Vállalati Energiamenedzsment 2027 Az energiaszámla végösszege mögött üzleti döntések sora áll. Az összehangolt lépésekből pedig versenyelőny születhet. Április 27-én minden hozzávalót megadunk ehhez, ne maradjon le!

A céges megbeszélések után gyakori probléma lehet, hogy szétszóródnak az elhangzott információk, bizonytalanná válnak a felelősségek, és elmarad a vállalások követése – ezzel indította előadását Dönczi Richárd. Az általa képviselt Minuteory mobiltelefonról vagy számítógépről rögzített, személyes és online megbeszélésekből készít átiratot és összefoglalót, majd feladatokat, felelősöket és határidőket azonosít. A végrehajtás állapota egy feladatkezelő felületen követhető.

A rendszer a felelősségi szerepek elkülönítését is támogatja: megjeleníthető, ki hajtja végre és ki hagyja jóvá a feladatot, kivel kell konzultálni, illetve kit szükséges tájékoztatni. Dönczi bemutatta: többnyelvű összefoglalókra, hangos összefoglalásra és a megbeszélések hatékonyságának elemzésére is lehetőséget biztosít az eszköz.

Az előadást követő beszélgetésben Fehérvári Krisztina a Poliext tapasztalatait ismertette.

A műanyag termékeket gyártó és értékesítő, mérnöki szolgáltatásokat is nyújtó vállalat 35 éve működik, mostanra kis családi vállalkozásból 183 munkavállalót foglalkoztató céggé nőtt.

A tudatos szervezetfejlesztés körülbelül hat éve kezdődött: kezdetben az elvesző információk okozták a legnagyobb nehézséget, később már a dokumentálás is jelentős adminisztrációs terhet jelentett. A Minuteoryt több mint két éve vezették be, elsőként az értekezletek feldolgozásának támogatására.

Fehérvári beszámolója szerint a korábban 30-45 percet igénylő emlékeztetők fél-egy perc alatt elkészülnek. A különböző megbeszéléstípusokhoz eltérő feldolgozási utasításokat használnak:

más szempontokat követnek egy felsővezetői értekezlet, egy partnertalálkozó vagy egy toborzási beszélgetés esetében.

Az összefoglalókban a döntések és feladatok mellett azok háttere, valamint a következő alkalomra maradó nyitott kérdések is megjelennek.

A 13 szervezeti egységgel működő vállalatnál az időmegtakarítás mellett a vezetői átláthatóság javulását emelte ki a cégvezető. A feladatok állapota folyamatosan követhető, a készre jelentett teendőkről pedig automatikus e-mail-értesítés érkezik, így nem szükséges a következő heti értekezletig várni a visszajelzésre.

A szoftver használatát fokozatosan terjesztették ki; a vezetői teljesítményértékeléseknek ma már az is része, hogyan alkalmazzák a rendszert.

Fehérvári az üzleti eredmények javulásáról is beszámolt: egy árbevétel-megőrzésre összpontosító évet követően a vállalat bevétele kétmilliárd forinttal emelkedett. Ezt nem kizárólag a szoftvernek tulajdonította: az AI alkalmazását egy több éve tartó szervezet- és üzletfejlesztési folyamat részeként mutatta be.

A több mint 35 országba exportáló vállalatnál a többnyelvű feldolgozásnak is jelentősége van. A cégvezető szerint egy angolul zajló tárgyalás után a résztvevők saját nyelvükön is megkaphatják az összefoglalót. A bevezetés sikerében pedig az egyszerű használat mellett a támogató vezetőség és az ütemezett vállalati bevezetés játszott fontos szerepet.

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Címlapkép forrása: Portfolio