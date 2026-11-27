Viszontkeresetet nyújtott be az OpenAI az Apple ellen egy kaliforniai szövetségi bíróságon. A ChatGPT fejlesztője üzleti titkok eltulajdonításával, valamint a hardverbeszállítókhoz való hozzáférés akadályozásával vádolja a technológiai óriáscéget. A jogi lépés válasz arra a korábbi perre, amelyet az Apple indított munkavállalók átcsábítása és technológiai lopás gyanújával.

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A pénteken benyújtott bírósági beadvány szerint az Apple munkaügyi gyakorlata szándékosan gúzsba köti a dolgozókat, hogy ezzel megakadályozza őket a versenytársaknál való elhelyezkedésben és a rivális technológiák fejlesztésében. A két vállalat egyelőre nem reagált a Reuters hírügynökség megkeresésére az üggyel kapcsolatban.

Az ellentét a mesterséges intelligenciára épülő termékek fejlesztéséért folytatott verseny éleződésével mérgesedett el, amelyben egyre komolyabb harc folyik a szakemberekért és a védett technológiákért. Az Apple még az év elején perelte be az OpenAI-t és két egykori alkalmazottját, amiért állítása szerint jogosulatlanul használták fel az üzleti titkait. A vád szerint

a megszerzett információkkal az OpenAI a szórakoztatóelektronikai hardverpiacra való belépését akarta elősegíteni, ám a cég ezeket az állításokat határozottan tagadja.

A jogi csatározás tétje a jövőbeli, mesterséges intelligencián alapuló eszközök piacának uralása. Ezek az új készülékek szakíthatnak a hagyományos alkalmazásokkal és operációs rendszerekkel, sikerük esetén pedig elvonhatják a vásárlók figyelmét az Apple legfontosabb termékéről, az iPhone-ról. Elemzők úgy vélik, hogy

az OpenAI jelenleg egy saját okostelefon vagy egyéb önálló hardvereszköz fejlesztésén dolgozik.

Forrás: Reuters

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