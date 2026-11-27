Az anyavállalat, a Norse Atlantic ASA közleménye szerint az intenzív tőkebevonási kísérletek ellenére sem sikerült elegendő forrást szerezniük a rövid távú likviditási igények fedezésére, így a légitársaság működésének fenntartása

lehetetlenné vált.

Az igazgatóság már be is nyújtotta a csődkérelmet az Agderi Kerületi Bíróságon, amely hamarosan felszámolóbiztost rendel ki az eljárás lebonyolítására.

A bejelentés nem volt teljesen váratlan, a cég ugyanis néhány nappal korábban már kritikus pénzügyi helyzetről számolt be. Akkor még különböző mentőöveket vizsgáltak a stratégiai felvásárlástól kezdve a gépek rövid távú, személyzettel együtt történő bérbeadásáig, vagyis az úgynevezett ACMI-lízingig. A bizonytalanság miatt a vállalat részvényei szerdán 85 százalékos mínuszban zártak. Eivind Roald vezérigazgató elnézést kért az utasoktól, a dolgozóktól és a partnerektől, hozzátéve, hogy a tőzsdén jegyzett anyavállalat, valamint a brit leányvállalat esetében még keresik a megoldást a fennmaradó üzletágak továbbműködtetésére.

A 2021 márciusában alapított légitársaság eddig olcsó, hosszú távú járatokat kínált Európa, Észak-Amerika, Afrika és Ázsia között, azonban az idei év február 28-án kirobbant amerikai–iráni háború alapjaiban rengette meg a gazdálkodását. A konfliktus miatt ugyanis az egekbe szökött a kerozin ára. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) adatai szerint a repülőgép-üzemanyag hordónkénti jegyzése éves összevetésben közel 72 százalékkal, 155 dollárra ugrott.

Bár a vezérigazgató májusban még úgy nyilatkozott, hogy nem aggódik különösebben az üzemanyag-ellátás miatt, a cégnek már akkor is több mint 700 járatot kellett törölnie, ami 240 ezer utast érintett. A jelenlegi helyzet pontosan igazolja Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatójának áprilisi figyelmeztetését, aki előre jelezte, hogy a tartósan magas kerozinárak komoly pénzügyi nehézségekbe sodorhatják az európai légitársaságokat a téli szezonban.

A Norse Atlantic nem az egyetlen áldozata a drágulásnak. Az idei téli időszakban már több európai légitársaság is beszüntette a tevékenységét, így leállt a szlovák AirExplore, a spanyol AlbaStar és az ír Fly4 is, míg a szintén spanyol Plus Ultra az összes járatát törölte, bár a végleges bezárást egyelőre nem jelentette be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images