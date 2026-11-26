Közel 10 százalékkal, 10,7 milliárd forintra csökkent a Rába árbevétele a harmadik negyedévben. Az erős forint és a dráguló acél is rontotta a győri járműipari beszállító eredményét, az EBITDA pedig 337 millió forintos mínuszba fordult. A tavalyi ingatlaneladások hatását kiszűrve is 69 százalékkal nőtt az üzemi veszteség, főként a csoport legnagyobb üzletága, a futóműgyártás miatt.

Az erős forint vitte el a bevételkiesés háromnegyedét

A Rába konszolidált árbevétele 9,8 százalékkal, 10,7 milliárd forintra csökkent július és szeptember között. A legnagyobb exportpiacon, Európában 17,7 százalékkal, 6,48 milliárd forintra esett a forgalom, a belföldi bevétel pedig 6,1 százalékkal, 2,90 milliárd forintra mérséklődött. Az amerikai értékesítés alacsony bázisról 46,6 százalékkal, 852 millió forintra nőtt.

A negyedévben átlagosan 363 forintot ért egy euró az egy évvel korábbi 396 forint után. A dollár átlagárfolyama 339-ről 315 forintra csökkent. A Rába számításai szerint a devizaárfolyamok változása 862 millió forinttal mérsékelte a bevételt, ami a teljes negyedéves visszaesés közel háromnegyedét magyarázza. Az első kilenc hónapban az árfolyamhatás már 2,9 milliárd forintot tett ki, a csoport árbevétele pedig 12,7 százalékkal, 35,5 milliárd forintra csökkent.

A társaság által idézett adatok szerint az új haszongépjárművek regisztrációja Európában 3 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben, az észak-amerikai tehergépjármű-piac pedig 8 százalékkal bővült. A Rába mezőgazdasági gépekhez kapcsolódó termékei iránt 40 százalékkal nőtt a kereslet az alacsony tavalyi szintről. Az európai személyautó-piacon a hagyományos belső égésű motoros modellek iránti kereslet visszaesése nehezítette a csoport alkatrészüzletágának helyzetét.

Az ingatlaneladások hatását kiszűrve is romlott az eredmény

A nyári üzemszünetek miatt szezonálisan alacsonyabb termelésre magasabb egységköltségek jutottak. A Rába acélbeszerzési árai 6,2 százalékkal emelkedtek éves összevetésben, és a bérek is tovább nőttek. A közvetlen költségek 5,8 százalékkal csökkentek, lassabban az árbevételnél. Emiatt a bruttó eredmény 31,2 százalékkal, 1,28 milliárd forintra esett, a bruttó fedezeti hányad pedig 15,8 százalékról 12 százalékra süllyedt.

A tavalyi harmadik negyedév eredményét 5,3 milliárd forinttal javították az ingatlaneladások. Ezt a tételt kiszűrve a Rába egy éve 151 millió forintos EBITDA-t és 684 millió forintos üzemi veszteséget ért el. Idén a második negyedévi 218 millió forintos EBITDA után 337 millió forintos mínusz következett.

Az üzemi veszteség negyedéves alapon több mint kétszeresére, 1,16 milliárd forintra nőtt.

A pénzügyi műveletek eredménye a tavalyi 142 millió forintos nyereség után 493 millió forintos veszteség lett, amiben az átértékelések is szerepet játszottak. A csoport így 1,77 milliárd forintos adózott veszteséggel zárta a negyedévet a tavalyi 4,21 milliárd forintos nyereség után. Az első kilenc hónapban a korrigált EBITDA 55,4 százalékkal, 761 millió forintra esett, az adózott veszteség pedig 1,86 milliárd forintot tett ki.

A két legnagyobb üzletágban romlott a jövedelmezőség

A Rába Futómű árbevétele 6,9 százalékkal, 6,95 milliárd forintra csökkent a negyedévben. Az EBITDA az egy évvel korábbi 367 millió forintos nyereség után 288 millió forintos mínuszba fordult, az üzemi veszteség pedig 211 millióról több mint 830 millió forintra nőtt. A futóműgyártás már a második negyedévben is félmilliárd forintos üzemi veszteséget termelt.

A személyautó-gyártóknak beszállító Rába Járműalkatrész forgalma 34,2 százalékkal, 2,14 milliárd forintra esett, az üzemi vesztesége pedig 125 millióról 304 millió forintra nőtt. Az üzletág kilenchavi bevétele 27,2 százalékkal csökkent, vagyis a visszaesés a harmadik negyedévben gyorsult.

A katonai járművek szervizelésével és futóműfejlesztéssel foglalkozó Rába Jármű árbevétele 49,1 százalékkal, 1,13 milliárd forintra emelkedett. Az üzemi nyereség az egy évvel korábbi 6 millió forint után 150 millió forintot ért el. A mezőgazdasági gépiparnak beszállító Rekard árbevétele 32,5 százalékkal, 542 millió forintra nőtt, üzemi vesztesége 65 millióról 78 millió forintra emelkedett.

Hétmilliárd forinttal nőtt a nettó hitelállomány

Az első kilenc hónapban a működés 2,07 milliárd forint készpénzt emésztett fel az egy évvel korábbi 721 millió forintos beáramlás után. A csoport működőtőke-állománya 2,7 milliárd forinttal nőtt. Ebben a szállítói tartozások 1,8 milliárd forintos csökkenése és a készletek emelkedése játszotta a legnagyobb szerepet. A beruházásokra fordított összeg 2,53 milliárdról 5,85 milliárd forintra nőtt, így a működési cash flow a beruházások levonása után közel 8 milliárd forintos mínuszt mutatott.

A nettó hitelállomány a tavaly év végi 9,43 milliárd forintról szeptember végére 16,44 milliárd forintra emelkedett. A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök állománya ugyanezen idő alatt 5,27 milliárdról 9,76 milliárd forintra nőtt, a pénzeszközök állománya pedig 6,71 milliárdról 3,65 milliárd forintra csökkent.

A megrendelésekhez igazítják a győri fejlesztéseket

Szeptember 2-án zárult le a tulajdonosi tranzakció, amellyel a cseh CSG Defence 36,55 százalékos közvetett részesedést szerzett a Rábában. Szabó Tamás vezérigazgató szerint a meglévő győri gyártókapacitásokat be akarják kapcsolni a CSG nemzetközi beszállítói hálózatába. A korszerűsítés ütemét a megrendelésekhez igazítják, és azokon a területeken terveznek beruházni, ahol tartós keresletet látnak.

A 4iG korábbi tájékoztatása szerint a Tatrával már készítik elő a futóművek és katonai teherautók 2027-től tervezett győri gyártását. A Rába november 16-án Rába Trucks néven új, teljes tulajdonú leányvállalatot alapított, a Rába Futómű ügyvezetését pedig november 17-től Jozef Ďuriš vette át.

A Rába részvénye idén 4 százalékos mínuszban van.

Címlapkép forrása: Portfolio