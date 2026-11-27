A Bloomberg Intelligence adatai szerint az MSCI Europe Health Care indexbe tartozó vállalatok egy részvényre jutó nyeresége (EPS) 13 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben, szemben az elemzők által várt 2,4 százalékos bővüléssel. A szektor cégeinek több mint 71 százaléka a várakozások felett teljesített.

Ez a stabilitás komoly vonzerőt jelent a mostani volatilis piaci környezetben.

Míg korábban sokan eladták a gyógyszeripari részvényeket, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó technológiai cégekbe fektessenek, a piaci feszültségek miatt most visszatérnek a kiszámíthatóbb növekedést nyújtó és az AI-ciklustól független egészségügyi szektorhoz.

A kedvező teljesítmény az egész ágazatra jellemző volt. A gyógyszergyártók árbevétele a várt 7 százalék helyett 8,4 százalékkal nőtt, míg az orvosi eszközöket és szolgáltatásokat nyújtó vállalatok nyeresége a prognosztizált 4,1 százalék helyett 11 százalékkal ugrott meg. Az erős dollár kifejezetten kedvezett a jelentős amerikai értékesítéssel rendelkező európai cégeknek. A bevételeinek felét az Egyesült Államokban szerző francia Sanofi már kétszer emelte idei bevételi és profitvárakozásait a Dupixent nevű bőrgyógyászati és asztmagyógyszer iránti élénk kereslet miatt. A vállalat emellett a készítmény szabadalmi védettségének közelgő lejárata miatt portfólióbővítésbe kezdett, és nemrég megállapodott az amerikai Insmed biotechnológiai cég 41 milliárd dolláros felvásárlásáról, ami az elmúlt három év legnagyobb gyógyszeripari tranzakciója.

A szektor kilátásait javítja, hogy a Trump-adminisztráció gyógyszerár-csökkentési törekvései a vártnál kisebb hatást gyakoroltak az eredményekre, mivel a vállalatok számos megállapodást kötöttek a Fehér Házzal. A szigorú költségcsökkentések, az erős értékesítési adatok és az új készítmények fejlesztése továbbra is stabil hátteret biztosítanak. A Bloomberg adatai szerint az index tagjainál a következő 12 hónapban 5,5 százalékos, az azt követő évben pedig már 14 százalékos EPS-növekedés várható.

A fejlesztési fázisban lévő új gyógyszerek mellett a lakossági fogyasztás is új bevételi forrásokat nyit a szektorban. A Novartis és a Roche a szklerózis multiplex és az onkológia területén fejleszt nagy reményű készítményeket, miközben az államilag finanszírozott egészségügyön túl egyre nagyobb szerepet kapnak a fogyasztói kiadásokra építő területek. A GLP-1-alapú fogyasztószerek, a wellness és a szépészeti beavatkozások több évre szóló, hatalmas bevételi forrást jelentenek. Ennek egyik fő nyertese a Novo Nordisk, amely a Wegovy nevű súlycsökkentő készítményének vártnál jobb eladásai miatt emelte meg a 2026-os évre vonatkozó bevételi és üzemi eredményvárakozásait.

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