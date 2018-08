A török devizaválság és annak tovagyűrűző negatív hatásai miatt lefelé pénteken nagyot estek az európai tőzsdék, azonban a hét első napja sem hozott megnyugvást, a kontinens börzéin ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást. A magyar tőzsde is eséssel indította a napot, a negatív részvénypiaci hangulat közepette a hazai részvényindex a kereskedés második felére ráfordulva még tovább esett, a BUX index 3,1 milliárd forintos forgalom és 643 pontos mínusz mellett 1,8 százalékkal került lejjebb. Esnek a blue chipek is, a Magyar Telekom 1,4, a Richter közel 1,5, a Mol pedig 1,2 százalékkal került lejjebb, mindemellett az OTP közel 2,4 százalékkal került lejjebb, a bankpapír ezzel a 10 000 forintos szint alá került.

Tovább adták a török kitettséggel rendelkező pénzintézetek papírjait is, a spanyol BBVA 3,9, az UniCredit 3,2, míg a BNP Paribas részvényei közel 1 százalékkal kerültek ma lejjebb.

Az európai börzéken ismét az eladók ragadták magukhoz az irányítást, a török devizaválsággal kapcsolatos aggodalmak hatására továbbra is a kockázatkerülés dominál, a francia CAC40 0,3, a brit FTSE100 0,5, míg a DAX index 73 pontos esés mellett 0,6 százalékkal került lejjebb. A német tőzsdeindex komponensei közül a Bayer papírjai teljesítenek a leggyengébben, miután a nemrégiben a Bayer tulajdonába került vállalatot, a Monstantót közel 290 millió dolláros bírság megfizetésre kötelezték a cég rákkeltő gyomirtója miatt. Mindemellett a bankpapírok továbbra is gyengélkednek, a Deutsche Bank részvényei 2,5, a Commerzbank papírjai pedig 1,7 százalékkal kerültek ma lejjebb.

A török árfolyamválság vet árnyékot az európai börzékre a hétfői kereskedésben, bár a török pénzügyminiszter a hétvégén a líra további gyengülését megakadályozni hivatott intézkedés-csomagot lebegtetett meg, míg a török jegybank ma reggeli közleménye szerint az ország központi bankja minden lehetséges eszközzel segíteni kívánja a török kereskedelmi bankokat, azonban ez sem tudta maradéktalanul megnyugtatni a piaci szereplőket, a török tőzsde 4 százalékkal került ma lejjebb, miután a jelentős hétfői esés közepette több török részvény kereskedését is ideiglenesen felfüggesztették ma, miután azok napi limittel estek.

A hazai börzén is az eladók diktálják az ütemet, a BUX 2,2 milliárd forintos forgalom és 494 pontos esés mellett közel 1,4 százalékkal került lejjebb, a nagypapírok is kivétel nélkül esnek, a Magyar Telekom 1,2, a Mol 1,3 százalékkal került lejjebb, a Richter közel 1,9 százalékkal került lejjebb, míg az OTP sem talált magára, a pénteki hatalmas zuhanása után a bankpapír tovább esik, az OTP közel 1,4 százalékkal került ma lejjebb, egyre közelebb kerülve a lélektani 10 000 forintos szinthez.

A hétfői kereskedés második felére ráfordulva továbbra is a kockázatkerülés az irányadó az európai részvénypiacokon, miután a török árfolyamválság-, és annak továbbterjedésével összefüggő félelmek vetnek árnyékot a befektetői hangulatra. Míg az irányadó részvényindexek esnek, a régiós indexek azonban felemás képet mutatnak, a lengyel tőzsde emelkedik, a WIG mérsékelt, 0,2 százalékkal került feljebb, a prágai tőzsde mindemellett 0,3, míg az osztrák tőzsde 1,3 százalékkal került lejjebb.

Tovább esik a magyar tőzsde, de a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények is esnek hétfőn, a CIG Pannónia 1,2, az Appeninn 1,3, az Opus pedig közel 2,1 százalékkal került ma lejjebb, nem indult jól a hét a Konzum számára sem, amelynek részvényei 2,6 százalékkal került lejjebb. A Konzum grafikonjára pillantva látható, hogy az árfolyam letörte a 2715-2700-as támaszzónát, megnyitva ezzel az utat a további lejtmenet előtt.

A társaságot követő Renaissance Capital pénteken friss elemzéssel jelentkezett , a társaság elemzői bár visszavágták a Waberer's részvényeire vonatkozó célárukat, azonban megerősítették a cég papírjaira vonatkozó vételi ajánlásukat. Mindemellett érdemes kiemelni, hogy a Renaissance Capital elemzői továbbra is optimisták, a módosított, 4667 forintos célárfolyam 68,4 százalékos felértékelődési potenciált jelent a részvény pénteki záróárához képest. A hétfői kereskedés első felében a Waberer's részvényei felpattantak, a cég papírjai közel 1,1 százalékkal kerültek feljebb.

Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén 2018.08.13 09:54

Míg az európai részvénypiacokon is a kockázatkerülés dominál a török árfolyamválság miatt, a magyar tőzsdén is egyre nagyobb az esés, a BUX index 364 pontos mínusz mellett közel 1 százalékkal került lejjebb. A blue chipek kivétel nélkül esnek, a Mol 1,2, a Magyar Telekom 1,5, a Richter részvényei 1,6 százalékkal kerültek lejjebb, míg a napot a jelentős pénteki zuhanás után óvatos emelkedéssel indító OTP részvényei is lefordultak, a bankpapír 0,9 százalékkal került ma lejjebb.