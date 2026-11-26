Tovább megy az OTP
A tegnapi esést mostanra teljesen ledolgozta az OTP, a bankpapír 4,9 százalékos pluszban is volt, jelenleg pedig 4,1 százalékos az emelkedés mértéke. Az európai bankpapírok is erősödnek a tegnapi esés után.
Közben az OTP szerdán bejelentette, hogy lezárta a múlt héten közölt üzbég tranzakciót. A magyar bank további 17,5 százalékos részesedést vett az Ipoteka Bankban az üzbég államtól, amivel 90,4 százalékra növelte tulajdonrészét.
Az OTP vezeti a felpattanást Budapesten, Európában is erősödik a rali
A BUX 1,7 százalékos pluszban van, így a tegnapi, közel 2 százalékos esés nagy részét már ledolgozta. Az emelkedést az OTP vezeti, amely 3,6 százalékkal került feljebb, és ezzel gyakorlatilag visszaért a keddi zárószintjére. A többi hazai nagypapír is emelkedik, a Mol 0,4 százalékkal, a Richter és a Magyar Telekom egyaránt bő 0,2 százalékkal került feljebb.
Európában a nyitás óta emelkedett a Stoxx 600, a régiós index már 1,7 százalékos pluszban van. A nagyobb piacok közül továbbra is Milánó vezet 2,3 százalékos emelkedéssel, és a német DAX is átlépte a 2 százalékot. A párizsi CAC 40 2, a madridi IBEX 35 1,8 százalékkal emelkedik, Londonban pedig 1,4 százalékos pluszban van az FTSE 100. A befektetők a tegnapi eladások után annak örülhetnek, hogy az új amerikai vámjavaslat a vártnál kisebb terhet jelenthet.
A Pentagon állítólag egy hidegháborús törvénnyel akarta visszahozni Jensen Huangot az Nvidia élére
Egy hidegháborús törvény bevetését is fontolóra vették a Pentagon vezetői a hétvégén annak érdekében, hogy nyomást gyakoroljanak az Nvidiára, és visszajuttassák Jensen Huangot a vállalat vezérigazgatói székébe – tudta meg a The Washington Post három, az egyeztetéseket ismerő forrásból. Bár a cégvezető visszatérését hétfőn hivatalosan is bejelentették, a háttérben zajló tárgyalások jól mutatják, milyen szorosra fűzte viszonyát a védelmi tárca a Szilícium-völggyel, és meddig hajlandó elmenni a Trump-kormányzat a Kínával folytatott technológiai versenyben.
Bejelentette az Xpeng: egy autó árába fog kerülni egy humanoid robot
A kínai Xpeng jövő év második negyedévében tervezi piacra dobni humanoid robotját, amelynek ára nagyjából egy elektromos autóéval egyezik majd meg. A vállalat a belföldi autóeladások megtorpanása és az exportpiacok nehézségei miatt fordult a robotika és a mesterséges intelligencián alapuló mobilitási megoldások felé, hogy új bevételi forrásokat teremtsen - tudósított a Bloomberg.
Orbán Gábor a Richter nagy bejelentéseiről: ez jobb, mint közbeszerzést nyerni
Nagy erőkkel építi amerikai jelenlétét a Richter, a vállalat nagyjából egy évig tartó egyeztetés és alapos átvilágítás után megállapodott világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójával, az Eli Lillyvel. Az együttműködésből akár már 2030-ban gyógyszer lehet, a fejlesztési mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetések pedig már a jövő évben javíthatják az eredményt – mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban. A vállalat eközben a Mayne Pharma felvásárlásával saját amerikai kereskedelmi jelenlétet épít a nőgyógyászatban, amiben nagy lehetőséget lát a cég most, hogy a hormonpótlás a reneszánszát éli.
Csődbe mehet egy európai légitársaság, egy nap alatt zuhant 85 százalékot az árfolyam
Felfüggesztette valamennyi járatát csütörtökön a Norse Atlantic, és figyelmeztetett, hogy csődvédelmet kérhet, amennyiben nem jut sürgősen friss forrásokhoz. A norvég légitársaság azután hozta meg a drasztikus döntést, hogy részvényei egyetlen nap alatt 85 százalékot zuhantak az oslói tőzsdén a vállalat kritikus pénzügyi helyzetéről szóló bejelentések nyomán - írta a CNBC.
Felpattanás Európában
Erős emelkedéssel indult a csütörtöki kereskedés Európában. A Stoxx 600 1,52 százalékos pluszban van, amivel már ledolgozta a szerdai, nagyjából 1 százalékos esését. A vezető piacok közül Milánóban a legerősebb a felpattanás, az FTSE MIB 2,32 százalékkal emelkedik, a német DAX pedig 1,95 százalékkal került feljebb. A párizsi CAC 40 1,68, a madridi IBEX 35 1,75 százalékot erősödik. Londonban 1,37 százalékos pluszban van az FTSE 100.
Ugrik a magyar tőzsde a nyitás után
A nemzetközi piacokon ma határozott hangulatjavulás látszik, ez pedig a magyar tőzsdét sem kerülte el, a BUX felpattanással kezdte a napot.
Szájon át szedhető fogyókúrás gyógyszer fejlesztésébe kezd a Richter
Új, szájon át szedhető, generikus szemaglutidkészítmény közös fejlesztéséről állapodott meg a Richter és az Adalvo – közölte a két vállalat.
Elon Musk bejelentette: minden gyermek SpaceX-részvényt kap az USA-ban
Elon Musk szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államokban minden gyermek két-két SpaceX-részvényt kap, ami összesen mintegy 18 milliárd dollár értékű adományt jelent. A világ leggazdagabb embere a vállalatán keresztül és a saját vagyonából is hozzájárul a kezdeményezéshez, miközben a mesterséges intelligenciában érdekelt ágazati szereplők egyre nagyobb társadalmi és politikai nyomás alatt keresik a módját annak, hogyan osszák meg a technológiai fellendülés hasznát.
Veszteséges lett a Rába
Közel 10 százalékkal, 10,7 milliárd forintra csökkent a Rába árbevétele a harmadik negyedévben. Az erős forint és a dráguló acél is rontotta a győri járműipari beszállító eredményét, az EBITDA pedig 337 millió forintos mínuszba fordult. A tavalyi ingatlaneladások hatását kiszűrve is 69 százalékkal nőtt az üzemi veszteség, főként a csoport legnagyobb üzletága, a futóműgyártás miatt.
Emelkedés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,22 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,6 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,33 százalékos mínuszban áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 2,19 százalékot emelkedhet, a CAC 1,7 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 1,59 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,31 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,53 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,74 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH októberi munkaerőpiaci adataiból kiderül, hogyan alakult a foglalkoztatás és a munkanélküliség. Az Egyesült Államokban a hálaadás miatt zárva tartanak a tőzsdék, ami a nemzetközi piacokon is visszafoghatja a forgalmat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 21,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 15,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 61,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 5,3 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 55,4 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 182,95
|0,3%
|0,0%
|-3,9%
|4,4%
|6,5%
|40,2%
|S&P 500
|7 182,78
|-0,3%
|-1,9%
|-5,8%
|4,9%
|6,2%
|52,8%
|Nasdaq
|26 046,9
|-0,6%
|-3,9%
|-10,1%
|3,2%
|4,1%
|59,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 011,62
|-2,8%
|-3,4%
|-9,1%
|13,3%
|17,2%
|93,3%
|Hang Seng
|21 966,01
|-1,1%
|-5,7%
|-4,9%
|-14,3%
|-15,2%
|-11,2%
|CSI 300
|3 898,24
|-1,7%
|-2,1%
|-5,0%
|-15,8%
|-13,2%
|-20,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 702,13
|-1,3%
|-4,0%
|-1,9%
|0,9%
|5,3%
|55,2%
|CAC
|7 980,57
|-0,7%
|-2,0%
|2,5%
|-2,1%
|-0,6%
|12,8%
|FTSE
|10 426,94
|-0,4%
|-1,2%
|-2,5%
|5,0%
|8,5%
|42,6%
|FTSE MIB
|47 249,15
|-1,8%
|-5,8%
|-2,7%
|5,1%
|10,7%
|74,4%
|IBEX
|18 635,8
|-2,0%
|-3,8%
|-1,9%
|7,7%
|15,5%
|110,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 233,91
|-2,0%
|-5,2%
|-4,8%
|21,8%
|24,5%
|158,3%
|ATX
|6 028,92
|-3,1%
|-5,7%
|-3,8%
|13,2%
|21,8%
|59,1%
|PX
|2 549,65
|-1,8%
|-3,2%
|-1,3%
|-5,1%
|2,8%
|85,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|36 960
|-3,5%
|-7,6%
|-8,4%
|5,3%
|9,7%
|105,7%
|Mol
|4 496
|-1,8%
|-6,5%
|-6,7%
|52,9%
|53,8%
|81,7%
|Richter
|13 520
|0,1%
|0,1%
|2,7%
|37,1%
|38,0%
|54,1%
|Magyar Telekom
|2 890
|0,3%
|-0,7%
|7,6%
|61,3%
|63,6%
|573,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,02
|2,2%
|-0,5%
|-19,8%
|46,7%
|44,2%
|7,2%
|Brent
|94,56
|3,4%
|2,8%
|-18,9%
|55,4%
|51,1%
|14,8%
|Arany
|3 453,41
|-3,2%
|-7,8%
|-13,6%
|-20,1%
|-16,4%
|92,9%
|Devizák
|EURHUF
|373,9500
|1,3%
|1,5%
|2,0%
|-2,6%
|-2,1%
|2,4%
|USDHUF
|341,5537
|1,5%
|1,7%
|4,4%
|4,5%
|3,3%
|4,8%
|GBPHUF
|444,5349
|0,6%
|0,6%
|1,5%
|0,9%
|2,2%
|2,3%
|EURUSD
|1,0949
|-0,2%
|-0,2%
|-2,3%
|-6,8%
|-5,3%
|-2,3%
|USDJPY
|159,0800
|0,0%
|-0,1%
|1,5%
|1,5%
|1,9%
|37,9%
|GBPUSD
|1,3062
|-0,4%
|-0,7%
|-2,4%
|-2,9%
|-0,9%
|-1,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 382,11
|1,1%
|-4,1%
|-25,5%
|-31,9%
|-30,9%
|2,4%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,19
|-1,5%
|-4,7%
|-8,0%
|11,6%
|21,3%
|-1 398,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,56
|0,5%
|0,8%
|-4,9%
|-19,1%
|-22,0%
|27,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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