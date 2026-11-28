A brüsszeli testület még júniusban közölte, hogy november 29-én frissíteni kívánja az úgynevezett használati tényezőt (utility factor), vagyis azt a hivatalos arányszámot, amely megmutatja, hogy a járművek mekkora távolságot tesznek meg tisztán elektromos hajtással. A módosításra azért lett volna szükség, hogy az adatok jobban tükrözzék a valós vezetési szokásokat. A tapasztalatok szerint ugyanis az autósok a feltételezettnél jóval ritkábban töltik a járműveiket, így a tényleges és a hivatalos kibocsátási értékek között jelentős eltérés mutatkozik.
Az új döntés értelmében azonban a szigorítást csak 2030. január 1-jén vezetik be.
A Bizottság közleménye szerint a javasolt módosítás rövid távú rugalmasságot biztosít a gyártóknak, lehetőséget teremtve a technológia továbbfejlesztésére. A lépés egyúttal a nagyobb elektromos hatótávú modellek gyártását is ösztönzi, mivel a jelenlegi számítási módszert kizárólag a legalább 80 kilométeres tisztán elektromos hatótávolságú plug-in hibridek esetében fagyasztják be.
A vasárnaptól visszamenőleges hatállyal érvényes javaslatot a Bizottság a tagállamok és az Európai Parlament elé terjeszti, amelyek még kifogást emelhetnek a döntéssel szemben. A tervek szerint 2030-tól a használati tényezőt már rendszeresen frissítik majd a hibridek valós forgalmi adatai alapján.
A halasztást a környezetvédelmi szervezetek élesen bírálják. A Transport & Environment szeptemberben arra hívta fel a figyelmet, hogy a konnektoros hibridek szén-dioxid-kibocsátása a valóságban átlagosan hatszor magasabb, mint amit a hivatalos tesztek mutatnak. A szervezet adatai szerint a valós kibocsátási mérések 2021-es kezdete óta évről évre nő a szakadék a laboratóriumi eredmények és a tényleges szennyezés között, ezért már korábban is határozottan ellenezték a tervezett szigorítások elhalasztását.
Forrás: Reuters
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