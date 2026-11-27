Erős emelkedéssel zárult a pénteki rövidített kereskedés az amerikai tőzsdéken: a Dow Jones 592 ponttal, 1,18 százalékkal 50 774,94 pontra kapaszkodott, az S&P 500 1,6, a Nasdaq pedig 2,3 százalékot erősödött.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A technológiai részvények húzták a piacot: a Meta több mint 3, az Amazon mintegy 4, a Broadcom közel 4 százalékkal drágult, az Anthropic pedig csaknem 11 százalékot ugrott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A Dow 2022 októbere, az S&P 500 2025 áprilisa óta a legerősebb hetét zárta, mindkettő több mint 5 százalékot emelkedett. A Nasdaq heti nyeresége meghaladta a 6 százalékot, amire idén április óta nem volt példa.