Az O3 Partners a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacáról a szabályozott piac Standard kategóriájába lépett, a társaság a kategóriaváltást jelképes kereskedésindító csengetéssel ünnepelte ma a tőzsdén.

Az O3 Partners 2021 óta van jelen a BÉT-en, befektetési tevékenysége pedig a kockázati- és magántőkealapokra, az alapkezelőkre, valamint a portfólióvállalatokra egyaránt kiterjed. Az O3 Partners tevékenysége kezdetben elsősorban korai fázisú vállalkozások finanszírozására összpontosult, majd fokozatosan a növekedési szakaszban lévő cégek és a másodlagos piaci befektetések felé is nyitott. A társaság 2024-ben meghirdetett stratégiaváltásának részeként alapkezelőkben is tulajdonrészt szerzett, ezzel tovább bővítve befektetési tevékenységét. A ma már hollandiai székhellyel működő vállalat elsősorban a közép-kelet-európai és a német nyelvterület piacaira összpontosít, üzleti modellje pedig immár a vállalkozások teljes fejlődési életciklusát lefedi a korai szakasztól a növekedésen át a felvásárlásokig.

A társasághoz jelenleg mintegy 300 millió eurónyi kezelt vagyon kapcsolódik, befektetési portfóliója pedig több mint 60 vállalatot foglal magába. Az O3 Partners 2025-ben közel 3,5 millió eurós adózott eredményt ért el, míg 2026 első félévében nyeresége megközelítette az 1,45 millió eurót. A pénzügyi eredmények mögött egy több lábon álló bevételi modell húzódik meg, amely az alapkezelői tevékenységből származó rendszeres bevételekre és a befektetések után realizált osztalékokra is épít.

A Standard kategóriába lépéssel az O3 Partners szélesebb befektetői kör számára válhat elérhetővé. A társaság szabályozott piacra történő átlépéséhez kapcsolódó nyilvános részvénykibocsátása 2026. november 20-án lezárult: a 8,50 eurós végső jegyzési áron kibocsátott 671 641 új részvénnyel a társaság több, mint 5,7 millió euró tőkét vont be. A részvényeket 236 lakossági és 5 intézményi befektető jegyezte. A bevont összeget új alapkezelői (GP) részesedések megszerzésére és a kapcsolt alapkezelők új alapjaiba tett GP-tőkevállalásokra fordítja a társaság – áll a cég közleményében.

A kategóriaváltás alkalmából Oszkó Péter, az O3 Partners elnök-vezérigazgatója és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója ünnepélyes csengetéssel indították a kereskedést a tőzsdén.

A következő időszakban befektetési platformunk további fejlesztésére, új alapok indítására és nemzetközi jelenlétünk erősítésére összpontosítunk

– emelte ki Oszkó Péter, az O3 Partners elnök-vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: BÉT