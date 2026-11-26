Romics Attila szerint az AI fejlődési üteme a legijesztőbb. A ChatGPT megjelenésekor a modellek még alapfeladatokon is elbuktak, idén tavasszal viszont az Anthropic a saját modellje miatt aggódott. Egy teszt során a fejlesztők azt a feladatot adták a modellnek, hogy törjön ki az elszigetelt tesztkörnyezetből. A modell egy háromlépcsős exploit segítségével kijutott az internetre, majd e-mailben jelezte a fejlesztőnek, hogy sikerrel járt.
Béres Péter egy OpenAI-os esetet idézett fel, amelyben az egymástól elzárt ágensek a közös processzor terhelésével alakítottak ki egy morzekódhoz hasonló kommunikációt.
Rab Árpád ezeket az eseteket kevésbé látja misztikusnak, mivel az általa átnézett több száz esetből szinte mindegyik a rosszul megadott jutalmazási rendszerre vezethető vissza. Szerinte a nyelvi modell egy rendkívül gyors „csacsogó gép”, amelyhez aktív eszközöket kapcsolnak, ezért
a kockázat abból fakad, ha valaki alábecsüli a működését.
Romics Attila tapasztalata szerint az AI-projektek ritkán buknak el a technológián, sokkal inkább a szervezeti érettségen, az alapinfrastruktúrán és az adatvagyon hiányosságain. A sikeres bevezetéshez tisztázni kell a bemenő adatokat, az elvárt eredményt, a kontrollokat és az irányítási keretrendszert, ő maga a helyben üzemeltetett megoldásokat tartja járható útnak. Béres Péter hozzátette, hogy az IT-biztonság sokszor most sem kap helyet a projektek tervezésénél. Pedig a korai bevonás megtérül, mert így elkerülhető, hogy egy rosszul végiggondolt bevezetés másnap a hírportálok címlapjára kerüljön.
A moderátor felidézte, hogy egy pénzügyi szereplő versenytársai évek óta használnak AI-eszközöket a fejlesztésben, és a lemaradás a többszörös ráfordításban látszik. Rab Árpád azt javasolta, hogy a cégek részfeladatokból induljanak ki, és pontszerű, jól körülhatárolt alkalmazásokkal haladjanak, mert a kapkodás végül több időt emészt fel. Romics Attila ehhez hozzátette, hogy a neobankok és egyes afrikai piacok azért léphetnek gyorsabban, mert nem cipelnek magukkal évtizedes örökölt rendszereket.
A közönség körében tartott kézfeltartásos szavazáson szinte senki nem vallotta be, hogy a munkahelyén nem engedélyezett AI-eszközt (shadow AI-t) használ. Béres Péter szerint a felhasználók mindig a legkisebb ellenállás irányába mozdulnak, ezért cégüknél AI-bevezetéskor amnesztiát hirdetnek.
A felmérések során így öt-hat, a szervezetben rejtve működő, saját fejlesztésű megoldás került elő.
Romics Attila a negyvenoldalas szabályzatok helyére egyoldalas, gyakorlati útmutatót és támogató technikai kontrollokat ajánlott.
A támadók oldalán a belépési költség drasztikusan csökkent. Romics Attila egy friss kampányt hozott példaként, amely nyolc országban több mint 700 üzlet hűtésvezérlőit bénította meg, és a támadás összeállítása húsz percbe és hat dollárba került. Béres Péter megjegyezte, hogy az érintett rendszerekben a „supervisor” felhasználónév és az „1234” jelszó volt beállítva. Szerinte a javításra rendelkezésre álló idő a korábbi mintegy húsz napról a kutatások szerint
két napra csökkent, a valóságban azonban ennél is rövidebb.
Romics Attila adatai alapján idén november 1-ig több mint kétszer annyi kritikus sérülékenységet fedeztek fel, mint tavaly egész évben. Ezért ügyfeleiknél a kitettség folyamatos monitorozására, az üzletileg kritikus hibák priorizálására és a többi sérülékenység virtuális foltozására építenek.
Zárásként Romics Attila arra figyelmeztetett, hogy az évek alatt felépített bizalom húsz perc alatt is lerombolható. Rab Árpád szerint a cégeknek új változókkal kell számolniuk, ilyen az energiaszemlélet és a pszichológiai biztonság, ezért a stratégiában tudatosan dönteni kell arról is, mikor éri meg lassabban vagy kevésbé hatékonyan működni.
Címlapkép forrása: Portfolio
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