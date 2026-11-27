Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken
A csütörtöki rali után pénteken is emelkedéssel indult a kereskedés Európában. A régiós Stoxx 600 0,8 százalékos pluszban van, a nagy piacok közül pedig Milánó vezet, ahol az FTSE MIB 1,3 százalékkal került feljebb. A spanyol IBEX 35 0,9, a német DAX 0,8 százalékkal emelkedik. A londoni FTSE 100 0,6 százalékos pluszban van, Párizsban 0,2 százalékos a nyereség.
Kilőtt a magyar tőzsde, tépik az OTP-t
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 1,9 százalékos erősödéssel kezdte a napot. Szinte az összes hazai blue chip árfolyama emelkedik, a legjobban az OTP teljesít a maga 2,9 százalékos erősödésével, de a Mol és a Richter is jelentős pluszban van.
Közel a piaci összeomlás egy friss tanulmány szerint, évekig tarthat a hatása
Egy friss, 170 év pénzügyi történetét átfogó tanulmány szerint a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei felhajtás már a kilencvenes évek végi dotkomlufi csúcsát idéző spekulatív túlkapásokat mutat. A kutatók szerint a jelenlegi helyzet egy komoly piaci összeomlás veszélyére figyelmeztet, a technológiai részvények hozamai pedig a következő években jelentősen visszaeshetnek - írta a CNBC.
Befutott az eddigi legmagasabb célár a Richterre
Friss célár érkezett a Richterre, ezúttal egy lengyel elemzőház emelte meg a gyógyszergyártó részvényére vontakozó előrejelzését, amely így a legmagasabb a céget követő elemzők közül.
Évek óta nem látott emelkedés a tőzsdén: mentőövet dob az állam a piacoknak
Erőteljes emelkedésbe kezdtek a kínai részvénypiacok, és a jüan is ledolgozta korábbi veszteségeit pénteken, miután a pekingi vezetés határozott ígéretet tett a tőzsde stabilizálására. A Li Csiang miniszterelnök vezette Államtanács ülésén nagyobb szerepvállalásra szólították fel az állami hátterű intézményi befektetőket a korábban 16 havi mélypontra süllyedő piacok megtámasztása érdekében.
A tőzsdei eladási hullám közben biztonságos menedék lett az európai egészségügyi részvényekből
Két éve nem látott mértékben nőtt az európai egészségügyi vállalatok nyeresége a harmadik negyedévben, amivel az ágazat már tizenegyedik egymást követő alkalommal múlta felül a piaci várakozásokat. A kiemelkedő pénzügyi eredmények és a mesterséges intelligenciához kötődő részvények körüli bizonytalanság miatt a befektetők egyre inkább biztonságos menedékként tekintenek a gyógyszeripari papírokra - írta meg a Bloomberg.
Donald Trump elkezdett aggódni a tőzsde miatt
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a tőkepiacok kedvezően fogadták Jensen Huang visszahelyezését az Nvidia vezérigazgatói posztjára. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a szerdai kereskedés korai szakaszában tapasztalt részvénypiaci korrekció némi aggodalommal töltötte el.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,04 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,27 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,45 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,89 százalékot emelkedhet, a CAC 0,02 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,59 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 2,8 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH az októberi népmozgalmi és turisztikai adatokat közli, Magyarország pedig az S&P Global hitelminősítő előre meghirdetett felülvizsgálati naptárában is sorra kerül. Kínából az iparvállalatok októberi profitadatai, Franciaországból a harmadik negyedéves GDP és a novemberi előzetes infláció, Spanyolországból szintén az előzetes novemberi infláció érkezik. Németország a novemberi munkanélküliségi adatokat teszi közzé, az euróövezetben pedig a fogyasztók egy- és hároméves inflációs várakozásai jelennek meg. Az amerikai tőzsdéken a hálaadást követően rövidített kereskedés lesz.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 15,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 60,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 8,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 58,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 182,95
|0,0%
|2,2%
|-4,2%
|4,4%
|5,8%
|43,8%
|S&P 500
|7 182,78
|0,0%
|0,1%
|-6,4%
|4,9%
|5,4%
|56,3%
|Nasdaq
|26 046,9
|0,0%
|-1,8%
|-11,0%
|3,2%
|3,2%
|62,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 499,16
|0,9%
|-3,3%
|-7,5%
|14,2%
|16,0%
|100,0%
|Hang Seng
|22 226,88
|1,2%
|-2,7%
|-4,2%
|-13,3%
|-14,3%
|-7,7%
|CSI 300
|3 900,55
|0,1%
|-2,1%
|-4,9%
|-15,8%
|-13,7%
|-19,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 215,52
|2,1%
|-1,0%
|-0,8%
|3,0%
|6,3%
|65,3%
|CAC
|8 108,74
|1,6%
|0,3%
|3,3%
|-0,5%
|0,2%
|20,3%
|FTSE
|10 609,3
|1,7%
|1,5%
|-1,5%
|6,8%
|9,5%
|50,6%
|FTSE MIB
|48 362,35
|2,4%
|-3,2%
|-1,7%
|7,6%
|12,1%
|87,1%
|IBEX
|19 057,9
|2,3%
|-0,7%
|0,1%
|10,1%
|16,5%
|126,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 959,59
|0,5%
|-5,0%
|-5,5%
|22,5%
|23,8%
|166,8%
|ATX
|6 105,56
|1,3%
|-4,3%
|-2,6%
|14,6%
|22,1%
|68,2%
|PX
|2 563,35
|0,5%
|-2,7%
|-1,3%
|-4,6%
|3,1%
|89,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 900
|2,5%
|-6,7%
|-7,3%
|8,0%
|10,0%
|121,2%
|Mol
|4 452
|-1,0%
|-6,4%
|-9,7%
|51,4%
|53,5%
|81,7%
|Richter
|13 400
|-0,9%
|-1,5%
|-0,3%
|35,8%
|36,7%
|55,4%
|Magyar Telekom
|2 880
|-0,3%
|0,6%
|8,2%
|60,7%
|64,2%
|582,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,02
|0,0%
|-0,4%
|-18,6%
|46,7%
|42,9%
|7,2%
|Brent
|96,59
|2,1%
|4,9%
|-17,1%
|58,7%
|52,9%
|32,4%
|Arany
|3 577
|3,6%
|-2,8%
|-11,0%
|-17,3%
|-14,1%
|98,8%
|Devizák
|EURHUF
|371,9500
|-0,5%
|0,1%
|1,3%
|-3,1%
|-2,6%
|0,8%
|USDHUF
|338,9375
|-0,8%
|0,1%
|3,1%
|3,7%
|2,9%
|3,9%
|GBPHUF
|443,5649
|-0,2%
|-0,4%
|1,1%
|0,7%
|1,6%
|1,9%
|EURUSD
|1,0974
|0,2%
|-0,1%
|-1,8%
|-6,6%
|-5,3%
|-3,0%
|USDJPY
|159,1350
|0,0%
|-0,4%
|1,0%
|1,5%
|1,7%
|40,6%
|GBPUSD
|1,3111
|0,4%
|-0,1%
|-1,8%
|-2,5%
|-0,9%
|-1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 492,37
|0,2%
|-2,3%
|-24,4%
|-31,8%
|-33,1%
|12,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,23
|1,3%
|-4,5%
|-6,8%
|13,0%
|22,7%
|-1 056,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|-0,4%
|-0,7%
|-5,3%
|-19,4%
|-21,7%
|28,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: photo_Pawel
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A tőzsdei eladási hullám közben biztonságos menedék lett az európai egészségügyi részvényekből
Jól néznek ki a fundamentumok.
Magyar Péter korán reggel jelentkezett: elköszönt Brüsszeltől
Nem folytatódik az EU-csúcs pénteken.
Donald Trump elkezdett aggódni a tőzsde miatt
Aztán jött a felpattanás.
Feszült vita robbant ki az uniós pénzekről: Magyarország és több állam ellenzi az új ukrajnai hitelt
Még idén megállapodást akarnak elérni a vezető hatalmak.
Váratlan bejelentést tett Trump: örömmel látná Vlagyimir Putyint a közelgő amerikai G20-csúcson
Trump a nyitottsága mellett arra is felszólította Moszkvát, kössenek békét.
Új bértáblát vezetnek be Magyarországon: átszabják a fizetéseket az egészségügyben
Ülésezik a parlament.
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a v
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Két éve 60 ezer forint volt egy használt Xbox, a GTA VI rajtja után pedig ugyanaz a darab 125 ezerért talált gazdára, mindössze két óra... The post A használt Xboxom agyonverte az S&P 500-at
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.
Globális tőzsdepánik: melyik magyar részvény marad ütésálló?
Nem minden hazai blue chip esett az elmúlt napokban.