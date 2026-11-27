A Jangce-delta Projekt (Yangtze River Delta Project) nevű adatközpontban működő hardverekre azért derült fény, mert az üzemeltető cégek hitelfedezetként ajánlották fel azokat a helyi pénzintézeteknek. A Shanghai Shuoyao tavaly novemberben egy GB300 NVL72 típusú szerverracket használt fel egy 96 millió jüanos bankhitel biztosítékaként. Egy másik vállalat, a Shanghai Kezhan pedig 2025 végén vett fel 90 millió jüan kölcsönt egy sanghaji önkormányzati lízingcégtől, amelyhez egy szintén Blackwell-alapú GB200-as szervert, valamint 32 darab, a korábbi Hopper-generációba tartozó H200-as chippel szerelt gépet ajánlott fel fedezetként.

Az eset rávilágít arra, hogy az állami hátterű kínai pénzintézetek tisztában vannak az illegálisan behozott eszközök jelenlétével, és hajlandóak is finanszírozni azokat.

A Blackwell-architektúrára épülő eszközök Kínába szállítása külön amerikai engedély nélkül teljes mértékben illegális, Donald Trump elnök pedig kifejezetten megtiltotta, hogy a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modellek betanítására használt technológia az ázsiai országba kerüljön. Az Nvidia nemrégiben pozíciójába visszahelyezett vezérigazgatója, Jensen Huang korábban azt állította, hogy ezeket az eszközöket a méretük miatt lehetetlen csempészni, hiszen egyetlen kétméteres, 72 darab Blackwell Ultra chipet tartalmazó GB300-as szerverrack több mint másfél tonnát nyom. Az amerikai chipgyártót az utóbbi hetekben éles bírálatok érték, amiért nem tudja megfékezni a több milliárd dollárosra becsült feketekereskedelmet.

A Bloomberg a hiteldokumentumokban szereplő gyári szám alapján visszakövette a GB300-as szerverrack eredetét egy nyilvános garanciális adatbázisban, amelyből kiderült, hogy az eszközt a tajvani Gigabyte Technology szerelte össze. Az ilyen berendezések általában több közvetítőn és helyi elosztóhálózaton mennek keresztül – eredetileg korlátozás alá nem eső országokba értékesítik őket –, mielőtt illegálisan Kínába kerülnének. A Gigabyte üzleti titokra hivatkozva nem árulta el az első vásárló kilétét, csupán annyit közölt, hogy minden esetben betartja a hatályos jogszabályokat.

A tiltott hardvereket megszerző két sanghaji cég több szálon is kapcsolódik a 2023-ban alapított Megaspeedhez, amely korábban az Nvidia legnagyobb délkelet-ázsiai ügyfelévé nőtte ki magát, idén októberben azonban a Trump-adminisztráció feketelistára tette a chipcsempészet magas kockázata miatt. A Shanghai Shuoyao a közelmúltban elismerte, hogy a szingapúri cég egyik szolgáltatója, míg a Shanghai Kezhan többségi tulajdonosa egy olyan tokiói székhelyű vállalat, a NeXPower Japan,

amelyet sajtóhírek szerint szintén Alice Huang irányít.

A vámadatok tovább erősítik a csempészet gyanúját. A Shanghai Kezhan 2025 májusában egy 11 millió dollár értékű légi szállítmányt fogadott Malajziából. Bár a hivatalos dokumentumokban az árut egyszerű adattároló szerverházként tüntették fel, a hozzárendelt vámtarifaszám nagy számítási kapacitású szervereket jelölt. A több mint 264 ezer dolláros darabonkénti egységár szintén irreálisan magas egy üres szerverházért, viszont pontosan megfelel az Nvidia Hopper-chipjeivel felszerelt gépek piaci értékének.

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