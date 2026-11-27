A szélesebb piaci emelkedésből olyan technológiai óriások is kivették a részüket, mint az Nvidia, az Intel, a Marvell, az AMD és a Micron. A SpaceX papírjai az éjszakai kereskedést biztosító Blue Ocean ATS alternatív platformon több mint 7 százalékot ugrottak közvetlenül azután, hogy Musk az X-en közzétette újabb felajánlását. A nyitás előtti kereskedés későbbi szakaszában az árfolyam 4 százalékos pluszban áll. Az amerikai tőzsdék a csütörtöki ünnepnapon zárva tartottak, pénteken pedig rövidített nyitvatartással működnek.

A fokozott befektetői érdeklődést kiváltó bejegyzésben az üzletember közölte,

hogy minden évben egy-egy újabb SpaceX-részvényt fog adományozni minden amerikai gyermeknek.

Ez a vállalás a cég szerdai bejelentését fejeli meg, amely szerint a SpaceX egy darab A osztályú részvényt ír jóvá minden aktív, gyermekek számára fenntartott, adókedvezményes "Trump-számlán" (Trump Account). Musk már akkor jelezte, hogy a vállalati felajánlást a saját vagyonából is megduplázza.

A vezérigazgató egy másik bejegyzésben a tranzakciók ütemezését is pontosította. Eszerint a SpaceX hivatalos hozzájárulását már a következő hónapban jóváírják az érintett számlákon, míg Musk személyes adománya jövő júniusban érkezik meg, amikor lejár a részvényeire vonatkozó értékesítési tilalom, az úgynevezett lock-up periódus.

A Fehér Ház adatai szerint októberig bezárólag közel 70 millió ilyen, gyermekeknek szánt befektetési számlát nyitottak az Egyesült Államokban. A CNBC hét eleji beszámolója alapján a program júliusi indulása óta a családtagok és barátok több mint egymilliárd dollárt fizettek be ezekre a számlákra, a kezelt vagyon pedig – minden forrást egybevetve – már a 9 milliárd dollárt is meghaladja.

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