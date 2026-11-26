A szemaglutid a szervezetben természetesen termelődő GLP-1 nevű hormon hatását utánozza. Segít szabályozni a vércukorszintet, és mérsékli az étvágyat. A hatóanyag többféle gyógyszerben is megtalálható. A Novo Nordisk a Rybelsus nevű tablettát a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére forgalmazza, a Wegovy tablettát pedig testsúlycsökkentésre engedélyezték. A Richter és az Adalvo a mostani bejelentésben nem nevezte meg, hogy melyik eredeti készítményhez fejlesztenek generikus változatot.

A felek ezzel tovább bővítik a GLP-1-terápiák területén kialakított együttműködésüket.

A Richter és az Adalvo 2025 májusában az injekciós Wegovy generikus változatának fejlesztésével kezdte az együttműködést. Idén augusztusban az injekciós tirzepatidra is kiterjesztették a partnerséget. Ez az Eli Lilly Mounjaro és Zepbound nevű készítményeinek hatóanyaga. A két cég akkor arról is beszámolt, hogy az amerikai gyógyszerhatóság elbírálásra befogadta az injekciós tirzepatid generikus változatára benyújtott két kérelmet. Az Ozempic injekció generikus változatán a Richter külön megállapodás alapján, az indiai Heteróval dolgozik.

A tablettás piac méretét jól mutatja, hogy az Egyesült Államokban januárban bevezetett Wegovy tablettából már 5,4 milliárd dán korona, mintegy 810 millió dollár árbevétele volt a Novo Nordisknak a harmadik negyedévben. Az Eli Lilly is megjelent ezen a piacon, az amerikai hatóság áprilisban engedélyezte Foundayo nevű testsúlycsökkentő tablettáját.

A Richter számára a megállapodás hosszabb távú üzleti lehetőséget jelent. A generikus készítmény forgalmazásához hatósági engedélyre van szükség, a piacra lépés időzítését pedig az egyes országokban érvényes szabadalmak is meghatározzák. A Novo Nordisk éves jelentése a Rybelsus és a Wegovy tabletta hatóanyag-szabadalmánál Európában 2031-es, az Egyesült Államokban 2032-es lejáratot tüntet fel. A gyógyszer összetételét vagy gyártását védő további szabadalmak is befolyásolhatják, hogy mikor jelenhetnek meg a generikus változatok.

Szolyák Tamás, a Richter kereskedelmi igazgatója a bejelentés kapcsán elmondta, hogy a partnerség bővítése hozzájárul a cég azon céljához, hogy változatos termékkínálattal legyen jelen az anyagcsere-betegségek piacán. Anil Okay, az Adalvo vezérigazgatója hozzátette, hogy ezen a területen a jövőbeli kezeléseket a szélesebb választék, a könnyebb hozzáférés és a kényelmesebb gyógyszerformák határozzák meg, a szájon át szedhető szemaglutid pedig mindkét vállalat számára kedvező növekedési lehetőséget teremt.

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