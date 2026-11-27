Donald Trump amerikai elnök csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a tőkepiacok kedvezően fogadták Jensen Huang visszahelyezését az Nvidia vezérigazgatói posztjára. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a szerdai kereskedés korai szakaszában tapasztalt részvénypiaci korrekció némi aggodalommal töltötte el.

Az elnök újságíróknak nyilatkozva kifejtette, hogy a befektetők kifejezetten pozitívan értékelik az Nvidia körül kialakult helyzetet és Huang visszatérését. Hozzátette, hogy a szerdán látott komolyabb árfolyamesés láttán kissé aggódott, a kereskedés végére azonban a piac újra felfelé vette az irányt.

A technológiai papírokat tömörítő Nasdaq index a szerdai nyitást követő néhány órában több mint 4 százalékot zuhant. A nap végére azonban az index ledolgozta a veszteségek döntő részét, és végül csak minimális mínuszban zárt.

Forrás: Reuters

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