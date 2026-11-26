Portfolio 2026. november 26. 07:40

A szerdai eladási hullám után emelkednek az ázsiai tőzsdék, és az európai határidős indexek is erős nyitást jeleznek. Tegnap az S&P 500 napközben még több mint 3 százalékot esett, zárásra azonban 0,3 százalékra olvadt a mínusza. Ma reggel az is javítja a hangulatot, hogy az új amerikai vámcsomag a vártnál kisebb terhet jelenthet, mivel a javasolt vámok nem adódnának hozzá a júliusban kivetett terhekhez. Az amerikai tőzsdék hálaadás miatt ma zárva tartanak, így délután az Európai Központi Bank októberi kamatülésének jegyzőkönyve kerülhet a figyelem középpontjába.