1000 milliárd dollár - Az a durva, hogy az Apple még mindig nem lufi

1 000 000 000 000

Tegnap 2,9 százalékkal 207,39 dollárra emelkedett az Apple árfolyama, ezzel közel 1002 milliárd dollárra nőtt a cég piaci értéke, amivel az Apple lett az első amerikai cég, amelyiknek elérte, és meg is haladta a piaci kapitalizációja az 1000 milliárd dollárt.

Hosszú volt az út

Steve Jobs, Steve Wozniak, és Ronald Wayne 1976-ban még garázscégként alapították meg az Apple-t, amely 42 évvel később az első olyan amerikai vállalat lett, amelynek piaci értéke meghaladta az 1000 milliárd dollárt. A cég kezdetben személyi számítógépeket gyártott, később jöttek olyan készülékek, amelyek gyakorlatilag iparágakat forradalmasítottak, mint az iPod, az iPhone, az iPad, az iWatch vagy az Apple TV, eközben pedig olyan ökoszisztémát hozott létre a cég, ami miatt sokan nem is hardver, hanem szoftvercégnek tartják az Apple-t.

Steve Jobs Fotó:JOHN G. MABANGLO / AFP

Nagy volt a verseny

Bár az Apple már évek óta a világ egyik legnagyobb értékű tőzsdei cége, az elmúlt hetekben nem volt egyértelmű, hogy végül az iPhone-gyártó ér be elsőként a célba, és lesz az első 1000 milliárd dolláros amerikai cég. Az elmúlt hónapokban gyakorlatilag már csak amerikai technológiai cégek voltak voltak versenyben, az Apple mellett az Amazon, az Alphabet és a Microsoft értéke is nagyot nőtt. Egy ideig még a Facebook is esélyesnek tűnt, de a sorozatos botrányok miatt végül nagyon lemaradt, a múlt hét csütörtökön egy nap alatt ledobott magáról 120 milliárd dollárnyi piaci értéket, amivel végleg elszálltak az esélyei az első helyre. Az Amazon és az Alphabet azonban nagyon feljött az Apple nyakára, és főként az Amazon volt az, amelyik közel volt ahhoz, hogy a világ legértékesebb tőzsdei cége legyen, csupán néhány tízmilliárd dollár hiányzott az elsőséghez (csak egy kis adalék ahhoz, hogy mit jelent, ha tízmilliárd dollárokkal dobálózunk: a teljes magyar tőzsde értéke kevesebb mint 26 milliárd dollár...). Az Apple azonban kedden kifejezetten erős gyorsjelentést tett közzé, amire meredeken emelkedett a cég árfolyama, két nap elég is volt, hogy az Apple lerázza a versenytársakat, és az első amerikai cég legyen, amelyik több mint 1000 milliárd dollárt ér.

Nem az Apple volt az első

az olajárak a mostaninál jóval magasabban álltak, és meredeken emelkedtek

a cég az IPO előtt nem sokkal bejelentette minden idők legnagyobb kínai olajtalálatát (egy évvel később alaposan visszavágták a várakozásukat a területen kitermelhető olaj mennyiségével kapcsolatban)

a világ részvénypiacain már-már euforikus volt a hangulat, főként a kínai részvényeket imádták a befektetők, az emelkedő olajárak miatt pedig az olajkitermelők ára (és árazása) is meredeken emelkedett

a kínai gazdasági növekedés megállíthatatlannak tűnt, az elemzők egymásra licitáltak, ki vár magasabb növekedést a Föld legnépesebb országában, akkoriban még kétszámjegyű volt az éves GDP-növekedés

a szerencsejátékok iránt fogékony kínaiak megrohamozták a helyi tőzsdét, a belső kereslet megugrása miatt a részvényárfolyamok is extrém magasságba emelkedtek

Ez a következő lufi?

2000 milliárd dollár lett. Maradhat?

Volt már korábban olyan vállalat, amelynek a piaci kapitalizációja elérte az 1000 milliárd dollárt, igaz annak a történetnek nem lett jó vége. A kínai olajipari nagyvállalat, a PetroChina 2007 november elején ment tőzsdére, utólag visszanézve a kibocsátó szempontjából a legjobb időzítéssel:Vagyis minden adott volt ahhoz, hogy rekord áron mehessen tőzsdére a világ egyik legnagyobb olajcége, amikor 2007 november elején elindult a kereskedés a vállalat papírjaival a sanghaji tőzsdén (hongkongban és a New York-i börzén már forogtak a papírok), a vállalat értéke közel 1,2 milliárd dollár volt. Ehhez azért az is kellett, hogy az akkori szabályozói környezetben a külföldi befektetők belépése igencsak nehézkes volt a kínai belső piaci tőzsdékre, ez is abba az irányba hatott, hogy nem feltétlenül a fundamentumok alakították az árfolyamokat, hanem a tőzsdére rászabaduló, sokszor elképesztő tőkeáttétel mellett "játszó" kínai befektetők, a relatíve szűkös részvénykínálat és az egyre nagyobb befektetői kereslet eredményeként a kínai belső piaci árazások extrém magas szintre emelkedtek.De míg a kibocsátó gyakorlatilag eltalálta a piac tetejét, és remek időzítássel vitte tőzsdére az olajcéget, az első napokban vásárló befektetők nem sokat kereshettek a sztorin: a PetroChina gyakorlatilag a sanghaji IPO után azonnal esni kezdett, 2007 november és 2008 december között, vagyis nagyjából egy év alatt elveszítette az értékének kétharmadát.Sokan attól tartanak, hogy az Apple árfolyamának meredek emelkedésével (idén +23%) újabb lufifújást látunk, a lufi pedig hamarosan kipukkanhat, és nagyon hasonló lesz a helyzet ahhoz, amit 2000-ben a dotcom lufi kipukkanásakor láttunk. Azért a helyzet alapvetően más, mert miközben azért már vannak intő jelek, a tech szektor papírjai tényleg nem olcsók, és elég ijesztő, hogy egy-egy behemót (mint amilyen az Apple is, amely tagja a Dow Jonesnak, az S&P 500-nak és a Nasdaqnak is) hogyan képes mozgatni a tőzsdéket, azért a 2000-es évek elején nem volt ritka, hogy olyan cégek árfolyama emelkedett a csillagos égig, amelyek belátható időn belül képtelenek voltak profitot termelni, sőt, sok esetben még bevételük sem volt. A helyzet most teljesen más, az Apple masszív bevételt és profitot ér el, ráadásul még mindig egészen elképesztő mértékben nő az eredménye, a legutóbbi negyedévben 17 (!) százalékkal nőtt az Apple bevétele, miközben az egy részvényre jutó eredménye 40-nel. Ráadásul a cég részvényeinek árazása sem extrém, ha hiszünk az elemzőknek, akkor a várakozások alapján az Apple-papírok csupán 15,6-os előretekintő P/E rátán forognak, miközben az S&P 500 P/E hányadosa 16,5. Ehhez adaléknak csak annyit, hogy a dotcom lufi kipukkanása előtt a nagy tech cégek, mint a Microsoft, a Cisco, az Oracle vagy az Intel papírja bőven 50 feletti P/E rátán forogtak, nem voltak ritkák a 100 feletti árazások sem.És még egy adalék: nem kell visszamennünk időben a dotcom éráig, elég, ha megnézzük a tech cégek mostani árazását, az Apple jóval nagyobb vállalat lenne, ha a FANG (Facebook,Amazon, Netflix, Google/Alphabet) cégek mostani előretekintő árazását vennénk alapul, akkor több mint 1200 milliárd dolláros piaci kapitalizáció adódna, a Nasdaq 100 cégeinek átlagos árazási szorzójával kalkulálva pedig több mint 2000 milliárd dollárt kellene érnie az Apple-nek.És hogy mi jöhet az Apple rekordja után a tőzsdén? Egyrészt az Apple is kúszhat még feljebb, máris egyre többen beszélnek az 1100 és az 1200 milliárd dolláros szint eléréséről, és ha hiszünk az elemzőknek, akkor nem is elképzelhetetlen a további emelkedés: bőven vannak 230 dollár feletti elemzői célárak az Apple-re, sőt, van egy elemző, aki 275 dolláros célárral jött ki, az alapján 1300 milliárd dollár feletti piaci érték adódik.És ha már 100 milliárd dollárokkal dobálózunk: ha valóban tőzsdére megy az arab olajipari óriáscég, a Saudi Aramco, és tényleg masszív árazás mellett viszik tőzsdére, akkor sokak szerin az sem elképzelhetetlen, hogy egyből a világ legnagyobb tőzsdei cége lesz, akár 2000 milliárd dollárt is elérhet a kapitalizációja.