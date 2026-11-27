Kora délután 2,8 százalékos pluszban van a BUX, két százalékponttal felülteljesítve a páneurópai Stoxx 600-at. A magyar piacot továbbra is a 4,4 százalékkal emelkedő OTP húzza, a Mol pedig már 2,5 százalékos pluszban van. A Richter 1,8 százalékkal, a Magyar Telekom 0,8 százalékkal került feljebb.

Európában a nyitás óta Milánóban és Madridban erősödött a lendület. Az olasz FTSE MIB már 1,6 százalékkal, a spanyol IBEX 35 pedig 1,4 százalékkal emelkedik. A német és a brit index egyaránt 0,6 százalék körüli pluszban van, a párizsi CAC 40 0,2 százalékkal került feljebb.