10 éven belül a triplájára nőhet a Wizz Air

Azzal számolunk, hogy a jövő március végén záruló pénzügyi évünkben 30 millió utast szállítunk az egy évvel korábbi mintegy 24 millió után. Amikor pedig már háromszáz gépet üzemeltetünk, utasaink száma elérheti a százmilliót

Az utánpótlás terén a pilóták jelentik a szűk keresztmetszetet, hiszen ők európai szintű globális erőforrásnak tekinthetők. Az adminisztratív területekre könnyen toborzunk új munkatársakat, és miután a légitársaság jól fizető állást kínál a légiutas-kírérőknek is, az sem okoz problémát

Az interjúban Váradi arról beszélt, hogy a következő kilenc évben a jelenlegi háromszorosára, 282-re nő a Wizz Air flottájának a mérete. Ezt támasztja alá az is, hogy a közelmúltban megállapodást írtak alá a francia Airbusszal, amelynek alapján a Wizz Air 146 új repülőt szerez be. Jelenleg egyébként a Wizz Air flottája 87 gépből áll.- fogalmazott Váradi József.Váradi arra is kitért, hogy a flotta méretével az alkalmazottak száma is a háromszorosára emelkedhet, a következő 9 év során elérheti a 10 ezret.