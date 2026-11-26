A BUX 1,7 százalékos pluszban van, így a tegnapi, közel 2 százalékos esés nagy részét már ledolgozta. Az emelkedést az OTP vezeti, amely 3,6 százalékkal került feljebb, és ezzel gyakorlatilag visszaért a keddi zárószintjére. A többi hazai nagypapír is emelkedik, a Mol 0,4 százalékkal, a Richter és a Magyar Telekom egyaránt bő 0,2 százalékkal került feljebb.

Európában a nyitás óta emelkedett a Stoxx 600, a régiós index már 1,7 százalékos pluszban van. A nagyobb piacok közül továbbra is Milánó vezet 2,3 százalékos emelkedéssel, és a német DAX is átlépte a 2 százalékot. A párizsi CAC 40 2, a madridi IBEX 35 1,8 százalékkal emelkedik, Londonban pedig 1,4 százalékos pluszban van az FTSE 100. A befektetők a tegnapi eladások után annak örülhetnek, hogy az új amerikai vámjavaslat a vártnál kisebb terhet jelenthet.