A Generali-befektetés eddig az egyetlen jelentős hazai lépése volt Andrea Orcelnek, az UniCredit vezérigazgatójának a gyorsan konszolidálódó olasz pénzintézeti szektorban. A tapasztalt bankvezér irányításával az olasz bankcsoport nemrég szerezte meg az irányítást a német Commerzbank felett, az olasz piacon pedig nagyobb felvásárlások nélkül kívánja növelni a pénzintézet részesedését.
Az UniCredit először 2025 februárjában hozta nyilvánosságra, hogy 4,1 százalékot szerzett a biztosítóban, amit később a jelenlegi 9,05 százalékra növelt. A 10 százalékos küszöb átlépéséhez már felügyeleti engedélyre is szükség lesz.
A részesedés növelésével az UniCredit ellensúlyt képezhet legfőbb riválisával, az Intesa Sanpaolóval szemben.
Utóbbi ugyanis a Monte dei Paschi di Siena (MPS) felvásárlása révén várhatóan a Generali legnagyobb részvényesévé válik, mivel az ügylettel egy 13,4 százalékos részvénycsomag kerül a birtokába. Két forrás szerint az UniCredit is ezt a 13,4 százalékos szintet célozhatja meg.
A nemzetközi számviteli szabályok értelmében az Intesa – ha irányítást nem is, de jelentős befolyást szerez a biztosító felett – a tulajdoni hányadával arányosan elszámolhatja a Generali nyereségét a saját eredménykimutatásában. Az MPS-ügylettől függetlenül az Intesa további 3 százalékos részesedést is megkaparintott a biztosítóban, ám korábbi közlése szerint ettől a pakettől meg fog válni.
A tulajdoni viszonyok alakulása mellett az UniCredit és a Generali a szorosabb üzleti együttműködésről is egyeztet, kiterjesztve a Kelet-Európában már működő partnerségüket. Andrea Orcel többször hangsúlyozta, hogy
egy ilyen szövetséghez nincs szükség a biztosító feletti irányítás megszerzésére vagy formális összefonódásra.
A bankvezér a múlt héten 1,5-2 milliárd euróra becsülte a szorosabb együttműködésből származó értéket, amely úgy is megvalósítható, hogy a Generali megőrzi függetlenségét, és innovatív partnerségre lép a bankkal. Egy nappal később Philippe Donnet, a Generali vezérigazgatója megerősítette, hogy a biztosító osztja Orcel véleményét a két vállalat által közösen teremthető üzleti értékről. A sajtóértesüléseket sem az UniCredit, sem a Generali nem kívánta kommentálni.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Beérhet az Egyesült Államok stratégiája: a totális összeomlás szélére sodródhatott az iszlamista rezsim
A kormány igyekszik nyugtatni a helyzetet.
38 éve nem látott vészjelzés a világpiacon – Súlyos következményei lehetnek a nyersanyaghiánynak
Vészjósló folyamatok indultak be.
Exporttilalom alá eső csúcskategóriás Nvidia-chipeket találtak Kínában egy Alice Huanghoz köthető cégnél
Szövevényes úton juthattak el oda.
Előkerültek a felvételek: az orosz tévében bukkant fel a titokzatos Szu-75-ös prototípusa
Nem valószínű, hogy véletlen mutatták meg a gépet.
Megszületett a stratégiai megállapodás: modern katonai járművek gyártása érkezik Magyarországra
Csúszik már pár éve a megállapodás.
Milliárdos gyanús kifizetésekre és politikai befolyásra derült fény a közmédiában
Akapos átvilágítás után.
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.
Euró ide vagy oda: nem ússzuk meg a költségvetési rendrakást
Elindult a Portfolio Big Picture podcastje Madár Istvánnal és Duronelly Péterrel.