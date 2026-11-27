Az O3 Partners 2021 óta van jelen a BÉT-en, befektetési tevékenysége pedig a kockázati- és magántőkealapokra, az alapkezelőkre, valamint a portfólióvállalatokra egyaránt kiterjed. Az O3 Partners tevékenysége kezdetben elsősorban korai fázisú vállalkozások finanszírozására összpontosult, majd fokozatosan a növekedési szakaszban lévő cégek és a másodlagos piaci befektetések felé is nyitott. A társaság 2024-ben meghirdetett stratégiaváltásának részeként alapkezelőkben is tulajdonrészt szerzett, ezzel tovább bővítve befektetési tevékenységét. A ma már hollandiai székhellyel működő vállalat elsősorban a közép-kelet-európai és a német nyelvterület piacaira összpontosít, üzleti modellje pedig immár a vállalkozások teljes fejlődési életciklusát lefedi a korai szakasztól a növekedésen át a felvásárlásokig.
A társasághoz jelenleg mintegy 300 millió eurónyi kezelt vagyon kapcsolódik, befektetési portfóliója pedig több mint 60 vállalatot foglal magába. Az O3 Partners 2025-ben közel 3,5 millió eurós adózott eredményt ért el, míg 2026 első félévében nyeresége megközelítette az 1,45 millió eurót. A pénzügyi eredmények mögött egy több lábon álló bevételi modell húzódik meg, amely az alapkezelői tevékenységből származó rendszeres bevételekre és a befektetések után realizált osztalékokra is épít.
A Standard kategóriába lépéssel az O3 Partners szélesebb befektetői kör számára válhat elérhetővé. A társaság szabályozott piacra történő átlépéséhez kapcsolódó nyilvános részvénykibocsátása 2026. november 20-án lezárult: a 8,50 eurós végső jegyzési áron kibocsátott 671 641 új részvénnyel a társaság több, mint 5,7 millió euró tőkét vont be. A részvényeket 236 lakossági és 5 intézményi befektető jegyezte. A bevont összeget új alapkezelői (GP) részesedések megszerzésére és a kapcsolt alapkezelők új alapjaiba tett GP-tőkevállalásokra fordítja a társaság – áll a cég közleményében.
A kategóriaváltás alkalmából Oszkó Péter, az O3 Partners elnök-vezérigazgatója és Tóth Tibor, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója ünnepélyes csengetéssel indították a kereskedést a tőzsdén.
A következő időszakban befektetési platformunk további fejlesztésére, új alapok indítására és nemzetközi jelenlétünk erősítésére összpontosítunk
– emelte ki Oszkó Péter, az O3 Partners elnök-vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: BÉT
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