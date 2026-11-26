A Szegedi Tudományegyetemen mintegy 200 fős, oktatókból, doktoranduszokból, fejlesztőkből és hallgatókból álló csapat dolgozik ipari projekteken, amelyeknek már körülbelül 90 százaléka kapcsolódik mesterséges intelligenciához – mutatta be Ferenc Rudolf, az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszékének vezetője.

A projektekből tavaly több mint egymilliárd forintos árbevétel származott, amely a nonprofit működést és az oktatás támogatását szolgálja.

A modell lényege, hogy a hallgatók fizetett munkával, valós ügyféligényeken szerezzenek tapasztalatot. Az ipari együttműködéseket 28 H100-as GPU-val felszerelt szuperszámítógépes infrastruktúra is támogatja, amely AI-modellek tanítására és továbbfejlesztésére használható.

Az SZTE Alkalmazott MI Kompetenciaközpontja egyablakos kapcsolódási pontot kínál a vállalatoknak, a számítási kapacitás elérésétől a közös fejlesztésekig. A „Pinceakadémia” programban pedig az építőipari cégektől a könyvelőirodákig segítik a vállalkozásokat az AI gyakorlati felhasználási lehetőségeinek megismerésében.