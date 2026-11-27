Bezuhant a benzin ára
Az elmúlt órákban országszerte heves havazással rúgta ránk a tél az ajtót, a nagy hideg érkezésének pedig vélhetően sok autós nem igazán örül - kiváltképp azok, akiknek most jutott eszébe, hogy be kéne ruházni a téli gumira. Ám ha valakit nagyon elszomorított volna a téligumi-vásárlás költsége, az valamiben mégiscsak vigasztalást nyerhet:
az elmúlt hetekben ugyanis valósággal bezuhant a benzin ára Magyarországon,
egy hónap alatt 65 forinttal lett olcsóbb a literenkénti jegyzés, ami 10 százalékos visszaesést jelent, ráadásul ilyen alacsony augusztus eleje óta nem volt a benzin ára.
A dízel esetében ennél jóval szerényebb mozgást láthattunk, itt "mindössze" 35 forinttal lett olcsóbb az üzemanyag litere november eleje óta.
De miért?
A benzinár bezuhanása mögött több ok is meghúzódik, ezek közül a mondhatni "megszokott", logikus magyarázat az olajár esése volt, amit a geopolitikai prémium részleges kiárazódása magyaráz az iráni közeledés végett. A Brent jegyzése 20 százalékkal került lejjebb az elmúlt egy hónapban.
Igen ám, de a forint ebben az időkszakban nem hogy erősödött volna, de inkább nagyot gyengült a vezető devizákkal, így a dollárral szemben is, ami azért lényeges, mert az olajat alapvetően dollárban jegyzik, így a zöldhasú drágulása áttételesen drágábbá teszi a Brentet a külföldi vásárlók számára. Márpedig pontosan ez történt: október vége óta közel 5 százalékot gyengül a hazai deviza az amerikaival szemben.
De (az autósok szerencséjére) nem csak ez a két tényező alakítja napról napra a magyar benzinár alakulását, hanem még ott van a finomítói prémium is, ami leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy mennyivel drágábban értékesíthető a benzin a feldolgozásához szükséges kőolajnál.
Ebben a tekintetben kifejezetten nagy volt a zuhanás, a benzin európai finomítói prémiuma 67 százalékot esett egy hónap alatt,
ez hordónként 17,2 dolláros esést jelentett.
A zuhanás hátterében egy nagyon izgalmas iparági sajátosság húzódik meg: a világ olajfinomítói az egyre akutabb dízelhiány (részletes cikk a témában itt) enyhítésére alaposan felpörgették a termelést, ám a folyamat mintegy "melléktermékeként" hatalmas mennyiségű benzin is elárasztotta a piacot, miközben a nyári utazási szezon végeztével a kereslet jelentősen visszaesett. A helyzet konkrétan odáig fajult, hogy Amerikában már március közepe óta nem látott szintre került a benzin ára, ráadásul nemrég 18 éve nem látott mértékű napi áresést regisztráltak.
Persze ilyenkor adódik a nagyon fontos kérdés: van még tér a további benzinár-esés számára?
Van még tér lefelé?
Mielőtt azt gondolnánk, hogy a benzinbőségben úszó világpiac apropóján egészen biztosan folytatódnia kell az áresésnek, sajnos ki kell józanodni: a finomítóknál látott dinamika ugyanis kezd a határaihoz érni.
A felpörgetett termelés ellenére a globális benzinkészletek szinte mindenhol alacsonyak, ami korlátot szabhat a további jelentős áresésnek.
Az Egyesült Államokban a tartalékok az év ezen szakaszában szokásos tízéves sáv legalsó szintjén állnak, így a piaci egyensúly helyreállásához és a további meredek áreséshez vélhetően a kőolajellátás teljes, háború előtti szintre történő visszatérésére és a közel-keleti helyzet tartós rendeződésére lenne szükség.
Európában viszont valamivel kedvezőbb a kínálati helyzet: a kontinens egyik legfontosabb üzemanyag-kereskedelmi központjának számító ARA-térségben (Amszterdam-Rotterdam-Antwerpen) a november 12-ével zárult héten 13,7 százalékkal, 1,02 millió tonnára ugrottak a benzinkészletek.
A jelentős készletfelhalmozódás a gyenge exportkereslettel együtt továbbra is lefelé nyomhatja az árakat.
Ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy a benzinárak zuhanása változatlan ütemben folytatódhat. A Kpler elemzése alapján a finomítói árrésekben már inkább stabilizálódás körvonalazódik, ami arra utal, hogy az áresés egyik fontos hajtóereje az öreg kontinensen is fokozatosan kifulladhat.
Magyarországon ráadásul a forint gyengülése is a további áresés ellen dolgozik: ha a dollár drágulása folytatódik, akkor a nemzetközi benzinjegyzések újabb csökkenése is csak korlátozottan jelenhet meg a hazai kutakon. A forint kilátásaival ebben az elemzésünkben foglalkoztunk.
Most pedig nézzük meg, hogy "mire volt elég" az elmúlt napok áresése, azaz mégis mennyire olcsó most a magyar benzin a régióban?
Hol áll a magyar ár a régióban?
Az Európai Bizottság vonatkozó aloldalán már elérhetőek a legfrissebb, e hét hétfői állapotokat közlő adatok, így megnézhetjük, hogy a szomszédos országok üzemanyagáraihoz képest hol helyezhedik el a magyar benzin és a dízel.
Azért praktikus ezt a peer group-ot alkalmazni, mert logikusan a szomszédos országokba mehetnek át az autósok az olcsóbb tankolás reményében.
Ahogy az alábbi sávdiagramon is látszik,
a magyar benzin kifejezetten olcsó a régiós átlagárhoz képest (-18 forint/liter), de nem a legalacsonyabb érték a peer group-on belül.
A dízel esetében jóval kisebb kilengéseket lehet tapasztalni az országok árképzéseinél, itt a legolcsóbb és a legdrágább kurzus között 66 forint van literenként, míg a benzin esetében ez a szám 96. Ami pedig a hazai üzemanyagot illeti, összességében
itt is azt mondhatjuk, hogy olcsó a magyar dízel, hiszen 23 forinttal az átlag alatt helyezkedik el,
viszont két országban is valamivel olcsóbban tankolhatnak az autósok.
Alább térképeken mutatjuk, hogy hol olcsóbb és hol drágább az üzemanyag a környező országokban.
Nem szívesen zárnánk le ezzel a számcunamival az elemzést, a végén térjünk át az ellátásbiztonsági aspektusra is röviden.
Mi a helyzet a készletekkel?
Ezen a téren kifejezetten megnyugtató hírekkel szolgálhatunk: október végére ugyanis
elérte az uniós előírások szerinti, 90 napos szintet Magyarország stratégiai kőolaj- és kőolajtermék-készlete,
miután márciusban a védett üzemanyagárak bevezetése miatt a tartalék nagy részét felszabadították. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium hangsúlyozta, hogy a visszapótolt stratégiai készletek eredeti rendeltetésüknek megfelelően, az esetleges ellátási zavarok kivédését szolgálják.
A készletek összetétele persze még változhat, főleg annak ismeretében, hogy a gázolajtartalék októberben a készletfrissítés miatt kismértékben csökkent, miközben a betárolt kőolaj mennyisége emelkedett. A tervek szerint az MSZKSZ még az év vége előtt a kőolajkészlet jelentős részét friss gyártású, téli minőségű gázolajjal és motorbenzinnel váltja fel.
Ráadásul a stratégiai tartalékok helyreállítása mellett több más tényező is javíthatja Magyarország üzemanyag-ellátásának biztonságát. Az amerikai kormányzat
2027 márciusáig meghosszabbította Magyarország mentességét az orosz energiahordozók beszerzéséhez kapcsolódó szankciók alól,
emellett októberben, egyéves helyreállítási munkálatokat követően, teljes kapacitással újraindult a Mol Dunai Finomítójának AV3-as üzeme is.
TLDR
Ha valaki nem szeret sokat olvasni és inkább egyből a cikk aljára pörgetett, azoknak most gyorsan összefoglaljuk a fő üzeneteket: a magyarországi benzinárak látványos zuhanását a kőolaj árának csökkenése mellett az európai finomítói prémium összeomlása is jelentősen segítette, a két tényező együttes hatása pedig még a forint gyengülését is bőven ellensúlyozta.
A következő hetekben viszont már egyáltalán nem biztos, hogy hasonló ütemben folytatódhat az áresés:
a finomítói árrések stabilizálódása és a kedvezőtlen devizapiaci folyamatok kéz a kézben fékezhetik a további áresést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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