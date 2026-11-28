A 2200 milliárd dolláros vagyont kezelő Norges Bank Investment Management (NBIM) szombaton tette közzé szavazási szándékát a honlapján.

Eszerint a december 3-i közgyűlésen nemmel voksolnak a vezérigazgató 2025-ös javadalmazási csomagjára.

Az alap indoklása szerint a teljes kompenzációnak átláthatónak kell lennie, az igazgatóságnak pedig biztosítania kell, hogy minden juttatás mögött világos üzleti racionalitás álljon.

Az idei, nem kötelező érvényű, úgynevezett véleménynyilvánító szavazás tárgya a vállalati történelem legnagyobb kompenzációs csomagja, amely a következő évtizedben akár 1000 milliárd dollár értékű részvényt is biztosíthat Musknak. A norvég alap már többször fellépett a milliárdos fizetése ellen, így tavaly is elutasította a javadalmazását, korábban pedig a 2018-as teljesítményalapú bónuszát ellenezte, amely ellen 2024-ben újra nemmel szavazott. Akkor a csomag méretét, a részvényesi érték hígulását, a konstrukció felépítését és a kulcsember-kockázatot kifogásolták.

A javadalmazási vita ellenére az alap támogatja Musk újraválasztását az igazgatóságba, ahogy azt 2023-ban és azt megelőzően három másik alkalommal is megtette. Emellett a Tesla elnöke, Robyn Denholm, valamint a korábbi technológiai igazgató, JB Straubel igazgatósági tagságát is jóváhagyják.

A fizetési csomagok sorozatos elutasítása ugyanakkor megterhelte a világ leggazdagabb emberének kapcsolatát a norvég alap vezérigazgatójával, Nicolai Tangennel. Tangen 2024-ben még interjút készített a milliárdossal a podcastjában, később pedig meghívta egy oslói befektetési konferenciára, valamint egy saját otthonában tartott vacsorára is.

Musk azonban visszautasította a meghívást. A később nyilvánosságra került üzenetváltások szerint közölte Tangennel, hogy miután az alap elutasította egy ritka szívességkérését, a norvég vezető se kérjen tőle semmit, amíg ezt jóvá nem teszi. "A barátságot a tettek mutatják meg" – írta akkor Musk.

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