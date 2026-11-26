Az X közösségi oldalon közzétett rövid bejegyzése szerint
a gyerekek egy részvényt magától az űripari és mesterségesintelligencia-vállalattól, egy másikat pedig közvetlenül tőle kapnak.
A cég által biztosított részvényeket már a jövő hónapban jóváírják, míg Musk saját felajánlása jövő júniusban, a részvényeire vonatkozó értékesítési tilalom (lock-up periódus) lejárta után kerül az érintettekhez.
A SpaceX korábbi közlése alapján a vállalat egy-egy újonnan kibocsátott, A sorozatú törzsrészvényt juttat minden jelenleg aktív, úgynevezett Trump-számlára, és ezt a mennyiséget egészíti ki Musk a saját tulajdonrészéből. Ezt az állami programot azért hozták létre, hogy a 18 év alatti amerikaiak részesedést szerezhessenek a tőzsdén, és már fiatalon elkezdhessék a vagyonépítést. A Fehér Ház októberi adatai szerint már közel 70 millió ilyen számlát nyitottak, a SpaceX-papírok szerdai, 127,44 dolláros záróárfolyamával számolva pedig a felajánlás összértéke megközelíti a 18 milliárd dollárt. A program keretében októberben egyébként a SpaceX elnöke, Gwynne Shotwell és férje is felajánlott egy-egy részvényt több mint kétmillió gyermeknek.
Christopher Brankin, a Mitrade Group brókercég globális piaci tanácsadója szerint a lépés hatalmas, hosszú távú lakossági részvényesi bázist épít ki. A szakértő úgy véli, ez azonnali piaci elköteleződést teremt, és mire ez a generáció felnő, egy pénzügyileg tudatos, tömeges ügyfélkört biztosít majd a kereskedési platformok számára.
A mintegy 824 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Musk – aki júniusban körülbelül 6,42 milliárd SpaceX-részvényt birtokolt – már a múlt hónapban megpendítette az ajándékozás tervét. Akkor úgy fogalmazott, hogy a jövő gazdaságából való részesedést jelentő értékpapírokat közvetlenül az emberek kezébe kell adni, és ez a mostani lépés csak az első a sorban. Az üzletember jótékonysági tevékenységét eddig főként a több mint 14 milliárd dolláros vagyon felett rendelkező Musk Alapítványon keresztül intézte.
A mesterséges intelligencia piacán más szereplők eltérő módon közelítik meg a társadalmi felelősségvállalást. A tőzsdére nemrég bevezetett rivális, az Anthropic a múlt hónapban jelentette be, hogy részvényeinek 5 százalékát egy új, a közjót szolgáló alapba helyezi. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 54 milliárd dollárt érő kezdeményezés nagyobb rugalmasságot biztosít a cégnek az emberiség javát szolgáló adományozásra. Ezzel olyan hagyományos filantrópok nyomdokaiba lépnek, mint Warren Buffett, aki eddig 60 milliárd dollárt adományozott el, és nagyjából 150 milliárd dolláros vagyonának nagy részét is erre szánja, vagy a Bill és Melinda Gates Alapítvány, amely 2000-es alapítása óta több mint 100 milliárd dollárt osztott szét.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Közel a járvány előtti csúcs: hatalmas összegek áramlanak az ingatlanokba a magyarok környezetében
A Colliers harmadik negyedéves elemzése.
Kemény lépésre készül a kormány, amivel drasztikus változás jön a magyarországi vendégbefektetőknek
Több fontos kérdést elrendez a kormány.
Durván bekeményítene az uniós tagállam: megelégelték az orosz titkosszolgálati akciókat – Jár a GRU-nak a terrorszervezet bélyeg?
A NATO 5. cikkét is életbe léptethetik az egyre gyakoribb szabotázsok miatt?
A közös vacsorák rejtett pénzügyi csapdája: ezért lesz kínos a fizetés a végén
A közös fizetés pszichológiáját jártuk körbe.
Menni vagy maradni? A családi vállalkozások generációváltásának nagy kérdése
A Portfolio és a Központi Statisztikai Hivatal közös cikksorozatának záró része.
Vészhelyzetet rendeltek el a népszerű nyaralóhely közelében: óriási környezeti katasztrófa fenyeget a tengeren
Súlyos veszélybe került Ibiza.
Bejelentették az amerikaiak: komoly megállapodás született Ukrajna és Oroszország között
Az eddigi legnagyobb akcióra kerülhet sor.
FDI-szabályozás 2027: könnyebbé válhatnak a külföldiek cégfelvásárlásai
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezet szerint 2027. január 1-jétől jelentősen egyszerűsödhet a külföldi befektetések ellenőrzése (Foreign Direct Investment - FDI) Magyarorsz
Hogyan vásárolhatsz 10% önerővel lakást?
Kifejezetten népszerű a 2024-től elérhető 10% önerővel való vásárlásra: az MNB adatai alapján 2026- első félévében az igénylők 12,53-19,30%-a a vételár több, mint 80%-át finanszírozt
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Már nem akkora üzlet a bevásárlás Kelet-Európában
Három évtized alatt látványosan közeledett az uniós árszinthez a BB tengely: 1995-ben a régió átlaga az EU-átlag 45,1 százaléka, 2025-ben már 80,7 százaléka volt. Észtországban... The pos
Három nagy dobással támad vissza a Nike, hogy életet verjen az üzletbe
Az elmúlt években bevételt és sztárjátékosokat veszítő Nike három látványos futballpiaci lépéssel fordul rá 2027-re. Átveszi a német válogatott mezszállítását és az UEFA-klubtornák
Mekkora drágulást okozhat az euró bevezetése?
Az euró tervezett bevezetéséről szóló vitákban rendszeresen felmerül az az érv, hogy a közös valuta bevezetése automatikusan egyszeri, jelentős áremelkedést okozna a bevezetés pillanatában
Mi legyen nagy bukóban?
Világmegfejtések a techszektor vérfürdője közben, a gazdagok gazdagodásával és egy kis kötelező GTA-val. Zsolt mellett Pekár Dávid és Hadnagy Milán. Milyen platformokon találjátok még meg
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kinek fáj, ki örülhet? Közelebbről is megnéztük a legújabb adócsomagot
Azért virgács is kikandikál belőle.
Sokkal több múlik a háborún, mint Ukrajna jövője - Meddig mehet el a NATO?
Nem engedheti meg magának a vereséget a katonai szövetség.
A szappanopera folytatódik: most lesz csak igazán nagy sztori az Nvidiából?
A Checklistben Jensen Huang nagy visszatérése.