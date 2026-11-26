A nemzetközi piacokon ma határozott hangulatjavulás látszik, ez pedig a magyar tőzsdét sem kerülte el, a BUX felpattanással kezdte a napot.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 1,3 százalékos pluszban van, így jelenleg 136 973 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen eső trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Zwack és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a Masterplast indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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