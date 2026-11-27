Munkahelyi beszámolók szerint a kapcsolat nyílt titoknak számított a két vállalatnál. Chen gyakran elkísérte a Super Micro vezérigazgatóját az Nvidia központjába, hogy chipeket igényeljenek az ügyfeleik számára, a belső értékesítési értekezleteken pedig az Nvidia-ügyek első számú kapcsolattartójaként pozicionálta magát.

Eközben Puri az Nvidiánál éppen azt a globális értékesítési csapatot vezette, amely a legmodernebb félvezetők elosztásáról döntött.

A két vezető viszonyára egy részvényesi per, valamint a Muddy Waters nevű, árfolyamesésre spekuláló elemzőcég október eleji jelentése irányította rá a figyelmet.

A személyes összefonódást különösen érzékennyé teszi, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium idén márciusban – alig két héttel Puri és Chen esküvője után – nyilvánosságra hozott egy vádiratot. Ebben a Super Micro egyik társalapítóját, Yih-Shyan "Wally" Liaw-t, egy értékesítési vezetőt és egy külsős közvetítőt azzal vádolnak, hogy 2024-ben és 2025-ben egy délkelet-ázsiai cégen keresztül több mint 500 millió dollár értékben csempésztek csúcskategóriás Nvidia-chipekkel felszerelt szervereket Kínába. Bár magát a Super Micrót és Chent nem vádolták meg, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) ügynökei a közelmúltban a vállalat felső vezetőiről, köztük Chenről is gyűjtöttek információkat.

Az eset kísértetiesen hasonlít az Nvidia vezérigazgatójának nemrég kirobbant botrányára. Jensen Huang házasságon kívüli viszonyt folytatott egy másik partnercég, a szintén chipcsempészet gyanújába keveredett Megaspeed International egyik vezetőjével, Alice Huanggal, akit amerikai tisztviselők a kínai hírszerzéssel való együttműködéssel gyanúsítanak. A vezérigazgató a botrány hatására lemondott, ám ezen a héten visszatért posztjára, miután Donald Trump elnök közbenjárt az Nvidia igazgatótanácsánál, és a hatóságok megerősítették, hogy a cégvezető nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Visszatérésekor Huang további viszonyokat is beismert a testületnek, és elismerte a vállalati etikai kódex megsértését.

Huang és Puri az évek során több tucat olyan partnerből álló hálózatot épített ki Ázsiában és Kaliforniában, amely a kínai mesterségesintelligencia-adatközpontok számítási igényeit is képes volt kiszolgálni. Ezek a partnerek például Malajziában létesítettek adatközpontokat, amelyekhez az Alibaba Grouphoz hasonló kínai nagyvállalatok távolról is hozzáférhettek. Az amerikai hatóságok jelenleg a Megaspeed és a Super Micro tevékenységét is vizsgálják; mindkét cég az együttműködését hangsúlyozza, a Super Micro pedig egy augusztusi belső vizsgálatra hivatkozva közölte, hogy a jelenlegi felső vezetésnek nem volt tudomása az illegális átirányításokról.

Az érintettek határozottan tagadják a visszaéléseket. Chen közölte, hogy a magánélete soha nem befolyásolta a szakmai előmenetelét, és nem vett részt a chipek beszerzésében, amit a Super Micro hivatalos közleménye is megerősített. Puri júliusban visszalépett az Nvidia globális értékesítési vezetői posztjáról, és csak főtanácsadóként maradt a cégnél, míg Chen még tavasszal elhagyta a Super Micrót, hogy átvegye a ChronoScale nevű felhőszolgáltató vezetését. Az új cég elnöke, Wes Cummins elismerte, hogy a házaspár kapcsolata felvetheti az összeférhetetlenség látszatát, ám tapasztalatai szerint az Nvidia ezt olyan szigorúan kezeli, hogy a bejelentett kapcsolat miatt a ChronoScale bizonyos ügyféltámogatásoktól el is esett.

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