A technológiai fejlesztések és a piaci versenyelőny kapcsolatát a gazdasági szakirodalom már az aktuális mesterségesintelligencia-hullám előtt is behatóan vizsgálta. Nicholas Carr 2003-ban a Harvard Business Review felületén megjelent, IT Doesn't Matter című írásában rámutatott, hogy
egy technológia tömeges elterjedésével párhuzamosan elveszíti a vállalatok közötti megkülönböztető erejét.
Ezzel szemben James Bessen, a Bostoni Egyetem közgazdásza felhívta a figyelmet arra, hogy a
cégek saját, egyedi informatikai rendszerei képesek nehezen másolható, fenntartható versenyelőnyt biztosítani.
Az AI-fejlesztések során kulcsfontosságú elválasztani az értékteremtést a tényleges versenyelőnytől. A költségcsökkentést vagy a működés gyorsítását eredményező technológiai megoldásokat a versenytársak is átvehetik, ami az árak csökkenéséhez és a megtakarítások vásárlókhoz történő áramlásához vezethet. Ebben az esetben a piaci szereplők egymáshoz viszonyított pozíciója változatlan marad, miközben a megtermelt érték egy részét maguk a technológiai szolgáltatók realizálják. Az általánosan hozzáférhető eszközök használata így nem versenyelőnyt, hanem a lemaradás elkerülésének alapfeltételét képezi.
A mesterséges intelligencia terjedése átrendezi a meglévő szervezeti képességek értékét. A szabványosítható, leírható tudás megszerzése elértéktelenedik, míg felértékelődik a vállalat mindennapi működése, a döntések és az ügyfélkapcsolatok során keletkező tudásáramlás. A szakértő a vállalati AI-alkalmazásnak három egymásra épülő szintjét különítette el:
- A vállalati tudásbázisok és dokumentumok hozzáférhetővé tétele az AI számára.
- Az üzleti döntések és a tényleges piaci eredmények adatszintű összekapcsolása.
- A döntések valódi ok-okozati hatásának megértése kauzális modellezéssel.
A döntések és következmények hibás értelmezése komoly üzleti kockázatot hordoz. Egy kedvezményes kampány látszólagos sikere mögött állhatnak olyan hűséges vásárlók is, akik teljes áron is vásároltak volna, így a nem megfelelő elemzés felesleges árengedményekhez vezet.
A mesterséges intelligencia nem kizárólag a tanulási folyamatokat gyorsítja fel, hanem a szervezeti tévedések és a hibás üzleti döntések léptékét is megnövelheti
– figyelmeztetett Palkovics Bálint.
A téves következtetések elkerülésére a gépi tanulással kombinált kauzális modellezés (kauzális MI) nyújt megoldást, amely képes megbecsülni egy döntés tényleges hatását a döntés elmaradásának hipotetikus forgatókönyvével összevetve. Mivel a versenytársak a technológiai szoftvert megvásárolhatják, de a másik cég egyedi működési tapasztalatait nem, a kauzális modellekkel elemzett saját adatáramlás válik a tartós előny forrásává.
Európában és Magyarországon a meglévő ipari, logisztikai, energetikai és pénzügyi ágazatok jelentős felhalmozott adat- és tapasztalati vagyonnal rendelkeznek. Az Eurostat adatai szerint a legalább 10 főt foglalkoztató uniós vállalkozások 20 százaléka használt valamilyen AI-technológiát, míg Magyarországon ez az arány 10,4 százalékot tett ki. A meglévő iparági adatvagyon gazdasági értékké formálása így nemcsak vállalati, hanem nemzetgazdasági szintű versenyképességi kérdés is.
Az elkövetkező időszakban a mesterséges intelligencia elérhetősége általánossá válik a piacon, ám az abból származó tartós versenyelőny egy szűkebb vállalati körben fog koncentrálódni
– mutatott rá a 4iG Informatikai Zrt. AI üzletfejlesztési szakértője.
Címlapkép forrása: Portfolio
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