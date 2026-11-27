Az elemzők a hamburgi befektetői nap előtt már a célok csökkentésére számítottak. Az RBC által idézett konszenzus 35,6 milliárd eurós árbevételt jelzett 2030-ra, ami belefér az új vállalati sávba. A Barclays 35–40 milliárd euró közötti új célra számított, így a friss előrejelzés közepe éppen a bank által várt tartomány alsó szélére esik.
A Rheinmetall november elején három hónapon belül másodszor csökkentette az idei előrejelzését.
A korábban jelzett 13,7–14,2 milliárd euró helyett mintegy 13,2 milliárd eurós árbevételt vár 2026-ra, az üzemi marzsra vonatkozó becslését pedig 19 százalék körüli szintről 18,5 százalékra mérsékelte. A német hadsereg Arminius programjához kötődő bevételek és előlegek 2027-re tolódnak, az átvételi vizsgálatok elhúzódása pedig a lőszerértékesítésből várt bevételek egy részét késlelteti.
A csúszások mellett a készletfelhalmozás is terheli a pénzáramot. A Rheinmetall az első kilenc hónapban 38 százalékkal, 8,4 milliárd euróra növelte az árbevételét, működési szabad cash flow-ja pedig nagyrészt a magasabb készletek miatt mínusz 1,7 milliárd euró volt. A következő negyedévekben ezért az is számít, mikor folynak be a csúszó projektekhez kapcsolódó előlegek, és a növekvő értékesítés mennyi készpénzt hoz a vállalatnak.
A részvény a november eleji előrejelzés-vágást követően 13 százalékot esett. A befektetői nap előtt már javult a hangulat, csütörtökön 4,1 százalékos emelkedéssel, 765,7 eurón zárt a papír a Xetrán. Ma ismét 3,9 százalékos pluszban van az árfolyam.
Címlapkép forrása: Rheinmetall AG
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