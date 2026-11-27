Két lépcsőben emelkednek a bérek a német fém- és villamosiparban, miután az IG Metall csütörtökön megállapodott a munkáltatókkal. A szakszervezet szerint az alku mintául szolgálhat a Volkswagennél is, ahol a menedzsment 2027-re és 2028-ra befagyasztaná a béreket. Az autógyártó külön bértárgyalásai mintegy 120 ezer németországi dolgozót érintenek.

A csütörtöki megállapodás azt mutatja, hogy nehéz gazdasági helyzetben is ki lehet harcolni a béremelést – mondta pénteken a Reuters szerint Thorsten Gröger, az IG Metall főtárgyalója a Volkswagennél.

Úgy fogalmazott, hogy a Volkswagennek is ezt a példát kellene követnie.

A vállalat dolgozóinak béréről külön kollektív szerződés rendelkezik, így az ágazati egyezség rájuk közvetlenül nem vonatkozik.

A megállapodás 26 órás tárgyalás után született meg, és első körben Baden-Württembergre és Észak-Rajna–Vesztfáliára vonatkozik. Az érintettek bére 2027 májusától 2 százalékkal, 2028 áprilisától pedig további 2,3 százalékkal emelkedik. Jövő márciusban egyszeri, 150 és 450 euró közötti kifizetés is jár, amelynek összege a munkáltató jövedelmezőségétől függ. A megállapodás 2028 novemberéig szól. Országos átvételével mintegy 3,7 millió dolgozóra terjedhet ki.

Az alku átmeneti könnyítést adhat a nehéz helyzetben lévő vállalatoknak. A cégek az üzemi tanáccsal és a szakszervezettel egyeztetve megtakaríthatnak egyes juttatásokon, ha cserébe beruházásokat vállalnak németországi telephelyeiken és megőrzik a munkahelyeket. A vállalások megszegése esetén az érintett összeget vissza kell fizetniük a dolgozóknak.

A Volkswagen és az IG Metall első tárgyalási fordulója kedden, Emdenben megállapodás nélkül ért véget. A menedzsment a kétéves bérbefagyasztás mellett több különjuttatást is eltörölne. A szakszervezet szerint a vállalat a 35 órás munkahét szabályait is úgy módosítaná, hogy szükség esetén a dolgozók ugyanazért a fizetésért hosszabb munkaidőben dolgozzanak. Az IG Metall kötelező erejű vállalásokat kér a német üzemek jövőjéről.

A felek 2024 végén már megállapodtak arról, hogy 2030-ig több mint 35 ezerrel csökkentik a németországi álláshelyek számát. A Volkswagen új terve ezen felül további 12 ezer álláshely megszüntetésével számol a Volkswagen AG-nál. A csoport szerint négy német üzemben bizonytalan a termelés folytatása a következő évtized elejétől. Az emdeni és a zwickaui gyár egyaránt az érintett telephelyek közé tartozik.

A költségvita hátterében az eredmények romlása áll. A Volkswagen-csoport üzemi eredménye az első kilenc hónapban az egy évvel korábbi 5,4 milliárd euróról 71 millió euróra esett, amiben jelentős szerepe volt a Porsche-üzletághoz kapcsolódó 6,4 milliárd eurós leírásnak. A társaság szeptemberben a korábbi 4–5,5 százalékról legfeljebb 1 százalékra csökkentette az idei üzemi marzsra vonatkozó várakozását.

A következő tárgyalási forduló december 15-én lesz Zwickauban. A felmondott kollektív szerződésekhez kapcsolódó sztrájktilalom az év végén lejár, így az IG Metall január 1-jétől figyelmeztető sztrájkot hirdethet.

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