal együtt mintegy 3000 milliárd forint értékű állampapírt tulajdonol, és több mint 32 ezer embernek ad munkát. Tőkemegfelelése közel kétszerese a szabályozói minimumnak. A kormány fontos partnerként tekint a szektorra, ezért
olyan környezetet szeretne teremteni számára, amelyben a biztosítók kiszámíthatóan és stabilan növekedhetnek.
A kormány egyik legfontosabb feladata az elmúlt években a fiskális egyensúly romlásának megállítása volt. Ennek érdekében első lépésként 8,3%-ról 7,5%-ra szorította le az idei hiányt, jövőre pedig 4,9%-os szintet tűzött ki célul. Nem csupán az államháztartás egyensúlyát kell helyreállítani, hanem a tartós növekedés feltételeit is újra meg kell teremteni. Ezt a célt szolgálták a kormány első intézkedései, de további lépésekre van szükség: a harmadik negyedéves, 1,5%-os gazdasági növekedés még nem elegendő. A versenyképességet stabil, kiszámítható gazdaságpolitikával kell javítani.
Az infláció mérséklődése, a hozamok csökkenése, a forint erősödése Kármán András szerint a kiszámítható gazdaságpolitika és az erősödő költségvetési fegyelem jele. A kormány arra törekszik, hogy az állampapírok a jövőben is vonzó, hosszú távú befektetési lehetőséget jelentsenek.
A kormány tisztában van azzal, hogy a biztosítási ágazat jelentős közterhet viselt az elmúlt években. Célja egy egyszerű, átlátható, a versenyt nem torzító adórendszer fokozatos kialakítása. Ennek első lépéseként 2027-től megszünteti a biztosítási adó sávos rendszerét, miközben a biztosítási pótadó esetében egyelőre fenntartja a jelenlegi rendszert, ugyanakkor
középtávon az a cél, hogy a költségvetés helyzetének függvényében kiegyenlítsék a gazdasági szektorok közötti egyenlőtlen adóterhelést.
Nem a piaci folyamatok közvetlen irányítása, hanem mindenki számára átlátható, kiszámítható és azonos feltételek kialakítása a cél, a verseny érvényesülését szem előtt tartva. A szanálási szabályok meghatározásakor is a prudenciális és fogyasztóvédelmi követelmények érvényesítésére, ugyanakkor az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülésére törekednek.
A kormány támogatja a biztosítási védelem és az öngondoskodás erősítését. Ez kedvező ár-érték arányú, megbízható fedezetet és kártérítést nyújtó vagyonbiztosításokat, valamint hosszú távú, tervezhető megtakarítási lehetőséget kínáló öngondoskodási termékeket jelent. Utóbbiak esetében a munkáltatóknak is szerepük lehet.
Az egészségbiztosításokban is nagy lehetőséget lát a kormány: a lakosság 11%-a rendelkezik magán-egészségbiztosítással, miközben az európai átlag 27%.
A kormány tehát segíteni kívánja a magán-egészségbiztosítási piac fejlődését (konkrétumot egyelőre nem említett a miniszter), miközben elsődleges feladata továbbra is az állami egészségügyi rendszer fejlesztése.
Kármán András szerint a kormány stabil, kiszámítható gazdasági környezetet és rendbe tett költségvetést; egyszerűbb, átláthatóbb adórendszert, és az egyenlőtlen adóterhek fokozatos kiegyenlítését; kiszámítható szabályozást ígér és a tisztességes versenyt támogatja, amelyben
a tulajdonosi háttértől függetlenül mindenki azonos esélyekkel indul a piacon.
Cserébe az alábbiakat kéri a biztosítóktól:
- érthető termékeket, átlátható feltételekkel,
- gyors, egyszerű és tisztességes kárrendezést,
- az öngondoskodást segítő, hosszú távú és versenyképes költségű megtakarítási termékeket,
- olyan digitális fejlesztéseket, amelyek az ügyfeleknek is könnyebbséget hoznak, miközben aki szeretné, továbbra is személyesen intézheti ügyeit.
A kockázati élet-, az egészség- és a lakásbiztosítások a MABISZ fókuszában
Holló Bence, a MABISZ elnöke előadásában többek között arról beszélt, hogy a gépjármű- és a lakásbiztosítások piaca egyaránt érettnek tekinthető. A penetráció mindkét területen kiemelkedő: előbbinél megközelíti a 100%-ot, utóbbinál pedig meghaladja a 80%-ot. Fejlesztésre elsősorban az életbiztosítások területén van szükség: Magyarországon 640 ezer egyéni életbiztosítás van, ami kevésnek számít. A piac alulfejlett, és ugyanez igaz a magán-egészségbiztosításokra is. Holló Bence bemutatta: a MABISZ adatai szerint
a biztosítási piac teljes díjbevétele 3,7%-kal, korrigált díjbevétele pedig 4,9%-kal nőtt az első három negyedévben.
A díjbevételeket reálértéken vizsgálva azonban a szektor még a 2008-as válságot sem heverte ki. Ami a kiemelt szegmenseket illeti, a kgfb-díjbevételek növekedése az utóbbi időben elmaradt a gépjárművek darabszámának bővülésétől, ami erős versenyt tükröz. A casco esetében a MABISZ adatgyűjtése azt mutatta, hogy a penetráció 2021 óta csökken. A lakásbiztosításoknál az elmúlt években jelentősen nőtt az ügyfélérték, ugyanakkor fennáll a fedezeti rés (protection gap) kialakulásának kockázata: a túlzott árverseny hatására
bizonyos piaci szereplők elkezdhetik „kiüríteni” ezeket a biztosításokat, ezért a MABISZ kiemelten figyelemmel kíséri a jelenséget.
A kockázati életbiztosítások piacán az elmúlt években nem sikerült áttörést elérni. A MABISZ szerint fontos lenne, hogy az állami szereplők ráirányítsák a figyelmet e biztosítások jelentőségére a kommunikációban is. Ugyancsak stratégiai cél a magán-egészségbiztosítási piac fejlesztése, de a kkv-k biztosítása is jelentős növekedési lehetőséget kínálhat.
A szektor adóterhelése tavaly enyhén csökkent, jövőre azonban adóemelés várható: a biztosítási adó sávos rendszerének megszüntetésével nő a kisebb biztosítók adóterhe, miközben a nagyobb biztosítókat többek között a társasági adó és az innovációs járulék emelkedése sújtja. A MABISZ ezért
2027-ben egyeztetést kezdeményez a kormánnyal egy olyan adórendszer kialakításáról, amely egyensúlyt teremt a piac fejlődése és a költségvetési szempontok között.
Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), elnök
A Holló Bencével készült interjúnk itt olvasható:
MNB: megújulnak a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások
Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke előadásában kiemelte: idén minden fő mutató tekintetében erősödött a biztosítási szektor. A jegybank – MABISZ-tól némileg eltérő biztosítói kört lefedő - adatai szerint
a díjbevételek az első három negyedévben 4,5%-kal, 1571 milliárd forintra nőttek, az életbiztosítási üzletág 2,7%-os és a nem-életbiztosítási üzletág 5,7%-os bővülése mellett.
Minden lényeges ágazatban van verseny, és mára a lakásbiztosítási piac koncentrációja is a mérsékelt sávba került. A vállalati vagyonbiztosításokat és a cascót egyaránt az inflációt meghaladó díjemelkedés jellemezte, ugyanakkor az MNB ezeken a területeken is lát még fejlesztenivalót.
A magyar biztosítási piac penetrációja 2,5%, ami nagyjából megfelel a közép- és kelet-európai régió átlagának, de a felügyelet ezen a téren is lát fejlődési lehetőséget. A biztosítók által kezelt vagyon meghaladta az 5000 milliárd forintot, összetétele a jegybank szerint egészségesnek mondható. A befektetési jegyek mögöttes eszközeit is figyelembe véve a hazai állampapírok aránya meghaladja az 50%-ot. A szektor Szolvencia II szerinti tőkére vetített megtérülése visszatért a 2022 előtti szintre, és valamennyi biztosító nyereséges. A szektorszintű tőkefeltöltöttség meghaladja a jogszabályi követelmény kétszeresét, és minden intézmény 150% feletti tőkeszinttel rendelkezik.
Pozitív eredménnyel zárult az MNB Etikus 2.0 szabálycsomagjának a visszamérése:
az érintett megtakarítási célú életbiztosítások költségszintje 2,9%-ra csökkent, átlagos teljesítményük pedig 1,5–2 százalékponttal nőtt. A lakásbiztosítások piacán sikerült a mérsékelt kategóriába csökkenteni a koncentrációt, miközben nőtt a biztosítási védelem, és folyamatban van a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) pályázati kiírásának módosítása is.
Az egészségbiztosítások piaca jelentős részben csoportos biztosításokra épül, és kedvezően fejlődik. A felügyelet ugyanakkor olyan magánegészségügyi szolgáltatókat is lát, amelyek esetleg engedély nélkül nyújthatnak biztosítást, ezért felhívja a hasonló konstrukcióban gondolkodó szolgáltatók figyelmét az ezzel kapcsolatos teendőkre.
Folyamatban van a Szolvencia II felülvizsgálatáról szóló, valamint a szanálást és helyreállítást szabályozó uniós irányelv (IRRD) átültetése a magyar jogba.
Mindkét irányelv 2027. január 30-ától alkalmazandó.
Új irány az európai biztosításban: kevesebb túlszabályozás, több valódi mozgástér
Thea Utoft Høj Jensen, az Insurance Europe főigazgatója előadásában hangsúlyozta: az európai biztosítóknak egyre összetettebb kockázati környezetben – a növekvő klímakárok, kiberkockázatok és demográfiai változások közepette – kell több védelmet, hosszú távú megtakarítási lehetőséget és befektetési forrást biztosítaniuk, miközben termékeik megfizethetőségét is meg kell őrizniük. Bár
az uniós jogalkotásban előtérbe került az egyszerűsítés
– amit például a pénzügyi adathozzáférési javaslat (FIDA) visszavonása is jelez –, a már elfogadott szabályok végrehajtása jelentős terhet ró az ágazatra. A Szolvencia II felülvizsgálata, a biztosítók helyreállítási és szanálási keretrendszere, a DORA, a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet és az új pénzmosás elleni követelmények együttes alkalmazása különösen sűrű, versenyképességet is próbára tevő időszakot vetít előre 2027–2028-ra. Az előadó szerint ezért az arányosságnak és a párhuzamos kötelezettségek megszüntetésének a felügyeleti gyakorlatban is érvényesülnie kell, hogy a megfelelés ne vonjon el indokolatlanul forrásokat az innovációtól és az ügyfélkiszolgálástól.
A megtakarítási és beruházási unió kapcsán kiemelte, hogy az európai biztosítók már jelenleg is 9300 milliárd eurós befektetéssel rendelkeznek a gazdaságban, további szerepvállalásukhoz azonban vonzó európai befektetési feltételekre van szükség, nem pedig az ügyfélvagyon politikai irányítására. A befektetéseknek igazodniuk kell a biztosítók hosszú távú kötelezettségeihez és a megfelelő kockázat–hozam elvárásokhoz. Az idősödő társadalom miatt ugyancsak kiemelt prioritás a kiegészítő nyugdíj-megtakarítások erősítése: az uniós reformoknak tiszteletben kell tartaniuk a jól működő nemzeti rendszereket, miközben
rugalmasabb, üzletileg életképes és az ügyfelek számára valóban vonzó nyugdíjtermékeket tesznek lehetővé.
A klímakockázatok kezelésében a főigazgató a megelőzés és az alkalmazkodás elsődlegességét emelte ki: a biztosítás önmagában nem szüntetheti meg a védelmi hiányokat, tartós megfizethetőségét pedig nem a kockázatok valós árának elfedése, hanem a mögöttes kockázatok csökkentése biztosíthatja. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia jelentős lehetőségeket kínál, de szabályozásuknak egyértelműen különbséget kell tennie az új kockázatok és a biztosítók által évtizedek óta biztonságosan alkalmazott statisztikai modellek között. Zárásként az előadó kézzelfogható, mérhető egyszerűsítést sürgetett 2027-re: kevesebb párhuzamos adatkérést, megszűnő jelentési kötelezettségeket és könnyebben alkalmazható szabályokat. A szektor célja ugyanis
nem a szabályozás lebontása, hanem az ügyfélvédelem, a versenyképesség és az innováció jobb összehangolása.
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