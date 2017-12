10 őrült jóslat, amely megrengetheti a világot

1. Elszállnak az amerikai hozamok és a Fed feladja függetlenségét

2. A jen zuhan és a japán jegybank felhagy a hozamgörbe vezérlésével

3. Kína jüanban denominált határidős olajtermékeket dob piacra és a kínai fizetőeszköz 10 százalékot ugrik

4. Egy 1987-hez hasonló flash crash jön

5. Az amerikai szavazók a baloldal felé fordulnak

6. Az EU-ban a hatalom Kelet-Európa felé tolódik

7. 60 ezer dollár lesz a bitcoin

8. A dél-afrikai rand 30 százalékot száguld az "afrikai tavasz" után

9. Letaszítják a trónról az Apple-t

10. Rekordszámú nő kerül vezérigazgatói posztba a legnagyobb vállalatoknál

A szcenárió szerint a Fed 66 év után feladja függetlenségét, miután egy masszív kötvénypiaci zuhanás bontakozik ki, ami a hozamokat az egekbe repíti. Ezért a Pénzügyminisztérium vészhelyzeti lépéseket tesz, mint a második világháború után és 2,5 százalékos hozamplafont hirdet meg a hosszú lejáratú kötvényekre.A Bank of Japan tavaly bevezetett egy hozamgörbe-kontrollt, hogy a 10 éves kötvényhozamot 0 körül tartsa. De az emelkedő infláció miatt a jegybankok világszerte meredeken emelni kezdik a kamatokat (különösen az Egyesült Államokban), ami végső soron a jen zuhanásához vezet. A Saxo Bank elemzője szerint a jen a dollárral szemben a 150-es szintig gyengül, ezért a japán jegybanknak fel kell adnia a monetáris politikáját.Kína már most a világ legnagyobb olajimportőre és sok olajgyártó már most boldog, ha jüanban üzletelhet. Ezen felbuzdulva a sanghaji energiatőzsde 2018-ban jüanban denominált határidős olaj kontraktust indít. Ez nem csak pénzügyi, de geopolitikai következményekkel járhat, megromolhat a kapcsolat az Egyesült Államokkal, ami egyre inkább egy hanyatló szuperhatalomra hasonlít.Egy évnyi rekordalacsony volatilitás után a globális piacok a buborék jeleit mutatják, amit az is támogatott, hogy a passzív befektetési termékekbe masszívan áramlott a tőke. Sok pénz van a volatilitásra játszó alapokban, a jelen piaci környezetben pedig ezek keveset hoznak, így növelniük kell a tőkeáttételt, hogy teljesíteni tudják a volatilitási célkitűzéseket. Ez pedig egy lőporos hordó, ami egy újabb flash crash-t indíthat el, ahogy a befektetők inkább a készpénz felé fordulnak. A részvénypiacokon megismétlődhet 1987, az S&P 500 index 25 százalékot zuhanhat.Az ezredfordulós generáció Trump elnökkel szembeni ellenérzése, az egyre súlyosbodó egyenlőtlenség, amelyet tovább élesít a republikánusok adóreformja, illetve a demokrata jelöltek új generációja, akik nem félnek a Sanders-stílusú, baloldali populista megnyilvánulásoktól, az ezredfordulós szavazók tömegeit ösztönzik majd arra, hogy menjenek el novemberben szavazni. Egy baloldali fordulat látszik majd az amerikai szavazóknál az időközi választásokon 2018-ban. Az adóreform helyett kiadások élénkítésére terelődik a hangsúly. A 30 éves amerikai államkötvény hozama pedig 5 százalékig ugrik.Zátonyra fut Franciaország és Németország próbálkozása az európai integráció erősítésére. Az új osztrák kancellár összeáll a visegrádi országokkal, a leginkább euroszkeptikus vezetőket egy csoportban tömörítve, akikhez csatlakozik még Olaszország is Silvio Berlusconi vezetésével. Ezzel pedig már egy erős kisebbséget alkotnak az Európai Tanácsban, ami a pénzügyi piacokat is megrengeti. Ebben a szcenárióban az euró a dollárral szemben a paritásig esik.2018 elején tovább száguld a bitcoin, egészen 60 ezer dollárig, miután elindul a kereskedés a határidős termékekkel 2017 decemberében. De Oroszország és Kína gyorsan a partvonalra helyezkedik, ami miatt összeomlik a kriptodeviza piaca és 1000 dollárig esik a bitcoin.Egy demokratikus átmenet zajlik le az egész kontinensen, az új vezetőknek köszönhetően pedig elkezd ömleni a pénz a régióba. A legnagyobb nyertes a dél-afrikai rand lesz, ami 30 százalékkal értékelődhet fel a dollárral, az euróval és a jennel szemben.A Tencent részvényei idán 93 százalékkal értékelődtek fel, de jövőre megduplázódik az árfolyam, ahogy Kína megnyitja a piacait a befektetők előtt. Piaci kapitalizációja meghaladja az 1000 milliárd dollárt, ezzel letaszítva a trónról az Apple-t, ami jelenleg a világ legnagyobb vállalata.A legnagyobb vállalatok közül egyre többnél kerül nő a vezérigazgatói székbe. 2018 végére a Fortune 500-as vállalatok közül 60-nál lesz női vezérigazgató, jelenleg mindössze 32-en vannak.