Anatolij Sapovalov, a Gazprom egyik osztályvezetője pénteken közölte, hogy a vállalat már ki is jelölt egy összesen 400 megawatt kapacitású kísérleti projektet az állomások átalakítására. Az így létrejövő új termelőkapacitás elsősorban Oroszország déli és középső régióiban mérsékelheti az egyre súlyosbodó áramhiányt. A gázszállítás és a szénhidrogén-kitermelés mellett a Gazprom az ország egyik legnagyobb erőmű-üzemeltetője is, amely jelentős eszközökkel rendelkezik a moszkvai régióban, ahol az orosz adatközpontok többsége összpontosul.
A vállalat gázszállító rendszerének egy része jelenleg alig kihasznált.
Az orosz–ukrán háború kitörése után leállt a szállítás a Jamal–Európa és az Északi Áramlat vezetékeken, a tavalyi év eleje óta pedig az ukrajnai tranzit is szünetel. Az európai piac elvesztése miatt Oroszország kénytelen új belföldi felvevőpiacokat keresni a földgáznak. Sapovalov hangsúlyozta, hogy a meglévő létesítmények átalakításával sokkal gyorsabban és olcsóbban tudnak új áramtermelő kapacitást rendszerbe állítani, mintha teljesen új erőműveket kellene felépíteniük.
Jelena Medvegyeva, az orosz energiaügyi minisztérium főosztályvezetője szerint a kormány közvetlenül a Gazpromot bízhatja meg a feladat elvégzésével. Ehhez egy olyan, már bevált mechanizmust alkalmaznának, amelyet az áramhiánnyal küzdő régiókban szoktak bevetni, ahol a befektetők a megtérülési kockázatok miatt egyébként nem szívesen pályáznak új erőművek építésére. A tisztviselő becslése szerint a kompresszoregységek átalakítása nagyjából másfél évet vesz igénybe, a Gazprom pedig már most is a kormány által kijelölt befektetők között van a moszkvai régió és Dél-Oroszország energiaellátásának bővítésében.
A fejlesztések szorosan illeszkednek az orosz vezetés tágabb elképzeléseibe is. Vlagyimir Putyin elnök a hét elején javasolta egy olyan, az állami és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló keretrendszer kidolgozását, amely felgyorsítaná az adatközpontok építését, és összekapcsolná az új létesítményeket a meglévő erőművekkel. Az államfő már korábban is szorgalmazta, hogy a szerverparkokat atomerőművek, valamint szén- és gázmezők közelébe telepítsék, ami nem véletlen, hiszen az energiaügyi tárca szeptemberi becslése szerint az adatközpontok áramigénye 2030-ra a háromszorosára, 15 gigawattra ugorhat.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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