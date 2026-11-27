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Mi történik a világ legnagyobb gazdaságával, ha megtorpan az elmúlt évek egyik legfontosabb növekedési motorja? A mesterséges intelligencia körüli beruházási boom mára akkorára nőtt, hogy annak lassulása már messze nem csak a technológiai részvények tulajdonosainak problémája. A közelmúlt piaci korrekciója ezért egy sokkal izgalmasabb kérdést is felvet: megismétlődhet-e az Egyesült Államokban a dotkomlufi kipukkanását követő recesszió, vagy ezúttal egészen más forgatókönyvre kell felkészülnünk?



Kétrészes cikksorozatunk első részében az AI-boom makrogazdasági jelentőségét és egy esetleges megtorpanás következményeit vizsgálja Heinz Frigyes Ferdinánd, az OTP Alapkezelő globális makroelemzési és stratégiai vezetője.

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Az elmúlt hetek viharos piaci korrekciója megmutatta, hogy a mesterséges intelligencia körüli beruházási boom ma már messze túlnőtt a technológiai szektoron. Az AI egyszerre mozgatja a részvénypiacokat, a vállalati kötvénykibocsátást, az energia- és nyersanyagkeresletet, sőt egyre inkább a monetáris és gazdaságpolitikai kilátásokat is.

Az elmúlt három évben elsősorban technológiai forradalomként kezeltük a mesterséges intelligenciát. 2026-ra azonban az AI makrogazdasági történetté vált. A Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) szerint az AI-ökoszisztémába irányuló beruházások már 2025-ben hozzájárultak ahhoz, hogy a világgazdaság meglepően ellenálló maradjon a vámemelések és a geopolitikai bizonytalanság mellett, miközben az AI-optimizmus a részvényárfolyamokon keresztül is lazította a pénzügyi kondíciókat. Az IMF becslése szerint az AI-hoz kapcsolódó technológiai beruházások 2025-ben mintegy fél százalékponttal növelhették az amerikai GDP növekedési ütemét. Más becslések szerint – ilyen például a PIMCO befektetési társaságé – a beruházások közvetlen hatásán túl a részvényportfóliók felértékelődéséből eredő többletfogyasztást is beszámítva ennél is nagyobb lehetett az AI növekedési hatása, amely akár az amerikai gazdasági növekedés egyharmadát is magyarázhatja 2026-ban.

Ezek igen nagy számok. Egyetlen technológiai beruházási hullám már érzékelhetően befolyásolja a világ legnagyobb gazdaságának konjunktúráját. Éppen ezért az AI-boom esetleges lassulása sem egyszerű tőzsdei kérdés.

A korrekció, amely már nem csak a technológiai részvényekről szól

Az AI-boom körüli kételyek látványos piaci korrekciót indítottak el. A Nasdaq esése mellett különösen nagy nyomás alá kerültek a félvezetőgyártók és más, az AI-infrastruktúrához szorosan kötődő vállalatok. A korábban kiemelkedően teljesítő dél-koreai piacot is érzékenyen érintette a fordulat, ami jól mutatja, mennyire globálissá vált az AI-beruházási ciklus piaci hatása.

A feszültség ráadásul nem maradt a részvénypiacon. Az AI-hoz kötődő, agresszívebben finanszírozott vállalatok hitelkockázati felárai emelkedtek, miközben az amerikai állampapírok hozamai csökkentek. A Treasury-piac mozgása azért különösen érdekes, mert arra utal, hogy a befektetők már nemcsak alacsonyabb technológiai értékeltségeket, hanem az AI-beruházási boom esetleges lassulásának növekedési következményeit is kezdik árazni.

Ez azért lényeges, mert az AI az elmúlt években egyszerre hajtotta az amerikai beruházásokat, a részvénypiaci vagyonnövekedést, a hitelkeresletet és bizonyos nyersanyagok iránti keresletet. A mostani korrekció ezért önmagában még nem jelenti az AI-boom végét, de azt mutatja, hogy a piac egyre nagyobb figyelmet fordít a beruházások megtérülésére és finanszírozhatóságára.

Már a vasútépítés korának beruházási intenzitását is meghaladhatjuk

Ahhoz, hogy megértsük a mostani piaci folyamatok makrogazdasági jelentőségét, érdemes történelmi perspektívába helyezni a jelenlegi beruházási hullámot.

Az AI-infrastruktúra éves beruházási intenzitása a Brookings Institution becslése szerint már elérhette a GDP 2,5 százalékát. Ez meghaladja a vasútépítés, és több mint kétszeresen a dotkomkorszak távközlési hálózatépítésének intenzitását, vagyis a jelenlegi ciklus történelmi mércével is rendkívüli.

A történelmi összehasonlítás azért is tanulságos, mert egy technológiai forradalom gazdaságtörténeti jelentősége és a hozzá kapcsolódó beruházások megtérülése két különböző kérdés. Az internet alapjaiban változtatta meg a gazdaság működését, ez azonban nem akadályozta meg, hogy az ezredforduló technológiai beruházási hulláma túlzott kapacitáskiépítéshez, vállalati veszteségekhez és súlyos részvénypiaci korrekcióhoz vezessen.

A mesterséges intelligencia esetében sem szükségszerű, hogy a technológia hosszú távú gazdasági hasznossága a kiépülő infrastruktúra teljes volumenét igazolja.

A beruházási versenyt felválthatja a megtérülési kényszer

A viharos piaci folyamatok mögött az egyik közös tényező az AI-infrastruktúrával kapcsolatos beruházási várakozások megváltozása volt. Az elmúlt években az adatközpontokba és a hozzájuk kapcsolódó energetikai infrastruktúrába irányuló beruházások rendkívül gyorsan nőttek, miközben az AI-modelleket fejlesztő cégek között egyre költségesebb beruházási verseny alakult ki.

A következő évekre azonban már jóval bizonytalanabbá vált a kép: a piac a beruházások növekedési ütemének jelentős lassulására kezdett számítani, miközben a becslések közötti szórás is látványosan megnőtt.

Egyre fontosabb kérdéssé válik, hogy a kiépülő hatalmas kapacitásokhoz társul-e elegendő tényleges AI-kereslet, és a fejlesztők képesek lesznek-e olyan bevételeket és profitot termelni, amelyek indokolják a beruházások elképesztő méretét. A hangsúly így fokozatosan a beruházási versenyről a megtérülésre és a túlzott kapacitáskiépítés kockázatára helyeződik át.

Ehhez ráadásul nem is feltétlenül kell abszolút értékben csökkenniük a beruházásoknak. Makrogazdasági szempontból már az is érdemi változást jelenthet, ha az eddig rendkívül gyorsan bővülő beruházási volumen növekedési üteme jelentősen mérséklődik. Az AI-infrastruktúrára fordított összegek továbbra is történelmi magasságokban maradhatnak, miközben a beruházási ciklus egyre kisebb mértékben járul hozzá a gazdasági növekedéshez.

Az AI-boom sebességhatárába egyre inkább beleszól a politika

Az AI következő korlátja talán már nem a chip lesz, hanem az áram, az engedély, a finanszírozás és a társadalmi elfogadottság.

A novemberi amerikai félidős választások után ennek jelentősége tovább nőhet. A demokraták előretörése ugyan nem jelenti a Trump-adminisztráció politikájának teljes visszafordítását, de erősödhet az adatközpontok engedélyezésével, energiafelhasználásával és helyi környezeti hatásaival kapcsolatos politikai nyomás.

Az AI-boomnak ugyanis politikai ára is lehet. A Reuters/Ipsos felmérésében az amerikaiak 77 százaléka tartott attól, hogy az AI-adatközpontok emelik az áramárakat, és még a republikánusok fele is ellenezte volna, hogy saját környezetében épüljön ilyen létesítmény. Ehhez társul a munkahelyek elvesztésétől való félelem: a republikánusok 68 százaléka szerint az AI hosszabb távon csökkenti az állások számát.

Mindez kényelmetlen ellentmondást teremt a Trump-adminisztráció számára: miközben az amerikai munkavállalók védelmét ígérte, egyre szorosabb kapcsolatot alakított ki a technológiai elittel, az AI-boom költségei pedig az áramárakon, a környezeti terhelésen és a munkahelyi bizonytalanságon keresztül helyben is érzékelhetővé válhatnak.

Az adatközpontokkal szembeni ellenállás választási következményeit nehéz elkülöníteni más politikai és gazdasági tényezőktől, a befektetők számára azonban a kérdés ennél praktikusabb: mennyiben lassíthatja a beruházások megvalósítását és növelheti azok költségét a társadalmi elfogadottság romlása?

A beruházási forradalom már látszik, a termelékenységi kevésbé

Az AI-boom hosszú távú gazdasági létjogosultságát elsősorban a technológiától remélt termelékenységnövekedés adja. De vajon ebből mennyi látszik már a makrogazdasági adatokban?

Hosszabb távon a mesterséges intelligencia valószínűleg növeli a termelékenységet és hozzájárul az infláció mérsékléséhez, rövid távon azonban a hatás korántsem egyértelmű. Az AI automatizálhat feladatokat, gyorsíthatja a kutatást és csökkentheti az adminisztrációs költségeket, de az amerikai gazdaság egészében egyelőre csak korlátozottan mutatható ki az AI-nak tulajdonítható termelékenységi javulás. A vállalati felmérések már jeleznek kedvező, bár erősen ágazatfüggő hatást, miközben az összesített foglalkoztatásban még nem látható az AI-hoz egyértelműen köthető, számottevő visszaesés.

Az ágazati adatok ugyanakkor arra utalnak, hogy ahol elterjedtebb az AI használata, ott a foglalkoztatás növekedése általában gyengébben, a munkanélküliség pedig kedvezőtlenebbül alakult a járvány előtti időszakhoz képest. Ez még nem bizonyít oksági kapcsolatot, hiszen más folyamatok, például a korábbi túlfoglalkoztatás korrekciója is szerepet játszhatnak benne.

A jelenlegi AI-ciklus egyik legfontosabb ellentmondása tehát az, hogy miközben a technológia kiépítésének költségei és a beruházások konjunkturális hatásai már jól érzékelhetők, az azoktól remélt széles körű termelékenységi előnyök egyelőre kevésbé láthatók a makrogazdasági adatokban. A két folyamat időben jelentősen elválhat egymástól.

Ez önmagában nem cáfolja az AI-hoz fűzött hosszú távú várakozásokat. A jelenlegi beruházási intenzitás fenntarthatósága szempontjából azonban egyáltalán nem mindegy, mennyi idő telik el a kapacitások kiépítése és gazdaságos hasznosítása között.

Ha megtörik az AI-boom, jöhet az amerikai recesszió?

Ez most az egyik legfontosabb makrogazdasági kérdés. A válasz: nem szükségszerűen.

Első látásra adja magát a dotkom-párhuzam. A sok éven át tartó technológiai boom lecsengése után 2001-ben recesszió következett az Egyesült Államokban. Csakhogy a növekedés mai szerkezete jelentősen eltér az akkoritól.

Az ezredfordulón az Egyesült Államok jelentős infokommunikációs berendezésgyártó volt, és maga a technológiai szektor is nagyobb közvetlen foglalkoztatási hatással bírt. A mai AI-beruházásokhoz szükséges berendezések jelentős részét Ázsiában, különösen Dél-Koreában és Tajvanon gyártják, és az AI-infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó gyártás közvetlen amerikai foglalkoztatási jelentősége is kisebb.

Emellett az adatközpontok nagy, többéves projektek. Egy tőzsdei esés nem jelenti automatikusan azt, hogy a már elkezdett építkezéseket másnap leállítják. Ezért az AI-beruházások lassulásának közvetlen amerikai GDP-hatása valószínűleg kisebb lenne annál, amit a beruházások első látásra rendkívüli mérete sugall.

A fontosabb veszély valószínűleg a másodkörös hatás. Ha egyszerre esnek az AI-részvények, romlik a vállalati finanszírozás, lassul a beruházás és gyengül a vagyonhatás, akkor ezek együtt már érzékelhetően fékezhetik a fogyasztást és a foglalkoztatást.

A PIMCO illusztratív felbontása szerint az AI beruházási és vagyonhatása – az ellensúlyozó tényezők figyelembevételével – 2026-ban az amerikai növekedés mintegy 0,8 százalékpontját adhatja. Ez azt jelenti, hogy egy AI-korrekció makrogazdasági hatása nemcsak a beruházásokon, hanem a részvényárfolyamok fogyasztási vagyonhatásán keresztül is jelentkezne.

Nem feltétlenül az adatközpontok jelentik a legnagyobb kockázatot

A PIMCO számainak részletesebb vizsgálata különösen érdekes összefüggésre világít rá. A becslés szerint 2026-ban a bruttó AI-beruházások hozzájárulása az amerikai gazdasági növekedéshez 1,2 százalékpont lehet, de az import, a külkereskedelem és a készletváltozások hatását is figyelembe véve ebből mindössze 0,4 százalékpontnyi közvetlen nettó hozzájárulás marad.

Ezzel szemben az AI-részvények felértékelődéséből eredő vagyonhatás önmagában 0,6 százalékponttal járulhat hozzá az amerikai gazdasági növekedéshez.

Vagyis a modell szerint az AI-boom teljes nettó növekedési hatásának háromnegyede nem magukhoz a beruházásokhoz, hanem a részvénypiaci vagyonnövekedéshez kapcsolódhat.

Az amerikai háztartások egy része a pénzügyi vagyonának gyarapodásával párhuzamosan többet költhet, még akkor is, ha munkajövedelme nem emelkedik hasonló mértékben. Egy tartós részvénypiaci korrekció azonban megfordíthatja ezt a folyamatot: a vagyonuk csökkenését érzékelő háztartások óvatosabbá válhatnak, és visszafoghatják fogyasztásukat.

Paradox módon tehát nem feltétlenül az jelenti a nagyobb rövid távú makrogazdasági kockázatot, ha kevesebb adatközpont épül, hanem az, ha tartósan megrendül az amerikai részvénypiac elmúlt évekbeli felértékelődésének egyik legfontosabb mozgatórugója.

A recessziónál valószínűbb lehet a gazdaságpolitikai fordulat

A folyamatnak ugyanakkor van egy potenciálisan stabilizáló oldala is: ilyen környezetben a Fed valószínűleg lazább monetáris politikát folytathatna.

Ennek természetesen feltétele, hogy az infláció alakulása is lehetővé tegye a monetáris lazítást. A Fed szempontjából különösen kellemetlen forgatókönyv lenne, ha az AI-beruházási ciklus lassulása magas infláció mellett következne be, hiszen ebben az esetben jóval szűkebb lenne a jegybank mozgástere a gyengülő konjunktúra ellensúlyozására. Az inflációs kilátások felmérése a Fed számára sem könnyű. Annyit lehet ebben a pillanatban látni, hogy az infláció emelkedését idén elsősorban az energiaárak mostanára lecsengeni látszó emelkedése okozta. Az inflációs várakozások és a belső keresletből eredő nyomás nem szabadultak el. A bérek növekedése inkább lefelé tendál. Előre tekintve egy tartósabb részvénypiaci korrekció pedig alapvetően belső kereslet csökkentő lehet.

Ezért a valószínűbb forgatókönyv nem az, hogy az AI-hoz kapcsolódó befektetések tartósabb negatív fordulata önmagában recesszióhoz vezetne. Valószínűbbnek tűnik, hogy az AI-beruházások növekedésének lassulása fokozatosan megváltoztatja az amerikai gazdaságpolitika irányát, és jelentősen lassuló növekedés, lazább Fed, valamint idővel gyengébb dollár lehet az eredmény.

Az AI-boom gazdasági jelentőségének egyik legjobb mércéje éppen az, hogy ma már a technológiai beruházások jövőjéről nem lehet érdemben beszélni az amerikai fogyasztás, a vállalati finanszírozás vagy a Fed várható kamatpolitikájának ismerete nélkül – és ez fordítva is igaz.

Az Egyesült Államoknak nem feltétlenül kell recesszióval fizetnie azért, ha az AI-beruházási verseny veszít a lendületéből. Befektetőként azonban már arra is érdemes felkészülnünk, hogy az elmúlt években megszokott növekedési és pénzügyi környezet akkor is alapvetően megváltozhat, ha maga a technológiai forradalom töretlenül folytatódik.

Vajon ugyanazok a befektetések lehetnek sikeresek az AI-forradalom következő szakaszában, mint amelyek az elmúlt években a legnagyobb nyereséget hozták? És mi történik azokkal az eszközökkel, amelyek látszólag távol állnak a mesterséges intelligencia világától? A cikk második részben azt vizsgáljuk meg, milyen befektetési környezetet teremthet az AI-boom átalakulása.

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