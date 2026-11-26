2026. december 1-jétől Fischer Bálint tölti be a Dorsum vezérigazgatói pozícióját. A közel egy évtizede a vállalatnál dolgozó szakember a nemzetközi üzletfejlesztésben szerzett tapasztalataira építve vezeti tovább a vállalatot annak következő növekedési szakaszában. Mészáros Mariann négy év után adja át a vállalat vezetését.

2026. december 1-jétől Fischer Bálint - a Portfolio rendszeres konferencia-előadója - irányítja a Dorsumot, a nemzetközi terepen is terjeszkedő fintech vállalatot.

Fischer Bálint Dorsum, üzletfejlesztési igazgató Fischer Bálint 2014-ben végzett a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy Msc szakán, a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. Pályáját a Diófa Alapkezelőnél kezdte üzletfejlesztési területen, majd banki … Tovább

Fischer Bálint közel egy évtizede dolgozik a Dorsumnál, vezérigazgatói kinevezését megelőzően Chief Business Development Officer pozícióban. Korábbi, pénzügyi intézményeknél szerzett tapasztalatai révén az ügyfelek oldaláról is jól ismeri a pénzügyi szektor működését és digitális átalakulásának kihívásait. A Dorsumnál meghatározó szerepet vállalt a vállalat nemzetközi üzletfejlesztésében és innovációs tevékenységében, többek között a brit piaci terjeszkedésben. Vezérigazgatóként a közlemény szerint a Dorsum következő növekedési szakaszára fókuszál:

az ügyfelek változó igényeire építő termékfejlesztésre, a nemzetközi jelenlét további erősítésére és a vállalat hosszú távú versenyképességének növelésére.

A fintech társaság az elmúlt években jelentős nemzetközi növekedést ért el: ma már több mint 80 pénzügyi intézmény technológiai partnere van, több mint 10 országban. Megoldásai több mint 350 milliárd eurónyi kezelt vagyonhoz kapcsolódó folyamatot támogatnak, és több mint 5 millió befektető kiszolgálásához járulnak hozzá. Az 1996-ban alapított, több mint 300 munkatársat foglalkoztató vállalat eredményei és nemzetközi jelenléte stabil alapot teremtenek a további fejlődéshez.

A jó technológiai megoldások az ügyfelek valódi igényeinek megértésével kezdődnek. Ezért számunkra az innováció nem önmagában a technológiáról szól, hanem arról, hogy az ügyfelekkel együtt találjuk meg a legjobb válaszokat üzleti kihívásaikra. Hiszek abban, hogy a technológiának az emberek és a vállalatok céljait kell szolgálnia, nem fordítva

– mondta Fischer Bálint a közlemény szerint.

A pozícióról leköszönő Mészáros Mariann vezetése alatt megkezdődött a vállalat működésének termékvezérelt átalakítása, átalakult a szervezeti struktúra, és megvalósult a vállalat értékesítése a nemzetközi technológiai befektető Hawk Infinity számára. A Dorsum többségi tulajdonának eladásáról részletesen itt írtunk.

Címlapkép forrása: Dorsum