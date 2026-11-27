ChikansPlanet Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke

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