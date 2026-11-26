Nagy erőkkel építi amerikai jelenlétét a Richter, a vállalat nagyjából egy évig tartó egyeztetés és alapos átvilágítás után megállapodott világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójával, az Eli Lillyvel. Az együttműködésből akár már 2030-ban gyógyszer lehet, a fejlesztési mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetések pedig már a jövő évben javíthatják az eredményt – mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban. A vállalat eközben a Mayne Pharma felvásárlásával saját amerikai kereskedelmi jelenlétet épít a nőgyógyászatban, amiben nagy lehetőséget lát a cég most, hogy a hormonpótlás a reneszánszát éli.