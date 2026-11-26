Elon Musk szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államokban minden gyermek két-két SpaceX-részvényt kap, ami összesen mintegy 18 milliárd dollár értékű adományt jelent. A világ leggazdagabb embere a vállalatán keresztül és a saját vagyonából is hozzájárul a kezdeményezéshez, miközben a mesterséges intelligenciában érdekelt ágazati szereplők egyre nagyobb társadalmi és politikai nyomás alatt keresik a módját annak, hogyan osszák meg a technológiai fellendülés hasznát.

Az X közösségi oldalon közzétett rövid bejegyzése szerint

a gyerekek egy részvényt magától az űripari és mesterségesintelligencia-vállalattól, egy másikat pedig közvetlenül tőle kapnak.

A cég által biztosított részvényeket már a jövő hónapban jóváírják, míg Musk saját felajánlása jövő júniusban, a részvényeire vonatkozó értékesítési tilalom (lock-up periódus) lejárta után kerül az érintettekhez.

A SpaceX korábbi közlése alapján a vállalat egy-egy újonnan kibocsátott, A sorozatú törzsrészvényt juttat minden jelenleg aktív, úgynevezett Trump-számlára, és ezt a mennyiséget egészíti ki Musk a saját tulajdonrészéből. Ezt az állami programot azért hozták létre, hogy a 18 év alatti amerikaiak részesedést szerezhessenek a tőzsdén, és már fiatalon elkezdhessék a vagyonépítést. A Fehér Ház októberi adatai szerint már közel 70 millió ilyen számlát nyitottak, a SpaceX-papírok szerdai, 127,44 dolláros záróárfolyamával számolva pedig a felajánlás összértéke megközelíti a 18 milliárd dollárt. A program keretében októberben egyébként a SpaceX elnöke, Gwynne Shotwell és férje is felajánlott egy-egy részvényt több mint kétmillió gyermeknek.

Christopher Brankin, a Mitrade Group brókercég globális piaci tanácsadója szerint a lépés hatalmas, hosszú távú lakossági részvényesi bázist épít ki. A szakértő úgy véli, ez azonnali piaci elköteleződést teremt, és mire ez a generáció felnő, egy pénzügyileg tudatos, tömeges ügyfélkört biztosít majd a kereskedési platformok számára.

A mintegy 824 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Musk – aki júniusban körülbelül 6,42 milliárd SpaceX-részvényt birtokolt – már a múlt hónapban megpendítette az ajándékozás tervét. Akkor úgy fogalmazott, hogy a jövő gazdaságából való részesedést jelentő értékpapírokat közvetlenül az emberek kezébe kell adni, és ez a mostani lépés csak az első a sorban. Az üzletember jótékonysági tevékenységét eddig főként a több mint 14 milliárd dolláros vagyon felett rendelkező Musk Alapítványon keresztül intézte.

A mesterséges intelligencia piacán más szereplők eltérő módon közelítik meg a társadalmi felelősségvállalást. A tőzsdére nemrég bevezetett rivális, az Anthropic a múlt hónapban jelentette be, hogy részvényeinek 5 százalékát egy új, a közjót szolgáló alapba helyezi. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 54 milliárd dollárt érő kezdeményezés nagyobb rugalmasságot biztosít a cégnek az emberiség javát szolgáló adományozásra. Ezzel olyan hagyományos filantrópok nyomdokaiba lépnek, mint Warren Buffett, aki eddig 60 milliárd dollárt adományozott el, és nagyjából 150 milliárd dolláros vagyonának nagy részét is erre szánja, vagy a Bill és Melinda Gates Alapítvány, amely 2000-es alapítása óta több mint 100 milliárd dollárt osztott szét.

Forrás: Reuters

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