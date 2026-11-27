Anatolij Sapovalov, a Gazprom egyik osztályvezetője pénteken közölte, hogy a vállalat már ki is jelölt egy összesen 400 megawatt kapacitású kísérleti projektet az állomások átalakítására. Az így létrejövő új termelőkapacitás elsősorban Oroszország déli és középső régióiban mérsékelheti az egyre súlyosbodó áramhiányt. A gázszállítás és a szénhidrogén-kitermelés mellett a Gazprom az ország egyik legnagyobb erőmű-üzemeltetője is, amely jelentős eszközökkel rendelkezik a moszkvai régióban, ahol az orosz adatközpontok többsége összpontosul.
A vállalat gázszállító rendszerének egy része jelenleg alig kihasznált.
Az orosz–ukrán háború kitörése után leállt a szállítás a Jamal–Európa és az Északi Áramlat vezetékeken, a tavalyi év eleje óta pedig az ukrajnai tranzit is szünetel. Az európai piac elvesztése miatt Oroszország kénytelen új belföldi felvevőpiacokat keresni a földgáznak. Sapovalov hangsúlyozta, hogy a meglévő létesítmények átalakításával sokkal gyorsabban és olcsóbban tudnak új áramtermelő kapacitást rendszerbe állítani, mintha teljesen új erőműveket kellene felépíteniük.
Jelena Medvegyeva, az orosz energiaügyi minisztérium főosztályvezetője szerint a kormány közvetlenül a Gazpromot bízhatja meg a feladat elvégzésével. Ehhez egy olyan, már bevált mechanizmust alkalmaznának, amelyet az áramhiánnyal küzdő régiókban szoktak bevetni, ahol a befektetők a megtérülési kockázatok miatt egyébként nem szívesen pályáznak új erőművek építésére. A tisztviselő becslése szerint a kompresszoregységek átalakítása nagyjából másfél évet vesz igénybe, a Gazprom pedig már most is a kormány által kijelölt befektetők között van a moszkvai régió és Dél-Oroszország energiaellátásának bővítésében.
A fejlesztések szorosan illeszkednek az orosz vezetés tágabb elképzeléseibe is. Vlagyimir Putyin elnök a hét elején javasolta egy olyan, az állami és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló keretrendszer kidolgozását, amely felgyorsítaná az adatközpontok építését, és összekapcsolná az új létesítményeket a meglévő erőművekkel. Az államfő már korábban is szorgalmazta, hogy a szerverparkokat atomerőművek, valamint szén- és gázmezők közelébe telepítsék, ami nem véletlen, hiszen az energiaügyi tárca szeptemberi becslése szerint az adatközpontok áramigénye 2030-ra a háromszorosára, 15 gigawattra ugorhat.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
NKA: a rendszer átszabásáról rántották le a leplet
Az alkotók jogdíjait kezelő szervezetek kerülnek a fókuszba.
Vége a korlátlan hozzászólásnak: mutatjuk, milyen kommenteket töröl azonnal a kormány!
Szigorú szabályokat vezetnek be a kabinethez tartozó oldalakon.
Megelégelték a harctéri kudarcokat Oroszországban: rács mögé került Putyin kulcsembere
Korrupciós vádakkal vitték el a magasrangú parancsnokot.
Sosem késő: a Gazprom is rárepül az AI-üzletre
Náluk is kell az áram.
Tömeges leépítés, egymilliárdos vágás jön Budapesten, de új kedvezményt kapnának a nyugdíjasok
Fontos döntéseket hozott a Fővárosi Közgyűlés.
Kiderült, mit okozott Magyarországon a novemberi esőzés
Szépen telik a talaj vízzel.
Olyan válságba került Irán, hogy a rezsim már meg sem próbálja titkolni
Húsbavágó megszorításokra kényszerül a perzsa állam.
Durvul a helyzet: uniós tagállamot vádolt meg Moszkva
Mi lesz ebből?
Hatalmasat zuhant az arany - van még helye a portfólióban?
Hatalmas kilengéseket produkál a befektetési arany és ezüst ára. Még januárban 5594 dolláros csúcsra ment fel az árfolyam, november 20-án már a 3500 dollár körüli... The post Hatalmasat zuh
Háromszor annyit hozott a legrosszabb időzítés is, mint a készpénzben várakozás
Sokan arra várnak, hogy olcsóbb legyen a részvénypiac, és csak utána fektetnek be. A Charles Schwab kutatása szerint a várakozás még a legrosszabb időzítésnél is rosszabbul jött ki: aki 20
Szemétből adat: egyszerű módszer segíthet tisztábban tartani a vizeket
A folyókba kerülő hulladék összegyűjtésének gondolata nem új, a hulladékcsapdák azonban többet is tehetnek a tisztántartásnál. A begyűjtött szemét ugyanis értéke
Pénzügyi közvetítők karácsonya
A pénzügyi közvetítők, legalábbis a különböző UL értékesítők általában a november-januári időszakban keresnek a legjobban. Ennek oka, hogy az állam 20%-os adójóváírással húzza cső
Követett részvények - 2026. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Így formálja a valóságot a percepció
Hogyan lesz a valóságról alkotott képből igen nagy valóságformáló erő? Spanyol példa a kilakoltatások körüli valóság és percepció viszonya kapcsán, és ahogy az átformálja a... The pos
Mikor érdemes külső főkönyvelőt bevonni a belső könyvelési csapat mellé?
Egy jól működő belső könyvelési csapat fontos alapja a vállalat pénzügyi működésének. A cég növekedésével azonban olyan számviteli, ellenőrzési és riportálási feladatok jelenhetnek
Minimálbér 2027: mit jelent a kisebb béremelés és az adócsökkentés?
A minimálbér és a garantált bérminimum a korábbi éveknél kisebb ütemben emelkedik 2027-ben, az alacsony keresetűek nettó bérét ugyanakkor az szja csökkentése is növelheti. A megállapodás
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták különböző anyagokat transzformáltak, például az ólmot arannyá, a szelént ezüstté a bűvös kő megszerzése érdekében. Az előadás során a résztvevők megismerhetik azokat az eszközöket és technikákat, amelyeket a "tőzsdei alkimisták" használnak.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Régen minden jobb volt? Európa cserbenhagyta a fiatalokat
Ezért tüntetnek többek között.
Mit tudnak a jegybankok, amit a kisbefektetők nem? Érdekes folyamatok zajlanak az aranypiacon
Pintye Lászlóval, a BÁV Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.
Appot fejleszteni ma már gyerekjáték: így kell belőle nemzetközi sikert építeni
Ma már bárki építhet nemzetközi sikerterméket a szobájából.