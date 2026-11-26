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Kiszámítható gazdaságpolitikát, az adóterhek középtávú „kiegyenlítését” és az öngondoskodás, benne a magán-egészségbiztosítási piac fejlődésének az elősegítését ígérte a biztosítóknak Kármán András pénzügyminiszter a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) csütörtöki éves konferenciáján. Holló Bence, a MABISZ elnöke arra kérte a kormányt, kommunikációjával is támogassa a kockázati életbiztosítások terjedését, jövőre pedig gondolják újra együtt a szektor adóterheit. Sipos-Tompa Levente, az MNB alelnöke a szektor egészséges és kiegyensúlyozott fejlődéséről beszélt, kedvező fejleményekről számolva be a megtakarítási életbiztosítások és a lakásbiztosítások frontján, de üzenetet küldött a magánegészségügyi piac szereplőinek is. A MABISZ adatai szerint 3,7%-kal, az MNB adatai szerint 4,5%-kal nőtt a magyar biztosítási piac díjbevétele az első három negyedévben.

Biztosítás 2027 Március 18-án lesz a Portfolio Biztosítás 2027 konferenciája, a magyar biztosítók és közvetítők nagy találkozója, érdemes eljönni!

Partnerséget ígért a kormány a biztosítási piacnak

Kármán András pénzügyminiszter előadásában többek között arról beszélt, hogy ahogyan a biztosítók kötelezettségvállalása a kárkifizetésekben érhető tetten, úgy a kormányé a vállalások teljesítésében. A biztosítás több mint pénzügyi termék: a családok és a vállalkozások biztonságának fontos eszköze. Egyúttal alapot teremt ahhoz, hogy a gazdaság szereplőinek kellő biztonságuk és bátorságuk legyen a hosszú távú fejlesztések és beruházások megvalósításához.

Az ágazat több mint 5000 milliárd forintnyi eszközt kezel, a nyugdíjpénztárakkal együtt mintegy 3000 milliárd forint értékű állampapírt tulajdonol, és több mint 32 ezer embernek ad munkát. Tőkemegfelelése közel kétszerese a szabályozói minimumnak. A kormány fontos partnerként tekint a szektorra, ezért

olyan környezetet szeretne teremteni számára, amelyben a biztosítók kiszámíthatóan és stabilan növekedhetnek.

A kormány egyik legfontosabb feladata az elmúlt években a fiskális egyensúly romlásának megállítása volt. Ennek érdekében első lépésként 8,3%-ról 7,5%-ra szorította le az idei hiányt, jövőre pedig 4,9%-os szintet tűzött ki célul. Nem csupán az államháztartás egyensúlyát kell helyreállítani, hanem a tartós növekedés feltételeit is újra meg kell teremteni. Ezt a célt szolgálták a kormány első intézkedései, de további lépésekre van szükség: a harmadik negyedéves, 1,5%-os gazdasági növekedés még nem elegendő. A versenyképességet stabil, kiszámítható gazdaságpolitikával kell javítani.

Az infláció mérséklődése, a hozamok csökkenése, a forint erősödése Kármán András szerint a kiszámítható gazdaságpolitika és az erősödő költségvetési fegyelem jele. A kormány arra törekszik, hogy az állampapírok a jövőben is vonzó, hosszú távú befektetési lehetőséget jelentsenek.

A kormány tisztában van azzal, hogy a biztosítási ágazat jelentős közterhet viselt az elmúlt években. Célja egy egyszerű, átlátható, a versenyt nem torzító adórendszer fokozatos kialakítása. Ennek első lépéseként 2027-től megszünteti a biztosítási adó sávos rendszerét, miközben a biztosítási pótadó esetében egyelőre fenntartja a jelenlegi rendszert, ugyanakkor

középtávon az a cél, hogy a költségvetés helyzetének függvényében kiegyenlítsék a gazdasági szektorok közötti egyenlőtlen adóterhelést.

Nem a piaci folyamatok közvetlen irányítása, hanem mindenki számára átlátható, kiszámítható és azonos feltételek kialakítása a cél, a verseny érvényesülését szem előtt tartva. A szanálási szabályok meghatározásakor is a prudenciális és fogyasztóvédelmi követelmények érvényesítésére, ugyanakkor az indokolatlan adminisztrációs terhek elkerülésére törekednek.

A kormány támogatja a biztosítási védelem és az öngondoskodás erősítését. Ez kedvező ár-érték arányú, megbízható fedezetet és kártérítést nyújtó vagyonbiztosításokat, valamint hosszú távú, tervezhető megtakarítási lehetőséget kínáló öngondoskodási termékeket jelent. Utóbbiak esetében a munkáltatóknak is szerepük lehet.

Az egészségbiztosításokban is nagy lehetőséget lát a kormány: a lakosság 11%-a rendelkezik magán-egészségbiztosítással, miközben az európai átlag 27%.

A kormány tehát segíteni kívánja a magán-egészségbiztosítási piac fejlődését (konkrétumot egyelőre nem említett a miniszter), miközben elsődleges feladata továbbra is az állami egészségügyi rendszer fejlesztése.

Kármán András szerint a kormány stabil, kiszámítható gazdasági környezetet és rendbe tett költségvetést; egyszerűbb, átláthatóbb adórendszert, és az egyenlőtlen adóterhek fokozatos kiegyenlítését; kiszámítható szabályozást ígér és a tisztességes versenyt támogatja, amelyben

a tulajdonosi háttértől függetlenül mindenki azonos esélyekkel indul a piacon.

Cserébe az alábbiakat kéri a biztosítóktól:

érthető termékeket, átlátható feltételekkel,

gyors, egyszerű és tisztességes kárrendezést,

az öngondoskodást segítő, hosszú távú és versenyképes költségű megtakarítási termékeket,

olyan digitális fejlesztéseket, amelyek az ügyfeleknek is könnyebbséget hoznak, miközben aki szeretné, továbbra is személyesen intézheti ügyeit.

Kármán András Magyarország Kormánya, pénzügyminiszter Kármán András – Magyarország pénzügyminisztere. Pályáját a Magyar Nemzeti Bankban kezdte, később a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkáraként, majd az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank igazga … Tovább

A kockázati élet-, az egészség- és a lakásbiztosítások a MABISZ fókuszában

Holló Bence, a MABISZ elnöke előadásában többek között arról beszélt, hogy a gépjármű- és a lakásbiztosítások piaca egyaránt érettnek tekinthető. A penetráció mindkét területen kiemelkedő: előbbinél megközelíti a 100%-ot, utóbbinál pedig meghaladja a 80%-ot. Fejlesztésre elsősorban az életbiztosítások területén van szükség: Magyarországon 640 ezer egyéni életbiztosítás van, ami kevésnek számít. A piac alulfejlett, és ugyanez igaz a magán-egészségbiztosításokra is. Holló Bence bemutatta: a MABISZ adatai szerint

a biztosítási piac teljes díjbevétele 3,7%-kal, korrigált díjbevétele pedig 4,9%-kal nőtt az első három negyedévben.

A díjbevételeket reálértéken vizsgálva azonban a szektor még a 2008-as válságot sem heverte ki. Ami a kiemelt szegmenseket illeti, a kgfb-díjbevételek növekedése az utóbbi időben elmaradt a gépjárművek darabszámának bővülésétől, ami erős versenyt tükröz. A casco esetében a MABISZ adatgyűjtése azt mutatta, hogy a penetráció 2021 óta csökken. A lakásbiztosításoknál az elmúlt években jelentősen nőtt az ügyfélérték, ugyanakkor fennáll a fedezeti rés (protection gap) kialakulásának kockázata: a túlzott árverseny hatására

bizonyos piaci szereplők elkezdhetik „kiüríteni” ezeket a biztosításokat, ezért a MABISZ kiemelten figyelemmel kíséri a jelenséget.

A kockázati életbiztosítások piacán az elmúlt években nem sikerült áttörést elérni. A MABISZ szerint fontos lenne, hogy az állami szereplők ráirányítsák a figyelmet e biztosítások jelentőségére a kommunikációban is. Ugyancsak stratégiai cél a magán-egészségbiztosítási piac fejlesztése, de a kkv-k biztosítása is jelentős növekedési lehetőséget kínálhat.

A szektor adóterhelése tavaly enyhén csökkent, jövőre azonban adóemelés várható: a biztosítási adó sávos rendszerének megszüntetésével nő a kisebb biztosítók adóterhe, miközben a nagyobb biztosítókat többek között a társasági adó és az innovációs járulék emelkedése sújtja. A MABISZ ezért

2027-ben egyeztetést kezdeményez a kormánnyal egy olyan adórendszer kialakításáról, amely egyensúlyt teremt a piac fejlődése és a költségvetési szempontok között.

Holló Bence NN Biztosító, elnök-vezérigazgató

Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), elnök Holló Bence az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója, 2025 márciusa óta a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke. A Corvinus Egyetem pénzügyi szakán diplomázott szakember 2008-tól a Cofidis Magyarországi … Tovább

A Holló Bencével készült interjúnk itt olvasható:

MNB: megújulnak a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások

Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke előadásában kiemelte: idén minden fő mutató tekintetében erősödött a biztosítási szektor. A jegybank – MABISZ-tól némileg eltérő biztosítói kört lefedő - adatai szerint

a díjbevételek az első három negyedévben 4,5%-kal, 1571 milliárd forintra nőttek, az életbiztosítási üzletág 2,7%-os és a nem-életbiztosítási üzletág 5,7%-os bővülése mellett.

Minden lényeges ágazatban van verseny, és mára a lakásbiztosítási piac koncentrációja is a mérsékelt sávba került. A vállalati vagyonbiztosításokat és a cascót egyaránt az inflációt meghaladó díjemelkedés jellemezte, ugyanakkor az MNB ezeken a területeken is lát még fejlesztenivalót.

A magyar biztosítási piac penetrációja 2,5%, ami nagyjából megfelel a közép- és kelet-európai régió átlagának, de a felügyelet ezen a téren is lát fejlődési lehetőséget. A biztosítók által kezelt vagyon meghaladta az 5000 milliárd forintot, összetétele a jegybank szerint egészségesnek mondható. A befektetési jegyek mögöttes eszközeit is figyelembe véve a hazai állampapírok aránya meghaladja az 50%-ot. A szektor Szolvencia II szerinti tőkére vetített megtérülése visszatért a 2022 előtti szintre, és valamennyi biztosító nyereséges. A szektorszintű tőkefeltöltöttség meghaladja a jogszabályi követelmény kétszeresét, és minden intézmény 150% feletti tőkeszinttel rendelkezik.

Pozitív eredménnyel zárult az MNB Etikus 2.0 szabálycsomagjának a visszamérése:

az érintett megtakarítási célú életbiztosítások költségszintje 2,9%-ra csökkent, átlagos teljesítményük pedig 1,5–2 százalékponttal nőtt. A lakásbiztosítások piacán sikerült a mérsékelt kategóriába csökkenteni a koncentrációt, miközben nőtt a biztosítási védelem, és folyamatban van a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO) pályázati kiírásának módosítása is.

Az egészségbiztosítások piaca jelentős részben csoportos biztosításokra épül, és kedvezően fejlődik. A felügyelet ugyanakkor olyan magánegészségügyi szolgáltatókat is lát, amelyek esetleg engedély nélkül nyújthatnak biztosítást, ezért felhívja a hasonló konstrukcióban gondolkodó szolgáltatók figyelmét az ezzel kapcsolatos teendőkre.

Folyamatban van a Szolvencia II felülvizsgálatáról szóló, valamint a szanálást és helyreállítást szabályozó uniós irányelv (IRRD) átültetése a magyar jogba.

Mindkét irányelv 2027. január 30-ától alkalmazandó.

Dr. Sipos-Tompa Levente Magyar Nemzeti Bank, alelnök 2025. október 2-tól a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke. Jogi diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte 2008-ban, majd a Bud … Tovább

Új irány az európai biztosításban: kevesebb túlszabályozás, több valódi mozgástér

Thea Utoft Høj Jensen, az Insurance Europe főigazgatója előadásában hangsúlyozta: az európai biztosítóknak egyre összetettebb kockázati környezetben – a növekvő klímakárok, kiberkockázatok és demográfiai változások közepette – kell több védelmet, hosszú távú megtakarítási lehetőséget és befektetési forrást biztosítaniuk, miközben termékeik megfizethetőségét is meg kell őrizniük. Bár

az uniós jogalkotásban előtérbe került az egyszerűsítés

– amit például a pénzügyi adathozzáférési javaslat (FIDA) visszavonása is jelez –, a már elfogadott szabályok végrehajtása jelentős terhet ró az ágazatra. A Szolvencia II felülvizsgálata, a biztosítók helyreállítási és szanálási keretrendszere, a DORA, a mesterséges intelligenciáról szóló rendelet és az új pénzmosás elleni követelmények együttes alkalmazása különösen sűrű, versenyképességet is próbára tevő időszakot vetít előre 2027–2028-ra. Az előadó szerint ezért az arányosságnak és a párhuzamos kötelezettségek megszüntetésének a felügyeleti gyakorlatban is érvényesülnie kell, hogy a megfelelés ne vonjon el indokolatlanul forrásokat az innovációtól és az ügyfélkiszolgálástól.

A megtakarítási és beruházási unió kapcsán kiemelte, hogy az európai biztosítók már jelenleg is 9300 milliárd eurós befektetéssel rendelkeznek a gazdaságban, további szerepvállalásukhoz azonban vonzó európai befektetési feltételekre van szükség, nem pedig az ügyfélvagyon politikai irányítására. A befektetéseknek igazodniuk kell a biztosítók hosszú távú kötelezettségeihez és a megfelelő kockázat–hozam elvárásokhoz. Az idősödő társadalom miatt ugyancsak kiemelt prioritás a kiegészítő nyugdíj-megtakarítások erősítése: az uniós reformoknak tiszteletben kell tartaniuk a jól működő nemzeti rendszereket, miközben

rugalmasabb, üzletileg életképes és az ügyfelek számára valóban vonzó nyugdíjtermékeket tesznek lehetővé.

A klímakockázatok kezelésében a főigazgató a megelőzés és az alkalmazkodás elsődlegességét emelte ki: a biztosítás önmagában nem szüntetheti meg a védelmi hiányokat, tartós megfizethetőségét pedig nem a kockázatok valós árának elfedése, hanem a mögöttes kockázatok csökkentése biztosíthatja. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia jelentős lehetőségeket kínál, de szabályozásuknak egyértelműen különbséget kell tennie az új kockázatok és a biztosítók által évtizedek óta biztonságosan alkalmazott statisztikai modellek között. Zárásként az előadó kézzelfogható, mérhető egyszerűsítést sürgetett 2027-re: kevesebb párhuzamos adatkérést, megszűnő jelentési kötelezettségeket és könnyebben alkalmazható szabályokat. A szektor célja ugyanis

nem a szabályozás lebontása, hanem az ügyfélvédelem, a versenyképesség és az innováció jobb összehangolása.

Biztosítás 2027 Március 18-án lesz a Portfolio Biztosítás 2027 konferenciája, a magyar biztosítók és közvetítők nagy találkozója, érdemes eljönni! Információ és jelentkezés

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