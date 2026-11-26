Továbbra is vételre ajánlja a DH Group részvényeit a Wood, amely a harmadik negyedéves gyorsjelentés után is 1500 forinton tartotta célárát. Ez az elemzésben szereplő 1255 forintos záróárhoz képest 19,5 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. Az elemzőház szerint a hitelközvetítés növekedése és az év végi szezon elég lehet ahhoz, hogy a csoport a korábban megemelt éves eredményvárakozásának felső felében zárjon.

A DH Group tisztított core EBITDA-ja a harmadik negyedévben 1 százalékkal, 1,9 milliárd forintra nőtt, euróban számolva pedig 10 százalékkal javult. A tisztított adózott eredmény forintban 9 százalékkal, 1,1 milliárd forintra csökkent, euróban az egy évvel korábbi szinten maradt. A nettó eredményt az árfolyamhatás mellett a magasabb adóterhelés is visszafogta.

A pénzügyi közvetítési üzletág 394 milliárd forintnyi hitelt közvetített, 19 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az üzletág EBITDA-ja 41 százalékkal, 1,9 milliárd forintra nőtt. A növekedés a Wood becslése szerint akkor is 24 százalék körüli lett volna, ha az összehasonlításból kiszűrik a tavalyi lengyelországi kibercsalás egyszeri veszteségét. Az ingatlanszolgáltatások EBITDA-ja 64 százalékkal, 156 millió forintra esett, részben a kiugróan erős tavalyi magyar bázis miatt.

A Wood elemzője Olaszországot, a csoport legnagyobb piacát emelte ki. A DH Group ott az első kilenc hónapban 15 százalékkal növelte a közvetített hitelek volumenét, miközben az olasz jelzáloghitelpiac a hitelkiváltások visszaesése miatt 7 százalékkal zsugorodott az Assofin adatai szerint. A június végén megvásárolt Fincontatto eredményei először a harmadik negyedévben jelentek meg a csoport számaiban. A Wood az év utolsó három hónapjában már nagyobb hozzájárulást vár a munkabérhez és nyugdíjhoz kötött hitelek közvetítésével foglalkozó cégtől.

A menedzsment az éves, 8,3–9,1 milliárd forintos tisztított EBITDA-sáv és az 5,1–5,6 milliárd forintos tisztított adózott eredménysáv felső felét célozza. Ehhez a Wood számításai szerint a negyedik negyedévben 3,1–3,5 milliárd forintos tisztított EBITDA-ra és 1,9–2,1 milliárd forintos tisztított adózott eredményre lenne szükség. Az első három negyedévben rendre 1,9 és 1,2 milliárd forint volt a negyedéves átlag.

A Wood elérhetőnek tartja a menedzsment célját, mivel a csoportnál jellemzően az év vége a legerősebb időszak.

A korábbi budapesti székház eladása a működési eredménycélokon felül 748 millió forint egyszeri, adózás előtti nyereséget hoz a negyedik negyedévben. A részvényesek december 1-jén döntenek az 1,25 milliárd forintos osztalékelőlegről. A javasolt, törzsrészvényenként 36,35 forintos összeg az elemzésben szereplő árfolyamon közel 3 százalékos hozamnak felel meg.

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