Nagy erőkkel építi amerikai jelenlétét a Richter, a vállalat nagyjából egy évig tartó egyeztetés és alapos átvilágítás után megállapodott világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójával, az Eli Lillyvel. Az együttműködésből akár már 2030-ban gyógyszer lehet, a fejlesztési mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetések pedig már a jövő évben javíthatják az eredményt – mondta el Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjúban. A vállalat eközben a Mayne Pharma felvásárlásával saját amerikai kereskedelmi jelenlétet épít a nőgyógyászatban, amiben nagy lehetőséget lát a cég most, hogy a hormonpótlás a reneszánszát éli.

Nemrég megállapodást kötött a Richter a világ egyik legnagyobb gyógyszergyártójával, az Eli Lillyvel. Ez azért elég nagy meglepetés volt, milyen volt a bejelentés fogadtatása?

Óriási sikerként éljük meg a Richteren belül, és folyamatosan érkeznek a gratulációk, különösen a hozzánk hasonló vállalatoktól, hogy ezt sikerült tető alá hoznunk. Nem tudom, milyen érzés lehet egy közbeszerzést elnyerni, de szerintem ez annál jobb. Kivételes dolog, hogy a világ legnagyobb gyógyszercége minket talál alkalmasnak egy ilyen partneri együttműködés elindítására.

Aki követi a Richtert, felteheti a kérdést, hogy ha már az AbbVie-vel is van hasonló kapcsolatunk, miért ne lehetne más nagy gyógyszercéggel is. Csakhogy az Eli Lilly a világ egyik legnagyobb gyógyszeripari vállalata, tőkepiaci értéke alapján nagyjából kétszázszor akkora, mint a miénk. Egyáltalán nem magától értetődő, hogy ilyen partnerünk lehet. Ez egyértelmű visszaigazolása annak, hogy a nálunk lévő orvosi és tudományos érték az ő érdeklődésüket is felkeltette.

Hogyan jutottatok el az első kapcsolatfelvételtől a megállapodásig? Ki kereste meg a másik felet, és mennyi időt vett igénybe a folyamat?

Nagyjából egyéves folyamatról beszélünk. Mi kerestük meg őket a saját Estetrol (E4) molekulánkkal, vagyis a negyedik generációs ösztrogénnel. Ez a molekula két és fél éve, a belga tranzakció keretében került teljes egészében hozzánk, és ezzel évtizedek óta az első természetes eredeti ösztrogénmolekulát hoztuk a hormonpótlás területére.

A megkeresést egy váratlanul hosszú és mély átvilágítási folyamat követte, amelynek eredményeként három szerződést kötöttünk: egy fejlesztési, egy gyártási és egy adásvételi megállapodást. Utóbbi keretében az Eli Lilly 0,2 százalékos részesedést is szerez a Richterben.

Mi volt az Eli Lilly számára igazán érdekes a Richterben, mivel sikerült meggyőzni őket a partneri megállapodásról?

Minden vállalat keresi a következő nagy dobást, a következő nagy lépést. Minél nagyobb az előző siker, annál nagyobb a nyomás, hogy a következőt is megvalósítsuk. Mi így vagyunk a cariprazine-nal, ők pedig a GLP-1-gyel. Nekik is meg kell találniuk a következő területet, ahol nagyot tudnak alkotni.

Az innovatív ösztrogénmolekulánk keltette fel az érdeklődését. A Richter 125 éve foglalkozik hormonokkal. Mi már akkor ezen a területen dolgoztunk, amikor az ösztrogént még nem izolálták, és maga a kifejezés sem volt ismert. Szerencsére az utóbbi időben felértékelődtek az életminőséggel és az egészségmegőrzéssel kapcsolatos terápiák, míg korábban sokkal inkább az életmentő kezeléseken volt a hangsúly. Ez a változás nekünk is kedvezett, hiszen a nőgyógyászaton belül nem életmentő terápiákat kínálunk, társadalmi hatásuk mégis kiemelkedő.

Említetted, hogy egy mély átvilágítás előzte meg a megállapodást. Hogyan kell elképzelni egy ilyen folyamatot a gyakorlatban?

Mindenre kiterjedt, amit csinálunk: a gyártólétesítményeinktől kezdve a vállalatirányítási gyakorlatunkig. Személyesen látogatás mellett kérdőíveket, adatkéréseket küldtek, és az úgynevezett adatszobákba is betekintenek.

A megállapodás részeként az Eli Lilly egy kisebb, 0,2 százalékos részesedést is szerez a Richterben. Miért volt erre szükség, és ki kezdeményezte ezt?

Ők tették a javaslatot. Szerintem ennek a hátterében az állt, hogy így lehetőségük nyílt még mélyebb átvilágításra, és a bizalmukat nemcsak a molekulánk, hanem a Richter iránt is kifejezhették. Ez a gesztus a részesedésszerzésben öltött testet. Náluk ez mondhatni standard eljárás, olyan cégeknél is alkalmazzák, amelyeknek egyáltalán nincs szükségük tőkére.

Volt a tárgyalások során olyan sarkalatos pont vagy feltétel, amelynél különösen meg kellett küzdenetek, vagy amelyről azt mondtátok, hogy ezt már nem vállaljátok?

Voltak ilyenek, több is. Az azonban soha nem merült fel, hogy felvásárolnának minket. Ilyen szándék egyáltalán nem volt.

Mit lehet tudni a közösen fejlesztendő készítményről? Milyen betegproblémát szeretnétek megoldani az E4 és a Lilly hatóanyagának kombinálásával?

Ez az egyik oka annak, hogy a bejelentés hatása talán kisebb volt annál, mint amire számítani lehetett: erről egyelőre nem tudunk részleteket megosztani. Két eredeti molekula kombinációja van tervbe véve szájon át szedhető, tabletta formájú készítményről. Emiatt a fejlesztési időtáv csupán néhány év, nem pedig évtizedes nagyságrendű, így

akár 2030-ban piacon lehet az a készítmény, amelyen most közösen gondolkodunk.

Hogyan oszlanak meg a fejlesztési feladatok és költségek a két vállalat között? Mekkora pénzügyi terhet jelent majd ez a Richternek?

Mi alapvetően az E4-mennyiségeket biztosítjuk az együttműködésben, a fejlesztési feladatok pedig javarészt a Lillynél lesznek. A fejlesztési költségeket, beleértve a kapcsolódó klinikai vizsgálatokat is ők fedezik. Ezért nincs nagy induló összeg sem: a kockázatvállalást és a finanszírozást a partnerünk vállalta. Nekünk nagyon nem mindegy, hogyan terhelik a kutatás-fejlesztési költségek a működésünket, mert azon a stratégiai pályán szeretnénk maradni, amelyet tavaly márciusban meghirdettünk. Ebben szerepel, hogy évről évre javítjuk a CNS nélküli működési eredményhányadot.

A két molekula külön-külön ismert és engedélyezett, de van tudományos kockázata a kombinációnak? Elképzelhető, hogy együtt mégsem hozzák a várt eredményt, vagy nem várt mellékhatások jelentkeznek?

Mi most úgy látjuk, hogy ezek a kockázatok mérsékeltek. Ugyanakkor ez is ugyanolyan fejlesztési projekt, mint bármelyik másik, tehát megvannak a maga kockázatai. Azt érdemes még hozzátenni, hogy az E4-nek nagyon jó a biztonságossági és mellékhatásprofilja, önmagában is jó kiindulási alap.

A megállapodás pénzügyi részleteiről, a potenciális mérföldkő-kifizetésekről és a jogdíjakról egyelőre kevés információ ismert. Mikortól jelenhet meg az együttműködés eredménye a Richter számaiban?

2030-tól lehet látható hatása a pénzügyi eredményekben, de

a fejlesztési mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetések akár már jövőre megjelenhetnek.

Mindez a meghirdetett stratégiai pályánk fölött jelentkezik. Az organikus növekedési pályánkba ezt nem tudtuk bekalkulálni, hiszen előre nem tudhattuk, hogy mekkora lehetőség adódik majd, mikor és milyen valószínűséggel vehető figyelembe. Ezért úgy jártunk el, hogy semmit nem számoltunk bele. Minden, ami ebből származik, ezen felül jelentkezhet.

A Lilly-megállapodás változtat a Richter középtávú stratégiáján?

Nem, a stratégián nem változtatunk, abban is jeleztük azt a potenciális többletlehetőséget, vagyis az upside-ot, amelyet az amerikai nőgyógyászati együttműködésekből és a helyi jelenlét megteremtéséből látunk.

Az amerikai nőgyógyászati jelenlét egyértelműen fontos stratégiai cél lett a Richter számára. Ez lehet a következő nagy történet az amerikai piacon a neuropszichiátriai sikertermék, a Vraylar után?

Itt egy tyúk-tojás problémát kellett megoldanunk, és az elmúlt években ezen dolgoztunk.

Mi akartunk lenni az innovatív erő a nőgyógyászati területen, és mostanra azok is lettünk. De hogyan lehet valaki innovatív az amerikai piacon úgy, hogy nincs valódi hozzáférése a piachoz, mert nem rendelkezik saját helyi kereskedelmi egységgel, a lehetséges partnerek köre pedig szinte nulla? A nagy cégek ugyanis korábban kivonultak erről a területről. Saját kereskedelmi jelenlét nélkül pedig eddig nem volt értelme az amerikai piacra eredeti készítménnyel menni.

A probléma megoldásához első lépésként megvásároltunk egy ausztrál tőzsdei céget, amelynek működése túlnyomórészt az Egyesült Államokban zajlik.

Ez volt a Mayne Pharma, amelyért jelentős prémiumot, a tőzsdei árfolyamhoz képest közel kétszeres árat fizettetek. Mi indokolta ezt, miért érte meg ennyivel többet adni érte?

Régóta figyeljük a Mayne Pharmát. Tavaly már elvitték az orrunk elől: akkor is hajlandóak lettünk volna ennyit fizetni érte, de egy másik vevő megvásárolta drágábban. Ez a tranzakció aztán kudarcba fulladt, a vevő pedig már az aláírást követően kiszállt a folyamatból.

Ezután a Mayne Pharma árfolyama annyira lezuhant, hogy ahhoz képest valóban nagynak tűnik a most fizetett prémium. Ha azonban azt nézzük, hol volt a vállalat árfolyama másfél vagy akár egy évvel korábban, egyáltalán nem olyan kirívó a végül fizetett részvényenkénti ár. Ráadásul a számunkra kifejezetten teherként jelentkező ausztrál operációt időközben sikeresen eladták, ezt tehát már nem kell velük együtt megvennünk. Ezért is mertünk bátran ajánlatot tenni: eggyel kevesebb ilyen hátizsákkal érkeznek.

Mit vásárol valójában a Richter a Mayne Pharma megszerzésével: termékportfóliót, amerikai értékesítési infrastruktúrát vagy egy komplett vállalatot?

Egy termékportfóliót, amelyben a saját innovatív fogamzásgátló-kombinációnk is benne van, valamint azt a kereskedelmi csapatot és infrastruktúrát, amely képes értékesíteni a termékeinket.

A menopauzára fejlesztett E4-monokészítményünk már az amerikai hatóság előtt van. Szükségünk van tehát egy olyan vállalatra, amely el tudja juttatni ezt a készítményt az amerikai betegekhez. Partnerből nincs sok, hiszen nőgyógyászati területen kevés ilyen cég van. Felépíthettünk volna egy saját kereskedelmi egységet is a nulláról, de a meglévő kereskedelmi jelenlét ennél sokkal jobb megoldás.

A Mayne Pharma korábbi felvásárlója, a Cosette szabályozási problémákba is beleütközött, és ez is szerepet játszott abban, hogy végül feladta a tranzakciót. A mostani ügylet lezárása előtt vannak még hasonló bizonytalanságok?

Papíron az ausztrál hatóságok akadályozták meg az előző tranzakciót, de a Cosette már korábban elkezdett kifelé mozogni az ügyletből. Mivel az ausztrál operációt időközben eladták, az ausztrál hatóságoknak már nincs okuk útját állni a mostani tranzakciónak. Volt ott egy gyártóegység is, amelyet az akkori vevő valószínűleg nem működtetett volna tovább, formálisan ezen az alapon hátráltak ki az ügyletből.

Mi tette ennyire vonzóvá a Mayne Pharmát, hogy több nagy gyógyszergyártó is érdeklődött iránta?

Az amerikai termékportfólió és az amerikai kereskedelmi csatorna együttesen. Úgy kell elképzelni, hogy termékportfólió nélkül egy kereskedelmi csatorna csak egy költségtömeg, amely folyamatosan terheli az eredményt. Ha viszont van mögötte olyan termékportfólió, amelyből pénzáram érkezik, akkor a kereskedelmi egység megáll a saját lábán, és fejleszthetővé válik. Etethető, öntözhető és nevelgethető.

A Mayne Pharma üzleti teljesítménye az elmúlt időszakban romlott. Terveztek átszervezéseket, reorganizációs lépéseket a felvásárlás lezárása után?

Igen, szükség lesz egy alapos talpraállító projektre, de egyelőre nem szeretnék előreszaladni azzal kapcsolatban, hogy ez pontosan hogyan néz majd ki. Önmagában az ausztrál tőzsdei kivezetés is jelent megtakarításokat, hiszen egy tőzsdei vállalat működtetése adminisztratív szempontból nagyon drága.

A cégnek van bőrgyógyászati üzletága és értékesítési platformja is. Ezeket megtartjátok, vagy esetleg továbbértékesítitek?

Szeretnénk még jobban belelátni ezekbe a területekbe, az átvilágítás után is úgy érezzük, hogy van még teendőnk, fel kell térképeznünk az alternatívákat. Tény, hogy ezek a tevékenységek nem igazán illeszkednek a Richter fő üzleti profiljába.

A Mayne Pharma felvásárlása a Richter egyik legnagyobb akvizíciója. Marad mozgástér és hajlandóság további felvásárlásokra?

Marad mozgásterünk, és

azt remélem, hogy az amerikai jelenlét olyan utakat nyit majd meg előttünk, amelyek eddig nem voltak járhatók.

Amikor korábban találtunk egy kisebb amerikai lehetőséget, nem volt mihez hozzákapcsolnunk, most már lesz. Azt remélem, hogy ha a Mayne Pharmát stabilizáljuk, akkor be tudunk majd illeszteni a működésébe olyan kisebb elemeket, amelyek szinergiákat teremtenek.

Mind a két tranzakció egyaránt az amerikai piacot célozza. Miért vált ilyen fontossá az Egyesült Államok a Richter számára?

Az elmúlt 10-15 évben igyekeztünk előrelépni a földrajzi diverzifikációban, és ez sikerült is. Ha megnézzük az árbevételünk összetételét, láthatjuk, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb, mint valaha volt. Azt is látjuk azonban, hogy 2030-tól az amerikai árbevételünk és jövedelmezőségünk hirtelen jelentősen romlani fog. Erre fel kell készülnünk, és legalább részben ellensúlyoznunk kell ezt a hatást.

Az Egyesült Államok értékben a világ gyógyszerpiacának nagyjából a felét adja,

amerikai jelenlét nélkül tehát nem képzelhető el valódi földrajzi diverzifikáció. A nőgyógyászatban van a legjobb esélyünk arra, hogy ezt megvalósítsuk.

Kik a versenytársaitok ezen a piacon? Milyen szereplők próbálnak most belépni a nőgyógyászatba?

Most mindenki be akar szállni a nőgyógyászatba, és mindenki megpróbálja úgy beállítani magát, mintha világéletében nőgyógyászati vállalat lett volna, hiszen jelenleg a hormonpótlással és általában a női egészséggel kapcsolatos gondolkodásban paradigmaváltásnak vagyunk a tanúi.

Olyan cégek azonban nincsenek, amelyek az innovatív oldalt is erősítenék. Ehhez hosszú távú építkezésre lett volna szükség, amit mások nem kezdtek el. Ezt a Richter indította el először, késői fejlesztési fázisban lévő, illetve már a piacra lépés előtt álló termékeket akviráltunk, licencbe vettünk vagy fejlesztettünk tovább, majd fokozatosan haladtunk a korábbi fejlesztési fázisokban lévő témák felé. Az elmúlt 10 évben rajtunk kívül senki nem csinálta ezt. Van tehát egy előnyünk, amelyet szeretnénk kiaknázni és fenntartani.

Sok olyan vállalat van, amelynek hagyományos portfóliójában női egészséghez kapcsolódó termékek szerepelnek. Ilyen a Bayer és az Organon, utóbbit most vette meg a Sun Pharma. A Pfizernek és az AbbVie-nek is vannak úgynevezett legacy termékei ezen a területen. Sem a promóció, sem az innováció oldalán nem látunk azonban olyan befektetést ezeknél a cégeknél, amely a Richtert ugyanabba a kategóriába helyezné, még akkor sem, ha egyébként nagyobb vállalatokról van szó.

Mennyire kedvez most az amerikai politikai környezet a nőgyógyászati és a hormonpótlási terület számára?

Kifejezetten kedvező a helyzet, amit kevesen vártak egy republikánus kormányzattól. Mind a meddőség, mind a hormonpótlás területén olyan fordulat következett be, amelyre régóta vár a szakma és a piac. Egy évvel ezelőtt levették a hormonterápiákról azt a nagyon erős hatósági figyelmeztetést, amely a mellékhatásokat hangsúlyozta. Ez a figyelmeztetés évtizedeken keresztül szerepelt a betegtájékoztatókban. Európában nem volt ilyen előírás, de az amerikai gyakorlatnak az európai felhasználásra is negatív hatása volt. Érezzük, hogy ez a változás most megmozdított korábban szunnyadó erőket és már most százszor annyit gyártunk ezekből a készítményekből, mint amikor 10 éve a Richterbe jöttem.

A kutatás-fejlesztés finanszírozása és a pályázati források rendelkezésre állása terén is nagyot léptünk előre, már mi is tudunk amerikai kormányzati forrásokat felhasználni nőgyógyászati korai fejlesztési témákra.

Mekkora üzleti lehetőséget jelent most a hormonpótlás a gyógyszergyártóknak?

Kifejezetten felkapott lett ez a terület, különösen a bőrön keresztüli hormonpótlás. Az amerikai figyelmeztetés visszavonásának is köszönhetően a hormonpótlás ügye, brit gyújtóponttal, mára világméretű mozgalommá nőtte ki magát. Egyre inkább az a gondolat kerül előtérbe, hogy a nők számára az életük utolsó harmadában vagy akár az élet tartamuk több mint felében az egészség egyik alappillére az ösztrogénszint megfelelő szinten tartása. A múlt héten személyesen is nagy élmény volt látni, milyen erős a női egészség képviselete a civil szervezetek és az NGO-k oldaláról. Ez a mozgalom nagyon erős. Már Magyarországon is kezd kialakulni, az Egyesült Királyságban azonban még mélyebb gyökerei vannak.

A kereslet ilyen mértékű növekedése mellett mennyire jelenthet problémát az alapanyagok és a gyártási kapacitások rendelkezésre állása?

A hatóanyag előállításával lépést tudunk tartani, a kombinált készítményeknél, például a spray-k esetében azonban már más a helyzet. Az applikátorok és a műanyag alkatrészek, vagyis az orvostechnikai eszközök területén már belefutottunk olyan hiányokba, amelyek miatt az egész ellátás veszélybe került.

Most éppen behozzuk a lemaradást, és beruházásokkal bővítjük a gyártókapacitást. A célunk az, hogy ahogyan a fogamzásgátlásban már régóta kategóriavezető vállalat vagyunk, a női egészség többi területén is előrelépjünk.

Térjünk vissza a két tranzakció pénzügyi hatására. Mikor jelenhetnek meg ezek szemmel láthatóan a Richter eredményeiben?

A Mayne Pharma esetében a konszolidáció már jövőre megtörténhet, az átvétel 100-130 millió euróval növelheti a nőgyógyászati üzletágat éves alapon. Az üzemi eredményhányadra nagyon rövid távon negatívan hat majd a tranzakció, középtávon viszont azt gondolom, hogy emelni tudja a mutatóinkat.

Címlapkép forrása: Portfolio / Berecz Valter

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