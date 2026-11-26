Teljesen átveszi a kódolást a mesterséges intelligencia egy hazai cégnél
A mesterségesintelligencia-alapú szoftverfejlesztés már köztünk jár, de igazi kihívását nem a kód automatikus generálása, hanem a szervezeti működés és a fejlesztési folyamatok átalakítása jelenti – mutatott rá Debreczi János, az SMP Solutions Principal Technical Leade az AI & Digital Transformation 2026 konferencián tartott előadásában.
Már a projektek 90 százaléka az AI-ról szól a szegedi fejlesztőcsapatnál
A Szegedi Tudományegyetemen mintegy 200 fős, oktatókból, doktoranduszokból, fejlesztőkből és hallgatókból álló csapat dolgozik ipari projekteken, amelyeknek már körülbelül 90 százaléka kapcsolódik mesterséges intelligenciához – mutatta be Ferenc Rudolf, az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének vezetője.
A projektekből tavaly több mint egymilliárd forintos árbevétel származott, amely a nonprofit működést és az oktatás támogatását szolgálja.
A modell lényege, hogy a hallgatók fizetett munkával, valós ügyféligényeken szerezzenek tapasztalatot. Az ipari együttműködéseket 28 H100-as GPU-val felszerelt szuperszámítógépes infrastruktúra is támogatja, amely AI-modellek tanítására és továbbfejlesztésére használható.
Az SZTE Alkalmazott MI Kompetenciaközpontja egyablakos kapcsolódási pontot kínál a vállalatoknak, a számítási kapacitás elérésétől a közös fejlesztésekig. A „Pinceakadémia” programban pedig az építőipari cégektől a könyvelőirodákig segítik a vállalkozásokat az AI gyakorlati felhasználási lehetőségeinek megismerésében.
Kimondta a szakértő: önmagában nem ad automatikus versenyelőnyt a mesterséges intelligencia
A mesterséges intelligencia alkalmazása önmagában nem garantál tartós piaci előnyt, mivel a széles körben elérhető technológiák idővel alapkövetelménnyé válnak, a valódi megkülönböztető erőt pedig a vállalatok saját működési adataira épülő kauzális döntéshozatali képességek jelentik – fejtette ki Palkovics Bálint, a 4iG Informatikai Zrt. AI üzletfejlesztési szakértője a Portfolio AI & Digital Transformation 2026 konferencián.
Hány kárügyintéző munkáját veheti át az AI? - Így működik az éles üzemben futó vállalati transzformáció
A nagyvállalati AI-projektek egy része már éles üzemben termel eredményt, és ahol a cégek a teljes folyamatot újratervezik, ott a hatás a létszámban is megjelenik. A Portfolio AI & Digital Transformation konferenciáján Bán Zoltán, a Net Média vezérigazgatója moderálta a kerekasztalt, amelyen az Uniqa, az Intuitech, a Richter Gedeon és a Google szakemberei beszéltek az end-to-end automatizáláson elérhető megtakarításokról és arról, hogyan védekezhetnek a vállalatok a technológiai függőség ellen.
Száguld az AI, de miből lesz a profit? Óriási lehetőség előtt a magyar cégek
A vállalatok 44 százaléka már túllépett a kísérleti AI-projekteken, tényleges eredményhatásról azonban mindössze 6 százalékuk számol be – és ez az arány egy év alatt sem javult. Czímer Balázs, a McKinsey & Company partnere szerint a megtérüléshez nem elég új eszközöket bevezetni: teljes üzleti területeket kell újragondolni. A téma jelentőségét mutatja, hogy Magyarországon az AI térhódítása önmagában mintegy 15 milliárd eurós gazdasági potenciált jelenthet, ami a GDP 6-7 százalékának felel meg.
Jön a nagy fordulat a céges világban: feje tetejére állítja a szervezetek működését az AI-forradalom
Címlapkép forrása: Portfolio
Az élmezőnyben jár Magyarország a mesterséges intelligencia használatában, ám ez önmagában még édeskevés a sikerhez
A mesterséges intelligencia (AI) terjedésével a vállalatok versenyelőnye már nem a technológia elérésén, hanem a gazdasági értékteremtésen és a működési folyamatok újragondolásán múlik – hangsúlyozta Barbora Paulovič Deckerová, a Microsoft közép-európai és közép-ázsiai elnöke a Portfolio AI & Digital Transformation 2026 konferencián tartott előadásában.
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A Magyar Biztosítók Szövetsége éves konferenciáján jártunk.
Hány kárügyintéző munkáját veheti át az AI? - Így működik az éles üzemben futó vállalati transzformáció
Az AI & Digital Transformation 2026 konferencia vezetői panelbeszélgetése.
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