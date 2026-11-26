A mesterséges intelligencia gyors terjedése egyelőre nem jár együtt az üzleti eredmények hasonló ütemű javulásával – mutatott rá a Portfolio AI & Digital Transformation 2026 konferencián tartott előadásában Czímer Balázs. A McKinsey globális felmérése szerint a vállalatok mintegy 90 százaléka használ valamilyen formában AI-t, 44 százalékuk pedig már több üzleti területen, a pilotokon túlmutatóan alkalmazza.
A tényleges EBIT-, vagyis kamat- és adófizetés előtti eredményhatásról beszámoló cégek aránya viszont 6 százalékon stagnált. A szélesebb bevezetés elsősorban a nagyvállalatoknál gyorsult, a kisebb cégek nehezebben lépnek túl a kísérletezésen.
A technológia fejlődése rendre túlszárnyalja a várakozásokat:
például a korábbi becslések még évtizedekkel későbbre várták azt, hogy az AI kreativitása megközelítse az emberi képességeket, a 2025-ös értékelés szerint viszont már lényegében elértük ezt a szintet.
Ebben a környezetben a részletes, két-három éves AI-tervek könnyen elveszíthetik relevanciájukat. Hosszabb távú stratégiai irányokra szükség van, a megvalósítást azonban inkább féléves-éves időtávokon, folyamatos teszteléssel érdemes szervezni.
Az alkalmazásban a technológiai, távközlési, média- és pénzügyi szektor jár elöl. A költségoldali előnyöket főként az ellátási láncokban, az operációban és a gyártásban aknázzák ki, míg a bevételnövelési lehetőségek a marketingben, az értékesítésben és a termékfejlesztésben jelentkeznek.
A munkavállalói hatásokra is figyelni kell: miközben az AI segítheti a kreativitást és a hatékonyságot, stresszt és karrierfélelmeket is okozhat. Ezek kezeletlenül az átalakulást is lassíthatják.
A McKinsey mérése szerint Magyarországon az emberek mintegy 30 százaléka használ AI-t a munkahelyén. Ez regionálisan kedvező arány, európai összevetésben azonban lemaradást jelez. A vállalati AI-adoptáció eközben mindössze 10 százalék körüli, tehát az egyéni eszközhasználat nem feltétlenül jelent szervezeti szintű bevezetést.
A McKinsey szerint a nem fizikai munkafeladatok kétharmada elméletileg automatizálható lenne. Az automatizáció kiaknázható gazdasági potenciálját Magyarországon mintegy 15 milliárd euróra becsülik, ami a GDP 6-7 százalékának megfelelő nagyságrend.
Stratégiai kitörési pontot jelenthet a digitalizációban lemaradó kkv-szektor, az oktatás és a gyógyszeripar is.
Az AI-eszközök kiosztása önmagában kevés: ha a felszabaduló idő nem fordul át vállalati teljesítménnyé, a hatás akár hosszabb kávészünetekben is kimerülhet – érzékeltette Czímer.
A következő szint teljes munkafolyamatok automatizálása, a legnagyobb lehetőség azonban egész üzleti területek újratervezésében rejlik. Nem a meglévő folyamatokra kell egyszerűen AI-ügynököket ráállítani, hanem a kívánt üzleti eredményből kiindulva kell átalakítani a működést.
Az eredményes vállalatok ambiciózusabb növekedési és innovációs célokat követnek, több eszközt tesztelnek, és átlagosan mintegy 20 százalékkal magasabb AI-költségvetéssel dolgoznak. Az átalakulást a legfelső vezetés irányítja, rendezett adatokkal, munkavállalói képzéssel és erős belső megvalósító csapatokkal.
Czímer szerint ugyanis az átalakulásnak csupán 20-30 százaléka technológiai kérdés, a többi szervezeti és változásmenedzsment-feladat. Magyarország számára a következő egy-két év különösen nagy lehetőséget kínálhat – de a megtérüléshez a technológia beszerzésénél jóval mélyebb változás szükséges.
A Portfolio AI & Digital Transformation 2026 konferencia szakmai programterve itt követhető.
Címlapkép forrása: Portfolio
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