Az UniCredit fontolóra vette, hogy növeli a Generali biztosítóban meglévő, jelenleg 9 százalékos részesedését – értesült négy, az ügyet ismerő forrásból a Reuters. Olaszország második legnagyobb bankja és a legnagyobb biztosítótársaság új kereskedelmi megállapodásokról tárgyal egymással, miközben a háttérben éles verseny van kibontakozóban a vezető olasz pénzintézetek között a piaci befolyás megszerzéséért.

A Generali-befektetés eddig az egyetlen jelentős hazai lépése volt Andrea Orcelnek, az UniCredit vezérigazgatójának a gyorsan konszolidálódó olasz pénzintézeti szektorban. A tapasztalt bankvezér irányításával az olasz bankcsoport nemrég szerezte meg az irányítást a német Commerzbank felett, az olasz piacon pedig nagyobb felvásárlások nélkül kívánja növelni a pénzintézet részesedését.

Az UniCredit először 2025 februárjában hozta nyilvánosságra, hogy 4,1 százalékot szerzett a biztosítóban, amit később a jelenlegi 9,05 százalékra növelt. A 10 százalékos küszöb átlépéséhez már felügyeleti engedélyre is szükség lesz.

A részesedés növelésével az UniCredit ellensúlyt képezhet legfőbb riválisával, az Intesa Sanpaolóval szemben.

Utóbbi ugyanis a Monte dei Paschi di Siena (MPS) felvásárlása révén várhatóan a Generali legnagyobb részvényesévé válik, mivel az ügylettel egy 13,4 százalékos részvénycsomag kerül a birtokába. Két forrás szerint az UniCredit is ezt a 13,4 százalékos szintet célozhatja meg.

A nemzetközi számviteli szabályok értelmében az Intesa – ha irányítást nem is, de jelentős befolyást szerez a biztosító felett – a tulajdoni hányadával arányosan elszámolhatja a Generali nyereségét a saját eredménykimutatásában. Az MPS-ügylettől függetlenül az Intesa további 3 százalékos részesedést is megkaparintott a biztosítóban, ám korábbi közlése szerint ettől a pakettől meg fog válni.

A tulajdoni viszonyok alakulása mellett az UniCredit és a Generali a szorosabb üzleti együttműködésről is egyeztet, kiterjesztve a Kelet-Európában már működő partnerségüket. Andrea Orcel többször hangsúlyozta, hogy

egy ilyen szövetséghez nincs szükség a biztosító feletti irányítás megszerzésére vagy formális összefonódásra.

A bankvezér a múlt héten 1,5-2 milliárd euróra becsülte a szorosabb együttműködésből származó értéket, amely úgy is megvalósítható, hogy a Generali megőrzi függetlenségét, és innovatív partnerségre lép a bankkal. Egy nappal később Philippe Donnet, a Generali vezérigazgatója megerősítette, hogy a biztosító osztja Orcel véleményét a két vállalat által közösen teremthető üzleti értékről. A sajtóértesüléseket sem az UniCredit, sem a Generali nem kívánta kommentálni.

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