Nagyot mentek a Wall Streeten
Erős emelkedéssel zárult a pénteki rövidített kereskedés az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 592 ponttal, 1,18 százalékkal 50 774,94 pontra kapaszkodott, az S&P 500 1,6, a Nasdaq pedig 2,3 százalékot erősödött.
A technológiai részvények húzták a piacot: a Meta több mint 3, az Amazon mintegy 4, a Broadcom közel 4 százalékkal drágult, az Anthropic pedig csaknem 11 százalékot ugrott.
A Dow 2022 októbere, az S&P 500 2025 áprilisa óta a legerősebb hetét zárta, mindkettő több mint 5 százalékot emelkedett. A Nasdaq heti nyeresége meghaladta a 6 százalékot, amire idén április óta nem volt példa.
18 éve nem álltak ilyen jól a tőzsdék hálaadáskor
A pénteki rövidített amerikai kereskedési napon, mintegy fél órával a zárás előtt is jelentős pluszban járnak a vezető részvényindexek. A Dow Jones 611 ponttal, 1,22 százalékkal emelkedik, az S&P 500 1,44, a Nasdaq pedig 1,91 százalékot erősödik, miközben a drágulás a technológiai szektoron túlra is kiterjed.
A Dow heti nyeresége 5,5, az S&P 500-é 5,4, a Nasdaqé 6,3 százaléknál jár. A MarketWatch szerint mindhárom index 2008 óta a legerősebb hálaadásheti teljesítménye felé tart.
Visszahúzodott a félelemindex
Enyhül a feszültség a Wall Streeten: az amerikai tőzsde félelemindexeként ismert VIX pénteken 25,13 pontra csökken, így a héten mintegy 30 százalékot esik. A novemberi kilengések azonban látványosak: a mutató az előző héten 86 százalékkal ugrott meg, miután azt megelőzően közel 25 százalékot zuhant. A VIX az S&P 500 következő 30 napra várt ingadozását jelzi az opciós árak alapján.
Jól néznek ki az amerikai tőzsdék
Pénteken emelkednek a vezető amerikai részvényindexek: a Dow Jones 510 ponttal, 1 százalékkal kerül feljebb, az S&P 500 1,2, a Nasdaq pedig 1,7 százalékot erősödik.
A lendületet a technológiai részvények adják: a Meta és az Amazon mintegy 3, a Broadcom 2 százalékkal drágul, az Anthropic árfolyama pedig több mint 8 százalékkal ugrik.
A hektikus, rövidített kereskedési hét jelentős nyereséggel zárulhat. A pénteki kereskedés előtt a Dow heti emelkedése már 5 százalék, amivel 2025 áprilisa óta a legerősebb hetére készül. Eközben az S&P 500 közel 5, a Nasdaq több mint 5 százalékos plusznál jár.
Kirobbanó nap a magyar tőzsdén: valósággal kilőttek a hazai részvények
Erős napot zárt pénteken a budapesti tőzsde, a BUX-index 2,8 százalékkal emelkedett az előző záróértékhez képest. A hosszú távú trend továbbra is emelkedő, rövid és középtávon azonban még csökkenő irányt jeleznek a mozgóátlagok. Mind a négy hazai blue chip árfolyama nőtt, a közepes kapitalizációjú papírok közül pedig az Appeninn 10, a Rába 5,1 százalékkal erősödött. A legnagyobb forgalom az OTP részvényeiben volt, amelyekből 20,9 milliárd forint értékben kötöttek üzletet.
A Nasdaq vezeti az emelkedést a hálaadás után
A csütörtöki szünnap után emelkedéssel indult a kereskedés az amerikai tőzsdéken. A technológiai részvényekben erős Nasdaq 1,29 százalékkal került feljebb, az S&P 500 pedig 1,03 százalékkal emelkedett. A Dow is közel 1 százalékos pluszban van, így mindhárom vezető amerikai index követi az európai piacokon már délelőtt kirajzolódó emelkedést. A Dow-nál külön érdekesség, hogyha kitart az emelkedés, akkor 2025 áprilisa óta a legerősebb hetét zárhatja az index.
A hálaadás utáni kereskedés a szokásosnál három órával rövidebb lesz. A New York-i tőzsde és a Nasdaq rendes kereskedése magyar idő szerint már 19 órakor véget ér.
Csődbe ment egy európai légitársaság
Csődeljárást kezdeményezett pénteken a Norse Atlantic diszkont-légitársaság, miután a drasztikusan megemelkedett üzemanyagárak miatt nem tudta biztosítani a működéséhez szükséges finanszírozást. A norvég vállalat azonnali hatállyal törölte valamennyi járatát, és a jegyértékesítést is leállította - jelentette a CNBC.
Több mint egyéves mélypont után felpattant az arany
Közel három százalékkal drágult az arany pénteken, miután a hét elején még több mint egyéves mélyponton járt a jegyzés. A nemesfém árfolyamának talpra állását a dollár erősödésének megtorpanása és a részvénypiaci hangulat megnyugvása támogatta.
A BUX jóval az európai mezőny előtt jár
Kora délután 2,8 százalékos pluszban van a BUX, két százalékponttal felülteljesítve a páneurópai Stoxx 600-at. A magyar piacot továbbra is a 4,4 százalékkal emelkedő OTP húzza, a Mol pedig már 2,5 százalékos pluszban van. A Richter 1,8 százalékkal, a Magyar Telekom 0,8 százalékkal került feljebb.
Európában a nyitás óta Milánóban és Madridban erősödött a lendület. Az olasz FTSE MIB már 1,6 százalékkal, a spanyol IBEX 35 pedig 1,4 százalékkal emelkedik. A német és a brit index egyaránt 0,6 százalék körüli pluszban van, a párizsi CAC 40 0,2 százalékkal került feljebb.
Exporttilalom alá eső csúcskategóriás Nvidia-chipeket találtak Kínában egy Alice Huanghoz köthető cégnél
Két kínai vállalat is az Nvidia szigorú exporttilalom alá eső, csúcskategóriás Blackwell-chipjeit telepítette egy sanghaji adatközpontba – derült ki a Bloomberg által megszerzett pénzügyi dokumentumokból. Ez az első bizonyíték arra, hogy az amerikai technológiai óriás legújabb fejlesztésű processzorai eljutottak egy olyan kínai létesítménybe, amely szorosan kötődik a szingapúri Megaspeedhez és annak alapítójához, az amerikai chipcsempészet miatt vizsgálat alatt álló Alice Huanghoz.
Ugrik a SpaceX Elon Musk bejelentése után
Emelkedett a SpaceX részvényeinek árfolyama a tőzsdenyitás előtti kereskedésben, miután az űripari vállalat vezérigazgatója, Elon Musk bejelentette, hogy kibővíti az amerikai gyermekeknek szánt részvényadományozási programját. A papírok drágulását a technológiai szektor általános korrekciója is támogatta a hét eleji komolyabb eladási hullám után - közölte a CNBC.
Megint nagyot megy az OTP
A csütörtöki 2,5 százalékos emelkedés után pénteken újra rákapcsolt az OTP, a bankpapír már 4,4 százalékos pluszban van. A szerdai zárás óta így bő 7 százalékot erősödött, és a keddi-szerdai esés nagy részét ledolgozta.
A héten a bank külföldi terjeszkedése is előtérbe került. Az OTP lezárta az üzbég Ipoteka Bank újabb 17,5 százalékos csomagjának megvásárlását, amivel 90,4 százalékra nőtt a részesedése. Csányi Péter vezérigazgató egy csütörtökön ismertetett interjúban arról is beszélt, hogy két privatizáció előtt álló ukrán bankot vizsgálnak.
Túl sok a csúszás, megint visszavágta várakozásait a Rheinmetall
A Rheinmetall 33–37 milliárd eurós árbevétellel számol 2030-ra a korábban várt mintegy 45 milliárd euró helyett – jelentette a Reuters a német védelmi ipari vállalat pénteki befektetői prezentációja alapján. Az új sáv közepe 10 milliárd euróval, mintegy 22 százalékkal alacsonyabb a korábbi becslésnél. A vállalat több idei projektcsúszás után óvatosabban tervez.
Hatalmas összecsapás készül a Volkswagennél, egymásnak feszül a menedzsment és a szakszervezet
Két lépcsőben emelkednek a bérek a német fém- és villamosiparban, miután az IG Metall csütörtökön megállapodott a munkáltatókkal. A szakszervezet szerint az alku mintául szolgálhat a Volkswagennél is, ahol a menedzsment 2027-re és 2028-ra befagyasztaná a béreket. Az autógyártó külön bértárgyalásai mintegy 120 ezer németországi dolgozót érintenek.
Újabb botrány alakul az Nvidia felsővezetésében
Nem Jensen Huang vezérigazgató az egyetlen az Nvidia felső vezetésében, aki romantikus viszonyt folytatott egy olyan partnercég egyik vezetőjével, amelynek munkatársait chipek Kínába csempészésével vádolják. Sajtóértesülések szerint Huang régi bizalmasa, a globális értékesítést nemrég még irányító Jay Puri évekig egy párt alkotott, majd idén tavasszal össze is házasodott Cenly Chennel, a Super Micro Computer szervergyártó korábbi növekedési igazgatójával. A kapcsolat éppen abban az időszakban mélyült el, amikor a Super Micro komoly versenyt vívott azért, hogy hozzájusson az Nvidia legújabb chipjeihez - közölte a WSJ.
Folytatódik az emelkedés az európai tőzsdéken
A csütörtöki rali után pénteken is emelkedéssel indult a kereskedés Európában. A régiós Stoxx 600 0,8 százalékos pluszban van, a nagy piacok közül pedig Milánó vezet, ahol az FTSE MIB 1,3 százalékkal került feljebb. A spanyol IBEX 35 0,9, a német DAX 0,8 százalékkal emelkedik. A londoni FTSE 100 0,6 százalékos pluszban van, Párizsban 0,2 százalékos a nyereség.
Kilőtt a magyar tőzsde, tépik az OTP-t
Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 1,9 százalékos erősödéssel kezdte a napot. Szinte az összes hazai blue chip árfolyama emelkedik, a legjobban az OTP teljesít a maga 2,9 százalékos erősödésével, de a Mol és a Richter is jelentős pluszban van.
Közel a piaci összeomlás egy friss tanulmány szerint, évekig tarthat a hatása
Egy friss, 170 év pénzügyi történetét átfogó tanulmány szerint a mesterséges intelligencia körüli tőzsdei felhajtás már a kilencvenes évek végi dotkomlufi csúcsát idéző spekulatív túlkapásokat mutat. A kutatók szerint a jelenlegi helyzet egy komoly piaci összeomlás veszélyére figyelmeztet, a technológiai részvények hozamai pedig a következő években jelentősen visszaeshetnek - írta a CNBC.
Befutott az eddigi legmagasabb célár a Richterre
Friss célár érkezett a Richterre, ezúttal egy lengyel elemzőház emelte meg a gyógyszergyártó részvényére vontakozó előrejelzését, amely így a legmagasabb a céget követő elemzők közül.
Évek óta nem látott emelkedés a tőzsdén: mentőövet dob az állam a piacoknak
Erőteljes emelkedésbe kezdtek a kínai részvénypiacok, és a jüan is ledolgozta korábbi veszteségeit pénteken, miután a pekingi vezetés határozott ígéretet tett a tőzsde stabilizálására. A Li Csiang miniszterelnök vezette Államtanács ülésén nagyobb szerepvállalásra szólították fel az állami hátterű intézményi befektetőket a korábban 16 havi mélypontra süllyedő piacok megtámasztása érdekében.
A tőzsdei eladási hullám közben biztonságos menedék lett az európai egészségügyi részvényekből
Két éve nem látott mértékben nőtt az európai egészségügyi vállalatok nyeresége a harmadik negyedévben, amivel az ágazat már tizenegyedik egymást követő alkalommal múlta felül a piaci várakozásokat. A kiemelkedő pénzügyi eredmények és a mesterséges intelligenciához kötődő részvények körüli bizonytalanság miatt a befektetők egyre inkább biztonságos menedékként tekintenek a gyógyszeripari papírokra - írta meg a Bloomberg.
Donald Trump elkezdett aggódni a tőzsde miatt
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a tőkepiacok kedvezően fogadták Jensen Huang visszahelyezését az Nvidia vezérigazgatói posztjára. Az államfő ugyanakkor elismerte, hogy a szerdai kereskedés korai szakaszában tapasztalt részvénypiaci korrekció némi aggodalommal töltötte el.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Az amerikai tőzsdék tegnap zárva tartottak.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,04 százalékot emelkedett, a Hang Seng 2,27 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 1,45 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,89 százalékot emelkedhet, a CAC 0,02 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,59 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones, a S&P 500, és a Nasdaq is 2,8 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH az októberi népmozgalmi és turisztikai adatokat közli, Magyarország pedig az S&P Global hitelminősítő előre meghirdetett felülvizsgálati naptárában is sorra kerül. Kínából az iparvállalatok októberi profitadatai, Franciaországból a harmadik negyedéves GDP és a novemberi előzetes infláció, Spanyolországból szintén az előzetes novemberi infláció érkezik. Németország a novemberi munkanélküliségi adatokat teszi közzé, az euróövezetben pedig a fogyasztók egy- és hároméves inflációs várakozásai jelennek meg. Az amerikai tőzsdéken a hálaadást követően rövidített kereskedés lesz.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 22,5 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 15,8 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 60,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 8,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 58,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 182,95
|0,0%
|2,2%
|-4,2%
|4,4%
|5,8%
|43,8%
|S&P 500
|7 182,78
|0,0%
|0,1%
|-6,4%
|4,9%
|5,4%
|56,3%
|Nasdaq
|26 046,9
|0,0%
|-1,8%
|-11,0%
|3,2%
|3,2%
|62,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|57 499,16
|0,9%
|-3,3%
|-7,5%
|14,2%
|16,0%
|100,0%
|Hang Seng
|22 226,88
|1,2%
|-2,7%
|-4,2%
|-13,3%
|-14,3%
|-7,7%
|CSI 300
|3 900,55
|0,1%
|-2,1%
|-4,9%
|-15,8%
|-13,7%
|-19,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 215,52
|2,1%
|-1,0%
|-0,8%
|3,0%
|6,3%
|65,3%
|CAC
|8 108,74
|1,6%
|0,3%
|3,3%
|-0,5%
|0,2%
|20,3%
|FTSE
|10 609,3
|1,7%
|1,5%
|-1,5%
|6,8%
|9,5%
|50,6%
|FTSE MIB
|48 362,35
|2,4%
|-3,2%
|-1,7%
|7,6%
|12,1%
|87,1%
|IBEX
|19 057,9
|2,3%
|-0,7%
|0,1%
|10,1%
|16,5%
|126,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|135 959,59
|0,5%
|-5,0%
|-5,5%
|22,5%
|23,8%
|166,8%
|ATX
|6 105,56
|1,3%
|-4,3%
|-2,6%
|14,6%
|22,1%
|68,2%
|PX
|2 563,35
|0,5%
|-2,7%
|-1,3%
|-4,6%
|3,1%
|89,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|37 900
|2,5%
|-6,7%
|-7,3%
|8,0%
|10,0%
|121,2%
|Mol
|4 452
|-1,0%
|-6,4%
|-9,7%
|51,4%
|53,5%
|81,7%
|Richter
|13 400
|-0,9%
|-1,5%
|-0,3%
|35,8%
|36,7%
|55,4%
|Magyar Telekom
|2 880
|-0,3%
|0,6%
|8,2%
|60,7%
|64,2%
|582,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,02
|0,0%
|-0,4%
|-18,6%
|46,7%
|42,9%
|7,2%
|Brent
|96,59
|2,1%
|4,9%
|-17,1%
|58,7%
|52,9%
|32,4%
|Arany
|3 577
|3,6%
|-2,8%
|-11,0%
|-17,3%
|-14,1%
|98,8%
|Devizák
|EURHUF
|371,9500
|-0,5%
|0,1%
|1,3%
|-3,1%
|-2,6%
|0,8%
|USDHUF
|338,9375
|-0,8%
|0,1%
|3,1%
|3,7%
|2,9%
|3,9%
|GBPHUF
|443,5649
|-0,2%
|-0,4%
|1,1%
|0,7%
|1,6%
|1,9%
|EURUSD
|1,0974
|0,2%
|-0,1%
|-1,8%
|-6,6%
|-5,3%
|-3,0%
|USDJPY
|159,1350
|0,0%
|-0,4%
|1,0%
|1,5%
|1,7%
|40,6%
|GBPUSD
|1,3111
|0,4%
|-0,1%
|-1,8%
|-2,5%
|-0,9%
|-1,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|60 492,37
|0,2%
|-2,3%
|-24,4%
|-31,8%
|-33,1%
|12,5%
|Állampapírok
|10 éves német állampapírhozam
|3,23
|1,3%
|-4,5%
|-6,8%
|13,0%
|22,7%
|-1 056,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|-0,4%
|-0,7%
|-5,3%
|-19,4%
|-21,7%
|28,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: photo_Pawel
NKA: a rendszer átszabásáról rántották le a leplet
Az alkotók jogdíjait kezelő szervezetek kerülnek a fókuszba.
Vége a korlátlan hozzászólásnak: mutatjuk, milyen kommenteket töröl azonnal a kormány!
Szigorú szabályokat vezetnek be a kabinethez tartozó oldalakon.
Megelégelték a harctéri kudarcokat Oroszországban: rács mögé került Putyin kulcsembere
Korrupciós vádakkal vitték el a magasrangú parancsnokot.
Sosem késő: a Gazprom is rárepül az AI-üzletre
Náluk is kell az áram.
Tömeges leépítés, egymilliárdos vágás jön Budapesten, de új kedvezményt kapnának a nyugdíjasok
Fontos döntéseket hozott a Fővárosi Közgyűlés.
Kiderült, mit okozott Magyarországon a novemberi esőzés
Szépen telik a talaj vízzel.
Olyan válságba került Irán, hogy a rezsim már meg sem próbálja titkolni
Húsbavágó megszorításokra kényszerül a perzsa állam.
Durvul a helyzet: uniós tagállamot vádolt meg Moszkva
Mi lesz ebből?
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?