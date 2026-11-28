Összesen 13,1 milliárd dollárt költöttek az online vásárlók a Black Friday alkalmával az Adobe Analytics adatai szerint. Ez az összeg 11,1 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi forgalmat, miközben a fogyasztók az akciós elektronikai cikkek és játékok mellett az alapvető háztartási termékekből is jelentős készleteket halmoztak fel.

A tényleges költés még az Adobe előzetes, 12,9 milliárd dolláros várakozását is felülmúlta ezen a kiemelt kereskedelmi napon. A kiskereskedők komoly árengedményeket adtak a ruházati cikkekre és a háztartási gépekre, hogy vásárlásra ösztönözzék az infláció és a magas üzemanyagárak miatt óvatosabbá vált amerikai fogyasztókat.

Az ünnepi szezonban a vásárlók igyekeznek a legtöbbet kihozni a büdzséjükből, ezért célzottan keresik a leárazásokat, az árak alapos összehasonlításához pedig a mesterséges intelligenciát is segítségül hívják. Egyre népszerűbbek a halasztott fizetési (BNPL) konstrukciók is, az Adobe Analytics előrejelzése szerint ez a fizetési mód a Cyber Monday során 1,09 milliárd dollárral járulhat hozzá az online forgalomhoz, ami 5,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

A Black Friday abszolút húzókategóriáinak a videójátékok és a szórakoztatóelektronikai eszközök bizonyultak.

Az elemzés azonban arra is rámutat, hogy a vásárlók a mindennapi kiadásaik csökkentésére is felhasználták az akciókat, így nagy tételben vásároltak tisztítószereket, állateledeleket és higiéniai termékeket.

Forrás: Reuters

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