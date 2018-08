Lefordultak az európai börzék a szerdai kereskedés második felében, a magyar tőzsdén is az eladók mutatják az irányt, a BUX index 5,55 milliárd forintos forgalom és 170 pontos esés mellett közel 0,5 százalékkal került lejjebb, a hazai nagypapírok a stagnáló Magyar Telekom kivételével esnek, a Mol 0,4, a Richter 0,1 százalékkal került lejjebb, az OTP sem talált magára, a bankpapír 0,7 százalékkal került lejjebb, az OTP ezzel a 10 000 forintos támasz alá esett.

A nap első felében mérsékelt emelkedést mutató török tőzsde is lefordult, az isztambuli tőzsde 2,1 százalékkal került lejjebb, esnek az irányadó európai részvényindexek is, a CAC40 és a brit FTSE100 1 százalékkal került lejjebb, míg a DAX index 102 pontos mínusz mellett 0,8 százalékkal került lejjebb.

Míg az európai börzék egy része -köztük az olasz és a lengyel tőzsde- ünnep miatt szerdán zárva tart a kontinens más részein a megszokott ütemben zajlik a kereskedés. Az európai részvényindexek bár emelkedéssel indították a napot, a szerdai kereskedés második felére ráfordulva elromlott a hangulat, a feltörekvő piaci devizák gyengülni kezdtek , a forint, a zloty, az orosz rubel és a dél-afrikai rand is jelentős gyengülést produkált a dollárral szemben, mindemellett a török líra ma erősödik, ebben azonban nagy szerepet játszhatnak a török jegybank által alkalmazott, nem konvencionális lépések is .

Továbbra sem találnak magukra a Bayer részvényei, a társaság papírjai hatalmasat zuhantak a hétfői kereskedésben, miután a nemrégiben a Bayer tulajdonába került Monstantót egy amerikai bíróság 287 millió dolláros kártérítés megfizetésre kötelezte , a cég által gyártott, rákkeltő gyomirtó miatt. Az ítélet után várhatóan további keresetek benyújtása következhet, amerikai sajtójelentések szerint máris ezernyi ilyen jellegű per van folyamatban országszerte. A jelentős hétfői esést kedden átmeneti megnyugvás követte, szerdán azonban folytatódott a lejtmenet, a Bayer részvényei 3,2 százalékkal kerültek lejjebb.

Elfogyott a kezdeti lendült a magyar tőzsdén, lefelé csorog a BUX index, nincs jó napjuk a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek részvényeinek sem, a CIG Pannónia 0,7, az Appeninn közel 2, a Konzum pedig 1,1 százalékkal került ma lejjebb, míg az Opus is gyengélkedik, a társaság részvényei közel 2,9 százalékkal kerültek ma lejjebb, az Opus ezzel 542 forintnál új lokális mélypontot ütött.

A magyar tőzsde is felfelé kapaszkodott a szerdai piacnyitás után, a délelőtt második felének átmeneti bizonytalansága után immár ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást, a BUX index 3,4 milliárd forintos forgalom és 75 pontos esés mellett 0,2 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül a Richter stagnál, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékkal került lejjebb, az OTP 0,6 százalékos esés után a lélektani 10 00 forintos szint alatt jár, egyedül a Mol képes emelkedésre, az olajvállalat papírjai 0,3 százalékkal kerültek ma feljebb.

Óvatos emelkedéssel indult a hét harmadik napja az európai részvénypiacokon, a kereskedés második felére ráfordulva azonban kifulladt a vételi erő, miután a piaci szereplők egy részét továbbra is a török krízis aggasztotta. A befektetők egy részét óvatosságra inthette, hogy Törökország több amerikai termék, például az autók, a dohányáruk és a szeszes italok vámját is megemelte .

Felpattant a Bitcoin 2018.08.15 11:57

Nagyot esett a Bitcoin az elmúlt napok folyamán, a lejtmenetet a befektetők részben az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) döntésének tulajdonították, miután az SEC elhalasztotta döntését egy kriptodeviza ETF engedélyezésével kapcsolatban. A lejtmenet pedig a keddi kereskedésben is folytatódott, az Ethereum és a Ripple mellett a Bitcoin is nagyot esett a hét második napján, utóbbi a 6000 dolláros szint alatt is megfordult, bár később sikerült a lélektani szint fölé visszakapaszkodnia. A keddi esés után felpattant az árfolyam, a Bitcoin közel 3 százalékkal került ma feljebb.