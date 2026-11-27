Több mint egyéves mélypont után felpattant az arany
Közel három százalékkal drágult az arany pénteken, miután a hét elején még több mint egyéves mélyponton járt a jegyzés. A nemesfém árfolyamának talpra állását a dollár erősödésének megtorpanása és a részvénypiaci hangulat megnyugvása támogatta.
A BUX jóval az európai mezőny előtt jár
Kora délután 2,8 százalékos pluszban van a BUX, két százalékponttal felülteljesítve a páneurópai Stoxx 600-at. A magyar piacot továbbra is a 4,4 százalékkal emelkedő OTP húzza, a Mol pedig már 2,5 százalékos pluszban van. A Richter 1,8 százalékkal, a Magyar Telekom 0,8 százalékkal került feljebb.
Európában a nyitás óta Milánóban és Madridban erősödött a lendület. Az olasz FTSE MIB már 1,6 százalékkal, a spanyol IBEX 35 pedig 1,4 százalékkal emelkedik. A német és a brit index egyaránt 0,6 százalék körüli pluszban van, a párizsi CAC 40 0,2 százalékkal került feljebb.
Exporttilalom alá eső csúcskategóriás Nvidia-chipeket találtak Kínában egy Alice Huanghoz köthető cégnél
Két kínai vállalat is az Nvidia szigorú exporttilalom alá eső, csúcskategóriás Blackwell-chipjeit telepítette egy sanghaji adatközpontba – derült ki a Bloomberg által megszerzett pénzügyi dokumentumokból. Ez az első bizonyíték arra, hogy az amerikai technológiai óriás legújabb fejlesztésű processzorai eljutottak egy olyan kínai létesítménybe, amely szorosan kötődik a szingapúri Megaspeedhez és annak alapítójához, az amerikai chipcsempészet miatt vizsgálat alatt álló Alice Huanghoz.
Ugrik a SpaceX Elon Musk bejelentése után
Emelkedett a SpaceX részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miután az űripari vállalat vezérigazgatója, Elon Musk bejelentette, hogy kibővíti az amerikai gyermekeknek szánt részvényadományozási programját. A papírok drágulását a technológiai szektor általános korrekciója is támogatta a hét eleji komolyabb eladási hullám után - közölte a CNBC.
Megint nagyot megy az OTP
A csütörtöki 2,5 százalékos emelkedés után pénteken újra rákapcsolt az OTP, a bankpapír már 4,4 százalékos pluszban van. A szerdai zárás óta így bő 7 százalékot erősödött, és a keddi-szerdai esés nagy részét ledolgozta.
A héten a bank külföldi terjeszkedése is előtérbe került. Az OTP lezárta az üzbég Ipoteka Bank újabb 17,5 százalékos csomagjának megvásárlását, amivel 90,4 százalékra nőtt a részesedése. Csányi Péter vezérigazgató egy csütörtökön ismertetett interjúban arról is beszélt, hogy két privatizáció előtt álló ukrán bankot vizsgálnak.
Túl sok a csúszás, megint visszavágta várakozásait a Rheinmetall
A Rheinmetall 33–37 milliárd eurós árbevétellel számol 2030-ra a korábban várt mintegy 45 milliárd euró helyett – jelentette a Reuters a német védelmi ipari vállalat pénteki befektetői prezentációja alapján. Az új sáv közepe 10 milliárd euróval, mintegy 22 százalékkal alacsonyabb a korábbi becslésnél. A vállalat több idei projektcsúszás után óvatosabban tervez.
Hatalmas összecsapás készül a Volkswagennél, egymásnak feszül a menedzsment és a szakszervezet
Két lépcsőben emelkednek a bérek a német fém- és villamosiparban, miután az IG Metall csütörtökön megállapodott a munkáltatókkal. A szakszervezet szerint az alku mintául szolgálhat a Volkswagennél is, ahol a menedzsment 2027-re és 2028-ra befagyasztaná a béreket. Az autógyártó külön bértárgyalásai mintegy 120 ezer németországi dolgozót érintenek.
Újabb botrány alakul az Nvidia felsővezetésében
Nem Jensen Huang vezérigazgató az egyetlen az Nvidia felső vezetésében, aki romantikus viszonyt folytatott egy olyan partnercég egyik vezetőjével, amelynek munkatársait chipek Kínába csempészésével vádolják. Sajtóértesülések szerint Huang régi bizalmasa, a globális értékesítést nemrég még irányító Jay Puri évekig egy párt alkotott, majd idén tavasszal össze is házasodott Cenly Chennel, a Super Micro Computer szervergyártó korábbi növekedési igazgatójával. A kapcsolat éppen abban az időszakban mélyült el, amikor a Super Micro komoly versenyt vívott azért, hogy hozzájusson az Nvidia legújabb chipjeihez - közölte a WSJ.
Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken
A csütörtöki rali után pénteken is emelkedéssel indult a kereskedés Európában. A régiós Stoxx 600 0,8 százalékos pluszban van, a nagy piacok közül pedig Milánó vezet, ahol az FTSE MIB 1,3 százalékkal került feljebb. A spanyol IBEX 35 0,9, a német DAX 0,8 százalékkal emelkedik. A londoni FTSE 100 0,6 százalékos pluszban van, Párizsban 0,2 százalékos a nyereség.
Kilőtt a magyar tőzsde, tépik az OTP-t
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 1,9 százalékos erősödéssel kezdte a napot. Szinte az összes hazai blue chip árfolyama emelkedik, a legjobban az OTP teljesít a maga 2,9 százalékos erősödésével, de a Mol és a Richter is jelentős pluszban van.
Közel a piaci összeomlás egy friss tanulmány szerint, évekig tarthat a hatása
Egy friss, 170 év pénzügyi történetét átfogó tanulmány szerint a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei felhajtás már a kilencvenes évek végi dotkomlufi csúcsát idéző spekulatív túlkapásokat mutat. A kutatók szerint a jelenlegi helyzet egy komoly piaci összeomlás veszélyére figyelmeztet, a technológiai részvények hozamai pedig a következő években jelentősen visszaeshetnek - írta a CNBC.
Befutott az eddigi legmagasabb célár a Richterre
Friss célár érkezett a Richterre, ezúttal egy lengyel elemzőház emelte meg a gyógyszergyártó részvényére vontakozó előrejelzését, amely így a legmagasabb a céget követő elemzők közül.
Évek óta nem látott emelkedés a tőzsdén: mentőövet dob az állam a piacoknak
Erőteljes emelkedésbe kezdtek a kínai részvénypiacok, és a jüan is ledolgozta korábbi veszteségeit pénteken, miután a pekingi vezetés határozott ígéretet tett a tőzsde stabilizálására. A Li Csiang miniszterelnök vezette Államtanács ülésén nagyobb szerepvállalásra szólították fel az állami hátterű intézményi befektetőket a korábban 16 havi mélypontra süllyedő piacok megtámasztása érdekében.
A tőzsdei eladási hullám közben biztonságos menedék lett az európai egészségügyi részvényekből
Két éve nem látott mértékben nőtt az európai egészségügyi vállalatok nyeresége a harmadik negyedévben, amivel az ágazat már tizenegyedik egymást követő alkalommal múlta felül a piaci várakozásokat. A kiemelkedő pénzügyi eredmények és a mesterséges intelligenciához kötődő részvények körüli bizonytalanság miatt a befektetők egyre inkább biztonságos menedékként tekintenek a gyógyszeripari papírokra - írta meg a Bloomberg.
Donald Trump elkezdett aggódni a tőzsde miatt
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a tőkepiacok kedvezően fogadták Jensen Huang visszahelyezését az Nvidia vezérigazgatói posztjára. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a szerdai kereskedés korai szakaszában tapasztalt részvénypiaci korrekció némi aggodalommal töltötte el.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,04 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,27 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,45 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,89 százalékot emelkedhet, a CAC 0,02 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,59 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 2,8 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH az októberi népmozgalmi és turisztikai adatokat közli, Magyarország pedig az S&P Global hitelminősítő előre meghirdetett felülvizsgálati naptárában is sorra kerül. Kínából az iparvállalatok októberi profitadatai, Franciaországból a harmadik negyedéves GDP és a novemberi előzetes infláció, Spanyolországból szintén az előzetes novemberi infláció érkezik. Németország a novemberi munkanélküliségi adatokat teszi közzé, az euróövezetben pedig a fogyasztók egy- és hároméves inflációs várakozásai jelennek meg. Az amerikai tőzsdéken a hálaadást követően rövidített kereskedés lesz.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 15,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 60,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 8,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 58,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 182,95
|0,0%
|2,2%
|-4,2%
|4,4%
|5,8%
|43,8%
|S&P 500
|7 182,78
|0,0%
|0,1%
|-6,4%
|4,9%
|5,4%
|56,3%
|Nasdaq
|26 046,9
|0,0%
|-1,8%
|-11,0%
|3,2%
|3,2%
|62,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 499,16
|0,9%
|-3,3%
|-7,5%
|14,2%
|16,0%
|100,0%
|Hang Seng
|22 226,88
|1,2%
|-2,7%
|-4,2%
|-13,3%
|-14,3%
|-7,7%
|CSI 300
|3 900,55
|0,1%
|-2,1%
|-4,9%
|-15,8%
|-13,7%
|-19,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 215,52
|2,1%
|-1,0%
|-0,8%
|3,0%
|6,3%
|65,3%
|CAC
|8 108,74
|1,6%
|0,3%
|3,3%
|-0,5%
|0,2%
|20,3%
|FTSE
|10 609,3
|1,7%
|1,5%
|-1,5%
|6,8%
|9,5%
|50,6%
|FTSE MIB
|48 362,35
|2,4%
|-3,2%
|-1,7%
|7,6%
|12,1%
|87,1%
|IBEX
|19 057,9
|2,3%
|-0,7%
|0,1%
|10,1%
|16,5%
|126,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 959,59
|0,5%
|-5,0%
|-5,5%
|22,5%
|23,8%
|166,8%
|ATX
|6 105,56
|1,3%
|-4,3%
|-2,6%
|14,6%
|22,1%
|68,2%
|PX
|2 563,35
|0,5%
|-2,7%
|-1,3%
|-4,6%
|3,1%
|89,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 900
|2,5%
|-6,7%
|-7,3%
|8,0%
|10,0%
|121,2%
|Mol
|4 452
|-1,0%
|-6,4%
|-9,7%
|51,4%
|53,5%
|81,7%
|Richter
|13 400
|-0,9%
|-1,5%
|-0,3%
|35,8%
|36,7%
|55,4%
|Magyar Telekom
|2 880
|-0,3%
|0,6%
|8,2%
|60,7%
|64,2%
|582,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,02
|0,0%
|-0,4%
|-18,6%
|46,7%
|42,9%
|7,2%
|Brent
|96,59
|2,1%
|4,9%
|-17,1%
|58,7%
|52,9%
|32,4%
|Arany
|3 577
|3,6%
|-2,8%
|-11,0%
|-17,3%
|-14,1%
|98,8%
|Devizák
|EURHUF
|371,9500
|-0,5%
|0,1%
|1,3%
|-3,1%
|-2,6%
|0,8%
|USDHUF
|338,9375
|-0,8%
|0,1%
|3,1%
|3,7%
|2,9%
|3,9%
|GBPHUF
|443,5649
|-0,2%
|-0,4%
|1,1%
|0,7%
|1,6%
|1,9%
|EURUSD
|1,0974
|0,2%
|-0,1%
|-1,8%
|-6,6%
|-5,3%
|-3,0%
|USDJPY
|159,1350
|0,0%
|-0,4%
|1,0%
|1,5%
|1,7%
|40,6%
|GBPUSD
|1,3111
|0,4%
|-0,1%
|-1,8%
|-2,5%
|-0,9%
|-1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 492,37
|0,2%
|-2,3%
|-24,4%
|-31,8%
|-33,1%
|12,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,23
|1,3%
|-4,5%
|-6,8%
|13,0%
|22,7%
|-1 056,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|-0,4%
|-0,7%
|-5,3%
|-19,4%
|-21,7%
|28,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: photo_Pawel
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