Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 1,9 százalékos erősödéssel kezdte a napot. Szinte az összes hazai blue chip árfolyama emelkedik, a legjobban az OTP teljesít a maga 2,9 százalékos erősödésével, de a Mol és a Richter is jelentős pluszban van.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 1,9 százalékot emelkedett, így jelenleg 138 504 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga alatt áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen eső trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Jó a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama jelentősen emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Waberer's és a CIG Pannónia indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Duna House is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

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