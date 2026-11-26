A több mint 14 millió járművet biztosító, ezzel Németországban piacvezető HUK Coburg évek óta vizsgálja az új és használt, tisztán elektromos autók (BEV) forgalomba helyezésének alakulását. A német Szövetségi Gépjármű-közlekedési Hivatallal (KBA) ellentétben a biztosító statisztikája kizárólag a magántulajdonban lévő autókat veszi figyelembe, a céges flottákat, a bérautókat, valamint a hibrid meghajtású modelleket nem.
Az idei első három negyedévet összesítő adatok alapján a magánvásárlók
egyre nagyobb arányban döntenek a tisztán elektromos autók mellett.
A harmadik negyedévben az új autót vásárlók közel 30 százaléka választott villanyautót, ami több mint a duplája a 2025-ös aránynak. A biztosító szerint a kereslet megugrása egybeesik az iráni háború nyomán drasztikusan megemelkedett benzinárakkal, emellett az elektromos autók vásárlását ösztönző, újból bevezetett állami támogatás is érezteti a hatását.
A bővülő piac nyertesei azonban nem a hazai gyártók lettek. A belső égésű motorról elektromosra váltók körében a Tesla részesedése 4,5-ről 10,1 százalékra ugrott, amivel az amerikai vállalat először szerezte meg az első helyet a biztosító rangsorában. A cég ráadásul nemrég jelentett be egy hárommilliárd eurós beruházást a Berlin melletti, grünheidei gyárában. A második helyre a Volkswagen-csoporthoz tartozó cseh Škoda futott be, ám a márka részesedése 14,1-ről 9,8 százalékra zsugorodott.
Kifejezetten erős növekedést könyvelhettek el a kínai gyártók is, ugyanis a BYD több mint négyszeresére, 0,8-ról 3,6 százalékra növelte arányát, míg a Leapmotor 1,8-ról 3,8 százalékra duplázott. Hasonlóan jól teljesített a francia Citroën, amely 1,6-ról 3,6 százalékra javította piaci részesedését az elektromos autóra váltók között.
A német márkák közül egyedül az Opel tudott komolyabb sikert elérni, amely az első kilenc hónapban közel megduplázta, 2,5-ről 4,6 százalékra növelte részesedését. Ezzel szemben a Volkswagen aránya a felére, 9,7-ről 4,5 százalékra zuhant, és a BMW is visszacsúszott 9,9-ről 7,1 százalékra. Visszaesett a VW-konszernhez tartozó Cupra és a Porsche is, miközben a Mercedes és az Audi csak minimális mértékben, alacsony bázisról indulva tudott javítani, így mindkét prémiummárka 2,2 százalékon áll.
A külföldi márkák térnyerése Kelet-Németországban a legszembetűnőbb. Az egykori NDK területén az első kilenc hónap adatai alapján a Tesla hatalmas fölénnyel, 16,4 százalékos aránnyal vezeti a piacot az elektromos autóra váltók körében, a kínai Leapmotor pedig már minden egyes német autógyártót megelőzött a régióban.
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